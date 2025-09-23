Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35» – Τι είπε για τη Χαμάς

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα, ρίχνοντας άμεσες ευθύνες στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τους θανάτους.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιγράψουμε με άλλο τρόπο. Πρόκειται ξεκάθαρα για γενοκτονία. Και αυτή η γενοκτονία προκαλείται από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, αδίστακτα, έχει δυστυχώς σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες με αυτή τη γενοκτονία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στο Fox News από τη Νέα Υόρκη.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γάζα και ότι η Τουρκία έχει δεχτεί πολλούς από αυτούς για νοσηλεία. «Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με αυτή τη γενοκτονία», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη Χαμάς και τους ομήρους, απέρριψε την άποψη ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην παλαιστινιακή οργάνωση: «Δεν πρόκειται για έγκλημα μονόπλευρο. Θεωρώ λάθος να κατηγορούμε μόνο τη Χαμάς. Την ίδια στιγμή, πώς μπορούμε να αγνοήσουμε όσα έχει κάνει ο Νετανιάχου;» τόνισε.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων: «Όταν μιλάμε για οπλισμό, η Χαμάς δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη χωρίς έλεος, εναντίον παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, από 7 μέχρι 70 ετών. Δεν δείχνουν κανένα έλεος. Και αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται».

Για τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης, ο Ερντογάν εμφανίστηκε απαισιόδοξος, συγκρίνοντάς τες με τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Θυμάστε που ο πρόεδρος Τραμπ είπε “Θα τελειώσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας”; Τελείωσε; Όχι, συνεχίζεται. Το ίδιο είπε και για τη Γάζα. Τελείωσε; Όχι».

Σε ερώτηση αν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, ο Ερντογάν απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αντίθετα, τη βλέπω ως ομάδα αντίστασης… Χρησιμοποιούν ό,τι διαθέτουν για να προσπαθήσουν να αμυνθούν».