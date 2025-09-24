Άγαλμα του Τραμπ χέρι-χέρι με τον Έπσταϊν εμφανίστηκε μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ - Εικόνες

Ένα νέο άγαλμα θα μπορούν να απολαμβάνουν οι τουρίστες και οι κάτοικοι της Ουάσινγκτον έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, με το γλυπτό να απεικονίζει δύο άνδρες που παίζουν, χαμογελούν και κρατιούνται από το χέρι, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προβλέπεται να αξιολογήσει θετικά αυτή την εικαστική παρέμβαση.

Το χάλκινο άγαλμα απεικονίζει την «μακροχρόνια φιλία» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και δείχνει τους δύο άντρες με το ένα πόδι στον άερα καθώς κλωτσούν χαρούμενα προς τα πίσω.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενότερου φίλου" του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφεται σε μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης που έχει βαφτεί με σπρέι. Η άδεια από την υπηρεσία Εθνικών Πάρκων θα επιτρέψει στο άγαλμα να παραμείνει στο National Mall, το μεγάλο γραμμικό πάρκο μεταξύ του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και του μνημείου Λίνκολν, μέχρι τις 8 μ.μ. της Κυριακής.

Ο κατασκευαστής του αγάλματος παραμένει άγνωστος, αλλά έχει καλλιτεχνικές και θεματικές ομοιότητες με πρόσφατα έργα τέχνης που κριτικάρουν τον πρόεδρο.

Προηγούμενα γλυπτά στο National Mall που αποτίουν έμμεσο φόρο τιμής στον Τραμπ περιλαμβάνουν ένα χάλκινο σωρό από περιττώματα τοποθετημένο πάνω σε ένα γραφείο του Κογκρέσου για να «τιμήσει» τους διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου, και ένα άγαλμα με τίτλο «Dictator Approved» (Εγκεκριμένο από τον Δικτάτορα), που απεικονίζει έναν χρυσό αντίχειρα να συνθλίβει το στέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας και στη βάση του οποίου αναγράφονται εγκωμιαστικά σχόλια για τον Τραμπ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, τον Κιμ Γιονγκ-ουν και τον Βίκτορ Όρμπαν.

Το άγαλμα «Dictator Approved» μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ. X

Το θέμα που επιστρέφει συνέχεια στην επικαιρότητα

Το νέο γλυπτό που εμφανίστηκε στο National Mall υπογραμμίζει αυτό που αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμονο αγκάθι για τον πρόεδρο και έχει προκαλέσει ρήξεις στην συνήθως ενωμένη βάση υποστηρικτών του Τραμπ.

Αν και ο πρόεδρος έχει προσπαθήσει να καταστείλει το ενδιαφέρον για την παλιά φιλία των δύο, το θέμα συνεχίζει να ανακύπτει ξανά και ξανά.

Μια υποτιθέμενη επιστολή του Τραμπ προς τον Επστάιν στο βιβλίο για τα 50ά γενέθλια του τελευταίου περιλάμβανε ένα σχέδιο του κορμού μιας γυμνής γυναίκας, στο οποίο αναφερόταν ότι οι δύο είχαν «ορισμένα κοινά στοιχεία» και ότι «τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ». Ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος αξιοσημείωτος χαρακτήρας στο βιβλίο γενεθλίων και στα ημερολόγια πτήσεων του Επστάιν, καθώς υπάρχουν και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς.

Αποσπάσματα από την υποτιθέμενη επιστολή γενεθλίων είναι τυπωμένα κατά λέξη στις πλάκες του αγάλματος – μία κάτω από τα πόδια του Τραμπ, μία κάτω από τα πόδια του Επστάιν και μία τρίτη που τιμά τον «Μήνα της Φιλίας», με δύο απλωμένα χέρια που σχηματίζουν μια καρδιά.

Αποσπάσματα από την υποτιθέμενη επιστολή γενεθλίων είναι τυπωμένα κατά λέξη σε πλάκες της εγκατάστασης. Χ

Σκληρή απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος απάντησε με σφοδρότητα στον Τύπο για το άγαλμα.

«Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως θεωρούν κατάλληλο – αλλά δεν είναι είδηση ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του επειδή ήταν περίεργος», ανέφερε σε δήλωση του Λευκού Οίκου.

*Με πληροφορίες από Guardian

