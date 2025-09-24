Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ-Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

To Newsbomb προ ημερών έγραφε για την επικίνδυνη ευκαιρία της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για το τι αφήγημα ετοιμάζει 

Μάνος Χατζηγιάννης

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ-Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέελυση του ΟΗΕ 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο περιθώριο της νευρικότητας, που επέφερε η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη -Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η ομιλία του Τούρκου προέδρου οδήγησε στην πλήρη επιβεβαίωση της προ ημερών ανάλυσης του διεθνολόγου Βασίλη Κοψαχείλη στο Newsbomb, όταν αποκάλυψε την παγίδα που ήθελε να στήσει η Τουρκία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως είχε αναφερθεί στο προηγούμενο δημοσίευμα η διεθνής κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κίνηση της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθώς το αφήγημα, το οποίο παρουσίασε ήταν συνυφασμένο με τις πολλαπλές διεκδικήσεις της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο.

«Ευχαριστώ όλες τις χώρες που έχουν δηλώσει την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. Καλώ τα κράτη που δεν έχουν ακόμη λάβει αυτήν την απόφαση να δράσουν άμεσα», είπε στην πρωινή ομιλία του.

Ενώ το απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε για την μεγαλόνησο:

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. ψευδοκράτος) στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα είναι επιτυχημένα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα.

Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στο «μοντέλο της ομοσπονδίας», το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως λεκάνες σταθερότητας όπου τα έννομα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών γίνονται σεβαστά. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα»

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Προ ημερών ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα γεω-επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κοψαχείλης* ανέλυσε στο Newsbomb ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις τουρκικές φιλοδοξίες από τις επαφές στη Νέα Υόρκη.

τουρκία ερντογάν

Το σκεπτικό του περιελάμβανε μια άκρως ενδιαφέρουσα ακολουθία:

«1. Η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ κρατά πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Γάζα και η κατάσταση που βιώνουν εκεί οι Παλαιστίνιοι μετά από δυο χρόνια ατελείωτων πολεμικών επιχειρήσεων, ενίσχυσε το προφίλ του προέδρου Ερντογάν ως υπέρμαχου των δικαίων των Παλαιστινίων (και άλλων εθνικών μειονοτήτων) και να έχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης με το μέρος του. Η Γάζα έκανε τον λόγο του Ερντογάν να ακούγεται στο διεθνές σύστημα.

2. Το προ ημερών, αψυχολόγητο χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ (ενέργεια με την οποία διαφώνησαν κορυφαίες ισραηλινές υπηρεσίες) για την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, λειτούργησε τελικά υπέρ του αφηγήματος Ερντογάν, ότι το Ισραήλ ενεργεί ανεξέλεγκτα και ότι η Ιερουσαλήμ και όχι η Τεχεράνη είναι ο πυρήνας του «Άξονα του Κακού» και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από τα όργανα της διεθνούς κοινότητας.

3. Η απόλυτη σύμπλευση της Κύπρου με το Ισραήλ, κατατάσσει, πάντα κατά την Τουρκία, και τη Λευκωσία στον ισραηλινό «Άξονα του Κακού», με στόχο να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κίνδυνο που υφίσταται η τουρκοκυπριακή κοινότητα στα κατεχόμενα, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα των σχεδιασμών της.

4. Αφενός με την οικοδόμηση ενός αφηγήματος νέου «Άξονα του Κακού», και μετά και τη δημοσιοποίηση της προμήθειας των ισραηλινών Α/Α συστημάτων Barak από την Κύπρο, η Άγκυρα θα επιδιώξει να «νομιμοποιήσει» τη στάθμευση ρωσικών S-400 στο έδαφός της, καταδεικνύοντας το Ισραήλ και την Κύπρο – δυο μη Νατοϊκά κράτη – ως απειλή για την ίδια και τη Συμμαχία. Και έτσι να στριμώξει την Αμερικανική αντίδραση στο να μην πάρει F-35 και Α/Α συστήματα Patriot.

5. Αφετέρου, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αναδείξει την αναγκαιότητα της λύσης των δυο κρατών για την Κύπρο, μετά και τις ατελέσφορες προσπάθειες επανένωσης (που υπονομεύονται από την ίδια) και των κινδύνων που πλέον προκύπτουν για την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων στη νήσο. Ενδεχομένως να το πάει το ζήτημα και πολύ πιο πέρα, επιχειρώντας να εξομοιώσει την περίπτωση των Παλαιστινίων με αυτή των τουρκοκυπρίων…

6. Για να ενισχύσει τη θέση της υπέρ αυτού του στόχου, η Άγκυρα ήδη κινείται διπλωματικά, εκμεταλλευόμενη το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, για να πείσει άλλα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη (μου μέχρι σήμερα κρατούσαν ισορροπίες) για τη λύση των δυο κρατών σε Παλαιστινιακό και Κυπριακό, την ώρα μάλιστα που ο ΟΗΕ ψάχνει τρόπους να μειώσει το κόστος των διεθνών ειρηνευτικών του αποστολών, ξεκινώντας ήδη με την κατάργηση της ειρηνευτικής αποστολής στο Λίβανο. Ομοίως ψάχνονται για ανάλογους τρόπους και στην Κύπρο».

  • Ο Βασίλης Κοψαχείλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος έχει ειδίκευση στη γεω-επιχειρηματικότητα, ενώ είναι και ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου Ευρω-Μεσογειακής Ασφάλειας. Συγγραφέας του βιβλίου «Γεωεπιχειρηματίες, από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα φασόλια – Έφτασαν 14,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:28LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν τα «βαριά πυροβολικά» - Τι γίνεται με Νικολούλη, Κανάκη, Αρναούτογλου

06:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται νέες μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές: Πάνω από €60 τον μήνα για το καλάθι των γαλακτοκομικών

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και μέχρι 32 βαθμούς η Τετάρτη – Πλησιάζει απειλητικά η κακοκαιρία από την Ιταλία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Βρέθηκε ο «ένοχος» που σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

04:48WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

04:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

03:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλεπάλληλες συναντήσεις για τον Γιώργο Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή μια γυναίκα που προσπάθησε να ιδιοποιηθεί το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ

02:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Βαρθολομαίου στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

05:10ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Βρέθηκε ο «ένοχος» που σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και μέχρι 32 βαθμούς η Τετάρτη – Πλησιάζει απειλητικά η κακοκαιρία από την Ιταλία

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές: Πάνω από €60 τον μήνα για το καλάθι των γαλακτοκομικών

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα φασόλια – Έφτασαν 14,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

23:22WHAT THE FACT

Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral

06:28LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν τα «βαριά πυροβολικά» - Τι γίνεται με Νικολούλη, Κανάκη, Αρναούτογλου

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ