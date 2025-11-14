Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

Η δημοσιοποίηση 20.000 εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο και φωτίζει τη σχέση του  καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τους πλούσιους και ισχυρούς

Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

Φωτογραφία του 2000 που απεικονίζει τον Επστάιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: New York Times

Το εκτεταμένο υλικό που δημοσιεύθηκε για τα έργα και τις ημέρες του Τζέφρι Έπσταϊν δείχνει ότι ο εκατομμυριούχος παιδόφιλος παρακολουθούσε στενά τον Τραμπ, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής σε πλούσιους και ισχυρούς. Πρώτα είδαν το φως τρία ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη συνέχεια, περισσότερα από 20.000 μη φιλτραρισμένα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους τους στην ίδια επιτροπή.

Την Τετάρτη (12/11), ο εκατομμυριούχος, καταδικασμένος παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής στην Ουάσινγκτον, καθώς η κοινή γνώμη άρχισε να μπαίνει στον σκοτεινό κόσμο του μέσα από τα έγγραφα που το Κογκρέσο λαμβάνει κατά κύματα από τον Αύγουστο. Σε ένα από τα email προς τον δημοσιογράφο Μάικλ Γουλφ, από τον Ιανουάριο του 2019, ο Έπσταϊν - ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του ίδιου έτους σε κελί υψίστης ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του- υπονοούσε ότι ο Τραμπ γνώριζε τη συμπεριφορά του.

Η άλλη επικοινωνία με τον Γουλφ, από το 2015, χρονολογείται από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία που οδήγησε τον μεγιστάνα των ακινήτων και σταρ των ριάλιτι στον Λευκό Οίκο. Σε αυτό, ο Έπσταϊν προτείνει στον δημοσιογράφο να χρησιμοποιήσει ό,τι γνωρίζει για τον Τραμπ για να τον εκβιάσει. Η ομάδα του προέδρου αντέδρασε, λέγοντας ότι αυτά τα αρχεία ήταν επιλεγμένα με σχολαστικό τρόπο. Ακολουθούν οι βασικές αποκαλύψεις μέχρι στιγμής:

1. Ο Έπσταϊν είπε ότι ο Τραμπ γνώριζε «για τα κορίτσια»

Τα Δημοκρατικά μέλη της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσίευσαν «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη γνώση του για τα φρικτά εγκλήματα του Έπσταϊν». Σε ένα από τα email, με ημερομηνία Ιανουαρίου 2019 και αποστολή στον αρθρογράφο Μαικλ Γουλφ, ο Έπσταϊν είπε για τον Tραμπ: «Φυσικά, γνώριζε για τα κορίτσια καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως υποστηρίξει ότι ο Έπσταϊν του «έκλεψε» νεαρές γυναίκες υπαλλήλους τις οποίες προσέλαβε από το κλαμπ Mαρ-α-Λάγο του προέδρου. Η πρώην φίλη και βοηθός του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, εκτίει τώρα ποινή φυλάκισης 20 ετών για σωματεμπορία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση.

2. Ο Έπσταϊν έβλεπε τον Τραμπ ως «σκύλο που δεν έχει γαβγίσει»

Σε ένα άλλο email του 2011, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε στη Μάξγουελ ότι ο Τραμπ είχε περάσει ώρες με ένα από τα θύματά του, αλλά δεν είχε μιλήσει γι' αυτό. «Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ», είπε ο Έπσταϊν. Στην απάντησή της, η Μάξγουελ λέει: «Το σκέφτομαι αυτό».

Ο Λευκός Οίκος αργότερα ισχυρίστηκε ότι το θύμα ήταν η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών. Το email δεν υποδήλωνε γιατί ο Τραμπ είχε περάσει χρόνο με την Τζιούφρε. Ο Τραμπ απάντησε στα αρχεία στην πλατφόρμα του Truth Social , κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «προσπαθούν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν» για να αποπροσανατολίσουν για το shutdown της κυβέρνησης, κατά το οποίο οι πολιτικές διαιρέσεις άφησαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε χάος για εβδομάδες.

3. Ο Έπσταϊν απεχθανόταν τον Τραμπ

Ο Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 σε ηλικία 66 ετών, είχε αρνητική γνώμη για τον Τραμπ τα χρόνια πριν από τον θάνατό του. «Έχω γνωρίσει μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους», έγραψε ο Έπσταϊν σε ένα email του 2017. «Κανένας τόσο κακός όσο ο Τραμπ. Ούτε ένα αξιοπρεπές κύτταρο στο σώμα του». Σε άλλα μηνύματα, ο Έπσταϊν περιέγραψε τον Τραμπ ως «μανιακό» που εμφάνιζε σημάδια «πρώιμης άνοιας».

4. Οι δεσμοί του πρίγκιπα Άντριου με τον Έπσταϊν

Τα email έχουν θέσει περαιτέρω αμφιβολίες για την αφήγηση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ σχετικά με το πότε διέκοψε τους δεσμούς του με τον θύτη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για την άρνησή του σχετικά με τη συνάντηση με την κατήγορό του, Τζιούφρε.

Τον Μάρτιο του 2011, τέσσερις μήνες αφότου ισχυρίστηκε ότι είχε τερματίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν, ο πρώην πρίγκιπας έγραψε σε εκείνον και τη Μάξγουελ, λέγοντας: «Δεν το αντέχω άλλο αυτό», απαντώντας σε ισχυρισμούς που του απηύθυνε η Mail on Sunday.

Ένα άλλο email από τον Έπσταϊν το 2011 φαίνεται να επιβεβαιώνει την ακρίβεια μιας φωτογραφίας του τότε πρίγκιπα Άντριου ο οποίος κρατά την Τζιούφρε από τη μέση το 2001, όταν ήταν 17 ετών. Στο email, ο Έπσταϊν ανέφερε: «Ναι, ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, φωτογραφήθηκε με τον Άντριου, όπως έχουν κάνει πολλοί από τους υπαλλήλους μου».

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία, υπονόησε σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019 ότι η φωτογραφία μπορεί να έχει παραποιηθεί και ότι δεν είχε «απολύτως καμία ανάμνηση» από εκείνον που μπορεί να την τράβηξε. Στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον πρώην πρίγκιπα τρεις φορές.

5. Τα email φέρνουν στο προσκήνιο τον βιογράφο του Τραμπ, Μάικλ Γουλφ

Ένας συγγραφέας από τη Νέα Υόρκη, ο Μάικλ Γουλφ, έχει γράψει τέσσερα βιβλία για την πολιτική καριέρα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του μπεστ σέλερ του 2018, "Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ", το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Ο Γουλφ γνωρίζει τον Έπσταϊν εδώ και χρόνια και ο χρηματιστής ήταν πηγή για τα βιβλία του για τον Τραμπ. Ο συγγραφέας έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει δεκάδες ώρες ηχογραφημένων συνεντεύξεων του Έπσταϊν όπου μιλάει για τον Τραμπ.

Από τα τρία email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί την Τετάρτη, δύο περιελάμβαναν επικοινωνίες με τον Γουλφ, όπου ο Έπσταϊν λέει μεταξύ άλλων ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια». Ένα email, που έστειλε ο Γουλφ στον Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2015, ανέφερε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να «κρεμαστεί» σε μια επερχόμενη συνέντευξη στο CNN σχετικά με τη σχέση που διατηρούσε προηγουμένως ο τότε υποψήφιος για την προεδρία με τον Έπσταϊν.

«Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να κρεμαστεί», λέει ο Γουλφ. «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο κέρδος για δημόσιες σχέσεις και πολιτική. Μπορείς να τον κρεμάσεις με τρόπο που ενδεχομένως να σου αποφέρει όφελος...» Πρόσθεσε: «Φυσικά, είναι πιθανό, όταν του ζητηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ».

