Bloomberg: Εκατοντάδες επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

Φωτ. Αρχείου - Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ

Εκατοντάδες αεροσκάφη από την Boeing και τη Lockheed Martin σκοπεύει να αγοράσει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να εξασφαλίσει συμφωνίες τοπικής παραγωγής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Οι συμφωνίες χρειάζονται την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε το δημοσίευμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως την είδηση. Ο Λευκός Οίκος, η Boeing και η Lockheed Martin δεν απάντησαν στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στο Bloomberg. Το δημοσίευμα ήρθε λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Τούρκου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ αναμένει να συνάψει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με την Άγκυρα κατά τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών με την Τουρκία για τα F-35.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (22/09) ότι η Τουρκία θα διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Τουρκία εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 αγοράζοντας ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400, με αποτέλεσμα η Ουάσιγκτον να ακυρώσει την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να αποσύρει την Άγκυρα από την κοινή γραμμή παραγωγής του προγράμματος, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε στην αγορά αεροσκαφών F-16.

