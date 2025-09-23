Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

Σκληραίνει τη στάση του έναντι της Ρωσίας και στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Πούτιν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ, μιλώντας για βαριές ποινές στη Ρωσία αν δεν τελειώσει τον πόλεμο, ενώ παροτρύνει τα κράτη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη όταν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Τεντώνοντας ακόμα το σχοινί με τη Μόσχα, ανακρούει πρύμναν την πολιτική του και για πρώτη φορά από την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Παράλλληλα, ενώ αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας, παρότρυνε την Ουκρανία να δράσει. «Είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει» διαμήνυσε.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ.

«Αφού γνώρισα και κατάλαβα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή.

Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή. Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν διακρίνει τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με «χαρτοπόλεμο». Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να βρουν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά! Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και στις δύο χώρες. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth social μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βλοντιμίρ Ζελένσκι.

Τραμπ: «Θα μιλήσω με τον Όρμπαν για το πώς θα σταματήσει το ρωσικό πετρέλαιο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουγγαρία μπορεί να σταματήσει να αγοράζει ενέργεια από τη Ρωσία, μετά από συνομιλία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα ήθελε να μεταφέρει ο Τραμπ στον Όρμπαν, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι «φίλος μου».

«Δεν του έχω μιλήσει ακόμα για το ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν του μιλούσα, θα σταματούσε να το αγοράζει. Και νομίζω ότι θα το κάνω», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους παρά το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ.

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκληρώθηκε μετά από περίπου μία ώρα.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο τους»

Τα κράτη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, παρότρυνε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι «θα εξαρτηθεί» από τις περιστάσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει αργότερα διμερείς συναντήσεις με τον Εμανουέλ Μακρόν και με τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, δεν θέλησε να αναφέρει αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια. «Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

Η αναφορά αυτή του προέδρου Τραμπ έρχεται μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Εσθονία, τη Φινλανδία και την Πολωνία.

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι είναι γενναίος, αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη»

«Είναι ένας γενναίος άνθρωπος και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη. Θα δούμε πώς θα καταλήξει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μια συνάντηση σήμερα και έχουμε προγραμματίσει περίπου 30, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ», πρόσθεσε. «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

«Ζούμε τη χρυσή εποχή της Αμερικής» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απαριθμώντας τις επιτυχίες που έχει σημειώσει η κυβέρνησή του από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ξεκινώντας από τη μετανάστευση.

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Παρουσίασε τη μετανάστευση ως κύριο αίτιο παρακμής της Ευρώπης και προέτρεψε τα ευρωπαϊκά κράτη να ακολουθήσουν τη δική του σκληρή μεταναστευτική πολιτική και τις απελάσεις.

Καυτηριάζοντας την πολιτική των ανοικτών συνόρων, έστρεψε τα βέλη του στην ΕΕ, λέγοντας ότι οι χώρες σας «πάνε κατά διαόλου». Ανέφερε ότι έχουν δεχθεί εισβολή από παράνομους αλλοδαπούς.

«Αγαπώ την Ευρώπη, αλλά μισώ να βλέπω την Ευρώπη να καταστρέφεται από την ενέργεια και τη μετανάστευση» σημείωσε.

«Ώρα να τερματίσουμε τα ανοιχτά σύνορα»

«Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε τα ανοιχτά σύνορα» είπε Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε: «Οι παράνομοι μετανάστες δεν έρχονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, είπε: «Πρέπει να το τερματίσετε κι εσείς τώρα. Σας λέω, είμαι πολύ καλός σε αυτό. Οι χώρες σας θα καταλήξουν σε ερείπια».

Απευθυνόμενος στους ηγέτες της ΕΕ, ανέφερε ​​ότι «οι χώρες σας καταστρέφονται από τη μετανάστευση» και προσέθεσε:

«Το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας είναι η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» και ασκώντας κριτική στον ΟΗΕ, είπε ότι ενθαρρύνει την «εισβολή» σε ορισμένες χώρες μέσω της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε αυτό, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη κατακλύζεται από «παράνομους» και επιτιθέμενος στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο μέτωπο της μετανάστευσης, αποκαλώντας τον «απαίσιο».

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

Προς επίρρωση της θέσης του, ότι η Ευρώπη καταστρέφεται από τους μετανάστες, ο Τραμπ επικαλέστηκε στατιστικά παραδείγματα και έκανε αναφορά στην Ελλάδα και ότι το ποσοστό των ξένων στις φυλακές είναι 54%.

«Στην Ελλάδα οι αλλοδαποί στις φυλακές φτάνουν στο 54%», στη Γερμανία 50% και στην Ελβετία 72%, επισήμανε, ταυτίζοντας, επί της ουσίας τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα.

«Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των κρατών όχι να δημιουργούμε κι άλλα και να έρχονται χιλιάδες παράνομα στη χώρα μας» είπε.

Προέταξε την ανάγκη φύλαξης των συνόρων και του εθνικού χαρακτήρα των κρατών.

«Αυτό που κάνει τον κόσμο όμορφο είναι η μοναδικότητα κάθε χώρας και κάθε χώρα πρέπει να ελέγχει τα σύνορα» υποστήριξε και προσέθεσε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες από όπου έρχονται οι μετανάστεες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους οι ίδες.

Υπερασπιζόμενος την πολιτική των ΗΠΑ για το μεταναστευτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι στην Αμερική φυλακίζονται αμέσως όσοι διασχίζουν τα σύνορα παράνομα.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον δήμαρχο του Λονδίνου: «Θέλουν να στραφούν στον νόμο της Σαρία»

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά σκληρά τον «απαίσιο δήμαρχο» του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ισχυριζόμενος ότι η βρετανική πρωτεύουσα έχει «αλλάξει πολύ» λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Και πρέπει να πω, όταν κοιτάζω το Λονδίνο, όπου υπάρχει ένας απαίσιος, απαίσιος, απαίσιος δήμαρχος, η πόλη έχει αλλάξει τόσο πολύ», είπε ο Τραμπ, σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του που επέκρινε τον χειρισμό της μετανάστευσης από την Ευρώπη. «Τώρα θέλουν να πάνε στον νόμο της Σαρία, αλλά εσύ είσαι σε άλλη χώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», πρόσθεσε. Την περασμένη εβδομάδα, ενώ επέστρεφε στις ΗΠΑ από μια κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον Καν, αποκαλώντας τον «έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο» και σημειώνοντας ότι είχε φροντίσει να μην προσκληθεί στο συμπόσιο στο οποίο παρευρέθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη»

Ειδικότερα, επέκρινε τις πράσινες πολιτικές, αποκαλώντας τες «τον δρόμο προς την χρεοκοπία». Έφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία: «Πρέπει να πω ότι ήταν καλές επειδή οδηγούνταν σε ένα πολύ κακό μονοπάτι, τόσο όσον αφορά τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων, όσο και την ενέργεια. Επικεντρώνονταν στο πράσινο και χρεοκοπούσαν».

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη» και σημείωσε: «Το κύριο αποτέλεσμα των πράσινων πολιτικών ήταν η ανακατανομή της παραγωγής από τις ανεπτυγμένες χώρες στις ρυπογόνες χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες». Ανέφερε ότι χάρη σε αυτόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες «έφυγαν από την ψεύτικη Συμφωνία του Παρισιού».

«Ας χτίσουμε έναν φωτεινό και όμορφο πλανήτη»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την σχεδόν ωριαία ομιλία του καλώντας τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να «συνεργαστεί για να χτίσει έναν φωτεινό και όμορφο πλανήτη». Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τη συνέλευση.

«Οι δασμοί είναι ένας αμυντικός μηχανισμός»

«Οι δασμοί αποτελούν αμυντικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και εναντίον εθνών που εκμεταλλεύτηκαν την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον «υπνηλάτη Τζο Μπάιντεν»», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Έχει αποτύχει ο ΟΗΕ

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στα Ηνωμένα Έθνη. «Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τόσο τεράστιες δυνατότητες», «αλλά δεν πλησιάζουν καν στην εκπλήρωση αυτών των δυνατοτήτων». Είπε ότι ο ΟΗΕ έχει αποτύχει, ιδιαίτερα ως ειρηνοποιός.

Αρχικά επέκρινε τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες. «Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Ο Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα» Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε. Στη συνέχεια πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια από την αίθουσα, «Είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα».

«Έχω τερματίσει επτά πολέμους, κανείς δεν το έχει κάνει αυτό πριν από εμένα»

Στη συνέχεια καυχήθηκε για την διεθνή του πολιτική. «Έχω τερματίσει επτά πολέμους. Κανείς δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Είπαν ότι ήταν αδύνατο, αλλά το έκανα σε επτά μήνες. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούσαν να το κάνουν, αλλά εγώ το έκανα», δήλωσε.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι "ανταμοιβή" για τις "φρικαλεότητες" που διέπραξε η Χαμάς»

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη χθες για να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή που αντιμετωπίζει σφοδρή αντίσταση από το Ισραήλ και τον στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από διάφορα κράτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι ΗΠΑ θα επιβάλουν βαριές κυρώσεις»

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τη Ρωσία είχε μια ανατροπή. Είπε ότι θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Ρωσίας πολλές φορές, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα μέτρα. Πρόσφατα, έχει απαιτήσει από την Ευρώπη να σταματήσει όλες τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προτού αναλάβει δράση. «Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», είπε.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «... καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

