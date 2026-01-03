Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος» της χώρας, δηλώνει η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

Διάγγελμα της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, με υπουργούς στο πλευρό της

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος» της χώρας, δηλώνει η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες
AP Photo/Ariana Cubillos
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώτη στη σειρά διαδοχής στην προεδρία, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη «να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα» και ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη», δήλωσε η Ροντρίγκες, η οποία ηγείται ενός Συμβουλίου Άμυνας.

Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση, η Ροντρίγκες απαίτησε «την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες. Ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

