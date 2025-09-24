Επιστολή Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Τραμπ για την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Η επιστολή, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν, αναφέρεται εκτενώς σε μία σειρά ζητημάτων που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, καταδεικνύουν την αναξιόπιστη στάση της Τουρκίας ως συμμάχου

Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο προκαλεί έντονη κινητοποίηση στους κόλπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, ζητά από τον Αμερικανό ηγέτη να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Άγκυρα συνεχίζει πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να απορρίψει τυχόν νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-16 και F-35.

Η επιστολή αναφέρεται εκτενώς σε μία σειρά ζητημάτων που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, καταδεικνύουν την αναξιόπιστη στάση της Τουρκίας ως συμμάχου.

Μεταξύ αυτών απαριθμούνται η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων, η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία και η καταπίεση των Κούρδων, οι απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας μέσω παραβιάσεων του εναέριου χώρου και αμφισβητήσεων θαλάσσιων συνόρων, καθώς και η ρητορική έντασης που καλλιεργεί προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι περιορισμοί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ειδική μνεία γίνεται στους περιορισμούς που υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας του, στις επανειλημμένες απειλές κατά του Ισραήλ και στην πολιτική, λογιστική και οικονομική υποστήριξη που, όπως σημειώνεται, παρέχει η Άγκυρα σε χαρακτηρισμένες από την Ουάσινγκτον τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς.

Παράλληλα, η επιστολή καταδικάζει την απόκτηση των ρωσικών S-400, την αυξανόμενη πολιτική και στρατηγική προσέγγιση του Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, καθώς και τη διακηρυγμένη πρόθεση της Άγκυρας να ενταχθεί στους BRICS. Επισημαίνεται, ακόμη, η ανοιχτή στήριξη της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά και η αδράνεια της τουρκικής κυβέρνησης στην αποτροπή επιθέσεων εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος.

«Σας καλούμε να ενισχύσετε τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στις συμμαχίες και τις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο και να κάνετε σαφές ότι οι απειλές κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ είναι απαράδεκτες. Οι ενέργειες της Τουρκίας απαιτούν μία αποφασιστική, σαφή και δημόσια απάντηση εκ μέρους των ΗΠΑ, θέτοντας την Τουρκία προ των ευθυνών της για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και τις ενέργειες κατά των περιφερειακών συμφερόντων των ΗΠΑ», υποστηρίζει ο κ. Λαρυγγάκης.

Οι τουρκικές διεκδικήσεις υπό το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας»

Στο ίδιο πνεύμα, η επιστολή αναφέρει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις υπό το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» κλιμακώνουν την ένταση, παρεμποδίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες αντιμετώπισης κακόβουλων επιρροών και καθυστερούν ενεργειακά έργα στα οποία συμμετέχουν αμερικανικές εταιρείες. Επίσης, σημειώνεται ότι η Άγκυρα έχει επιδιώξει να υπονομεύσει τη συνεργασία άμυνας Ελλάδας-ΗΠΑ, εκτοξεύοντας επικρίσεις για την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, όπως η Σούδα στην Κρήτη, ενώ έχει παρέμβει και κατά της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κύπρου.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στην κατεχόμενη περιοχή με χρήση αμερικανικών όπλων παραβιάζει τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων, ο οποίος προβλέπει ότι τα οπλικά συστήματα των ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς νόμιμης αυτοάμυνας.

