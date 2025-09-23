Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία

Στις επικριτικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν στην εκπομπή «Special Report» του Fox News για τον Τραμπ, ότι παρόλο που έλεγε ότι θα τελειώσει τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Γάζα, δεν το έχει καταφέρει, απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Ίσως θυμάστε ότι (ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) είπε: "Θα τελειώσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας". Τελείωσε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: "Θα τελειώσω τον πόλεμο στη Γάζα". Τελείωσε; Όχι» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ερωτηθείς για αυτή την αναφορά του Τούρκου προέδρου σε άλλη εκπομπή του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε τον ρόλο του Τραμπ στην παγκόσμια πολιτική. «Οι ηγέτες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν χρειάζεται μια λύση, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο» είπε δηκτικά.

Κατανομάζοντας τον ίδιο τον Ερντογάν, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμανε οτι ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται επίσης στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο.

«Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον Τραμπ και να τον πείσουν να λύσει το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεχείς συναντήσεις ακόμη και σήμερα, και οι ηγέτες ουσιαστικά παρακαλούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συναντήσεις. Τηλεφωνούν και λένε: "Συμπεριλάβετε μας, κάντε μας μια χειραψία πέντε δευτερολέπτων"».

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο Τραμπ είναι μια κρίσιμη προσωπικότητα όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά και για την παγκόσμια πολιτική.

Υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ έχει μεσολαβήσει σε κρίσεις μεταξύ Κονγκό και Ρουάντα, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, Ταϊλάνδης και Καμπότζης, και Ινδίας και Πακιστάν τους τελευταίους μήνες, είπε για τη Γάζα:

«Ο Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει την ευκαιρία να απελευθερώσει τους ομήρους στη Γάζα και να τερματίσει τον πόλεμο».

