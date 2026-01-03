Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στην Πάτρα, εύκολα ο Ηρακλής το Περιστέρι

Με σημαντικές νίκες για ΑΕΚ και Ηρακλή, «έκλεισε» η πρώτη μέρα της 13ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η Ένωση φιλοξενήθηκε στην Πάτρα από τον Προμηθέα, παίζοντας με αρκετά προβλήματα. Κατάφερε όμως να πάρει σημαντική εκτός έδρας νίκη με 94-86. Ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 8-4, ενώ οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 6-6.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάμοντς 10 (1), Κόουλμαν 12 (1), Πλότας 5 (1), ΜακΚάλουμ 10 (1), Ρομπ Γκρέι 18 (1), Χάρις 10 (1), Μπαζίνας 9 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μακιούρα 8 (1), Σταυρακόπουλος

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Ράικουαν Γκρέι 18, Σκορδίλης 5, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ 22 (3), Αρμς 15 (3), Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 4, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6 (2), Χαραλαμπόπουλος 14 (1)

Στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής έδωσε ακόμη μια παράσταση επικρατώντας του Περιστερίου 73-59. Φτάνοντας τις έξι νίκες στο πρωτάθλημα και συνεχίζοντας να είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ο Ράιτ-Φόρμαν ήταν καταπληκτικός και πάλι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ. Ο Γουέρ είχε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Φάντερμπερκ (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα) και Κρις Σμιθ (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 κοψίματα) ήταν εξαιτικοί.

Το Περιστέρι έχασε τέταρτο σερί παιχνίδι, έχοντας για κορυφαίο τον Αλβάρο Καρντένας (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 14, Ράιτ-Φόρμαν 18 (1), Φόστερ 1, Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 4, Γουέρ 14, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Έντλερ-Ντέιβις, Κομνιανίδης.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (1), Καρντένας 16 (2), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1), Πέιν, Γιάνκοβιτς 4, Πετράκης 3, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος, Θωμάκος, Κακλαμανάκης 6, Χάρις 6 (2).

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μύκονος-ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι 73-59

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι (13:00)

Άρης-Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκό AKTOR-Καρδίτσα (16:00)

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ