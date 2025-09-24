Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ-Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

Στο περιθώριο της νευρικότητας, που επέφερε η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη -Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η ομιλία του Τούρκου προέδρου οδήγησε στην πλήρη επιβεβαίωση της προ ημερών ανάλυσης του διεθνολόγου Βασίλη Κοψαχείλη στο Newsbomb, όταν αποκάλυψε την παγίδα που ήθελε να στήσει η Τουρκία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως είχε αναφερθεί στο προηγούμενο δημοσίευμα η διεθνής κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κίνηση της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθώς το αφήγημα, το οποίο παρουσίασε ήταν συνυφασμένο με τις πολλαπλές διεκδικήσεις της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο.

«Ευχαριστώ όλες τις χώρες που έχουν δηλώσει την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. Καλώ τα κράτη που δεν έχουν ακόμη λάβει αυτήν την απόφαση να δράσουν άμεσα», είπε στην πρωινή ομιλία του.

Ενώ το απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε για την μεγαλόνησο:

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. ψευδοκράτος) στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα είναι επιτυχημένα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα.

Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στο «μοντέλο της ομοσπονδίας», το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως λεκάνες σταθερότητας όπου τα έννομα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών γίνονται σεβαστά. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα»

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Προ ημερών ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα γεω-επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κοψαχείλης* ανέλυσε στο Newsbomb ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις τουρκικές φιλοδοξίες από τις επαφές στη Νέα Υόρκη.

Το σκεπτικό του περιελάμβανε μια άκρως ενδιαφέρουσα ακολουθία:

«1. Η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ κρατά πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Γάζα και η κατάσταση που βιώνουν εκεί οι Παλαιστίνιοι μετά από δυο χρόνια ατελείωτων πολεμικών επιχειρήσεων, ενίσχυσε το προφίλ του προέδρου Ερντογάν ως υπέρμαχου των δικαίων των Παλαιστινίων (και άλλων εθνικών μειονοτήτων) και να έχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης με το μέρος του. Η Γάζα έκανε τον λόγο του Ερντογάν να ακούγεται στο διεθνές σύστημα.

2. Το προ ημερών, αψυχολόγητο χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ (ενέργεια με την οποία διαφώνησαν κορυφαίες ισραηλινές υπηρεσίες) για την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, λειτούργησε τελικά υπέρ του αφηγήματος Ερντογάν, ότι το Ισραήλ ενεργεί ανεξέλεγκτα και ότι η Ιερουσαλήμ και όχι η Τεχεράνη είναι ο πυρήνας του «Άξονα του Κακού» και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από τα όργανα της διεθνούς κοινότητας.

3. Η απόλυτη σύμπλευση της Κύπρου με το Ισραήλ, κατατάσσει, πάντα κατά την Τουρκία, και τη Λευκωσία στον ισραηλινό «Άξονα του Κακού», με στόχο να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κίνδυνο που υφίσταται η τουρκοκυπριακή κοινότητα στα κατεχόμενα, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα των σχεδιασμών της.

4. Αφενός με την οικοδόμηση ενός αφηγήματος νέου «Άξονα του Κακού», και μετά και τη δημοσιοποίηση της προμήθειας των ισραηλινών Α/Α συστημάτων Barak από την Κύπρο, η Άγκυρα θα επιδιώξει να «νομιμοποιήσει» τη στάθμευση ρωσικών S-400 στο έδαφός της, καταδεικνύοντας το Ισραήλ και την Κύπρο – δυο μη Νατοϊκά κράτη – ως απειλή για την ίδια και τη Συμμαχία. Και έτσι να στριμώξει την Αμερικανική αντίδραση στο να μην πάρει F-35 και Α/Α συστήματα Patriot.

5. Αφετέρου, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αναδείξει την αναγκαιότητα της λύσης των δυο κρατών για την Κύπρο, μετά και τις ατελέσφορες προσπάθειες επανένωσης (που υπονομεύονται από την ίδια) και των κινδύνων που πλέον προκύπτουν για την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων στη νήσο. Ενδεχομένως να το πάει το ζήτημα και πολύ πιο πέρα, επιχειρώντας να εξομοιώσει την περίπτωση των Παλαιστινίων με αυτή των τουρκοκυπρίων…

6. Για να ενισχύσει τη θέση της υπέρ αυτού του στόχου, η Άγκυρα ήδη κινείται διπλωματικά, εκμεταλλευόμενη το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, για να πείσει άλλα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη (μου μέχρι σήμερα κρατούσαν ισορροπίες) για τη λύση των δυο κρατών σε Παλαιστινιακό και Κυπριακό, την ώρα μάλιστα που ο ΟΗΕ ψάχνει τρόπους να μειώσει το κόστος των διεθνών ειρηνευτικών του αποστολών, ξεκινώντας ήδη με την κατάργηση της ειρηνευτικής αποστολής στο Λίβανο. Ομοίως ψάχνονται για ανάλογους τρόπους και στην Κύπρο».

Ο Βασίλης Κοψαχείλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος έχει ειδίκευση στη γεω-επιχειρηματικότητα, ενώ είναι και ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου Ευρω-Μεσογειακής Ασφάλειας. Συγγραφέας του βιβλίου «Γεωεπιχειρηματίες, από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ».

