«Ο Τραμπ γνώριζε για τα κορίτσια» φέρεται να ισχυριζόταν ο Έπσταϊν σε νέα emails που αποκαλύπτονται

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσαν σήμερα Τετάρτη (12/11) στη δημοσιότητα τρία emails, στα οποία ο Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να υπονοεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπγνώριζε για το κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών που είχε στήσει ο ίδιος με την Γκισλέιν Μαξγουελ αλλά και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «περάσει ώρες στο σπίτι του Έπσταϊν με ένα από τα θύματα του».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταδικασμένος παιδόφιλος, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών. Αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019, περιμένοντας να ξεκινήσει η δίκη του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση των δραστηριοτήτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν. Όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, ο ίδιος και ο Έπσταϊν ήταν κάποτε φίλοι, αλλά από το 2004 και μετά δεν είχαν κάποια επαφή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ στο Mar-a-Lago, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Φεβρουαρίου 2000. Getty Images

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι τα email, θέτουν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», πολλά από τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε από τους ερευνητές ότι ήταν ανήλικα. Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν διερωτάτο πώς να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τη σχέση τους, καθώς ο Τραμπ είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Breaking News: House Democrats released emails in which Jeffrey Epstein alleged that Donald Trump knew of the convicted sex offender's conduct and “spent hours at my house” with a victim. https://t.co/UFebMWrYr1 — The New York Times (@nytimes) November 12, 2025

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτά τα μηνύματα είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσουν τη συζήτηση στο Καπιτώλιο σχετικά με τον χειρισμό των φακέλων Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίοι έως τώρα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως. Να σημειωθεί ότι το ζήτημα των φακέλων Έπσταϊν, έχει διχάσει μέχρι και τους Ρεπουμπλικάνους, προκαλώντας ρήγματα στο MAGA και στους υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ.

Και τα τρία ξεχωριστά email που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη χρονολογούνται μετά το 2011. Το ένα απευθυνόταν στη μακροχρόνια έμπιστη του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, ενώ τα άλλα δύο ήταν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ.

Σε ένα από τα email, από τον Απρίλιο του 2011, ο Έπσταϊν έγραψε στην Μάξγουελ, ότι «θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι ο σκύλος που δεν γαύγισε ποτέ είναι ο Τραμπ», ενώ πρόσθεσε ότι ένα ανώνυμο θύμα του Έπσταϊν «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, αλλά αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ».

JUST IN: House Democrats release a 2011 email from Ghislaine Maxwell to Jeffrey Epstein discussing Trump's time at his house and labeling him "the dog that hasn't bark." pic.twitter.com/9u2fM0R3l6 — Kyle Cheney (@kyledcheney) November 12, 2025

Σε ένα άλλο email, από τον Ιανουάριο του 2019, ο Έπσταϊν έγραψε στον Γουλφ για τον Τραμπ, λέγοντας: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια».

Τον Δεκέμβριο του 2015, ο Έπσταϊν φέρεται να αντάλλαξε μια σειρά από emails με τον Γουλφ σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Ρεπουμπλικανός είχε αρχίσει να σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016.

Σε ένα από αυτά, ο Γουλφ προειδοποίησε τον Έπσταϊν ότι «το CNN σχεδίαζε να ρωτήσει τον Τραμπ για την σχέση τους, είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη Τύπου μετά».

«Αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;», φέρεται να απάντησε ο Έπσταϊν.

Ο Γούλφ πρότεινε στον Έπσταϊν να μην κάνει τίποτα, υποδηλώνοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να αρνηθεί τη στενή σχέση που είχαν. «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να "κρεμαστεί" (σ.σ. εκτεθεί)», είχε γράψει για τον Τραμπ. «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο σου ή δεν έχει πάει στο σπίτι σου, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής, το οποίο θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για να "τον κρεμάσεις" αργότερα ή για να τον σώσεις, κάνοντας τον όμως να σου χρωστάει», κατέληξε ο Γουλφ.

Δείτε όλα τα emails που αποδίδονται στον Τζέφρι Έπσταϊν όπου ο αυτόχειρας πολυεκατομμυριούχος φαίνεται ότι ισχυριζόταν πως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ γνώριζε για τα κορίτσια:

?BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes.



Read them for yourself. It’s time to end this cover-up and RELEASE THE FILES. pic.twitter.com/A5XgOHj2Jq — Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν δέχτηκε ποτέ ερώτηση σχετικά με το θέμα σε εκείνη τη συνέντευξη.

