Νέο email του Έπσταϊν διαψεύδει τον Άντριου - «Ναι, φωτογραφήθηκε με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε»
Αρχείου - AP
Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο email του Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου) φωτογραφήθηκε με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Το μήνυμα, που φέρεται να εστάλη από τον Έπσταϊν -ο οποίος, σύμφωνα με ισχυρισμούς, τράβηξε και τη φωτογραφία- αναφέρει: «Ναι, εκείνη [η Τζιούφρε] ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, βγήκε φωτογραφία με τον Άντριου».

andrew-virginia.jpg

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Η δήλωση του Έπσταϊν έρχεται σε αντίθεση με τους επί μακρόν ισχυρισμούς του Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και ότι η φωτογραφία, όπου εμφανίζεται να την αγκαλιάζει, ενδέχεται να έχει παραποιηθεί.

Το email, που χρονολογείται τον Ιούλιο του 2011, δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη μαζί με πάνω από 20.000 σελίδες αλληλογραφίας από την περιουσία του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη και δισεκατομμυριούχου Έπσταϊν.

mail1.jpg

Η σχέση συνεχιζόταν μετά τη «διακοπή»

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, βασική κατήγορος του Έπσταϊν, είχε ισχυριστεί ότι ο Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις μαζί της τρεις φορές όταν ήταν ανήλικη. Ο Άντριου, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κατέληξε σε εξωδικαστικό διακανονισμό με την Τζιούφρε το 2022, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί ευθύνη ή να ζητήσει συγγνώμη.

Τα έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν από Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υποδηλώνουν επίσης ότι ο Άντριου και ο Έπσταϊν διατηρούσαν επαφή τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία που ο Άντριου ισχυρίστηκε ότι είχε τερματιστεί η σχέση τους.

Σε email της 4ης Μαρτίου 2011, η Γκισλέιν Μάξγουελ (η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για εμπορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης) φαίνεται να προωθεί στον Έπσταϊν μια επιστολή δικαιώματος απάντησης της εφημερίδας Mail on Sunday. Η επιστολή περιέγραφε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής του Άντριου με νεαρή γυναίκα, την οποία γνώρισε στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο το 2001.

Ο Έπσταϊν φαίνεται να προώθησε το μήνυμα στον Άντριου, ο οποίος απάντησε: «Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι κάθε δήλωση ή νομική επιστολή αναφέρει σαφώς ότι ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ και ότι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ και ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ σχετικά με αυτές τις κατηγορίες. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα από την πλευρά μου».

mail2.jpg

Προσπάθειες δυσφήμησης

Το email του Ιουλίου 2011 προς τη δημόσιο λειτουργό του Έπσταϊν, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει επίσης τις προσπάθειες του Έπσταϊν να δυσφημήσει τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, αναφέροντας: «Το κορίτσι που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ως ψεύτρα. Νομίζω ότι το Μπάκιγχαμ θα το λάτρευε. Θα πρέπει να αναθέσεις σε κάποιον να ερευνήσει το κορίτσι Βιρτζίνια Ρόμπερτς, που προκάλεσε όλη αυτή την αγωνία στον γιο της βασίλισσας».

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησε από τον Άντριου να απαντήσει σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνάς της για τον Έπσταϊν. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ δήλωσε στο BBC Newsnight ότι ο πρώην πρίγκιπας δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση για κατάθεση, κάτι που μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου απογυμνώθηκε από όλους τους τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

*Με πληροφορίες από BBC

