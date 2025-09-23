Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35» – Τι είπε για τη Χαμάς

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως θα διαπραγματευθεί την απόκτηση F-35 στη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35» – Τι είπε για τη Χαμάς

Ερντογάν και Τραμπ από την συνάντησή τους το 2019

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα, ρίχνοντας άμεσες ευθύνες στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τους θανάτους.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιγράψουμε με άλλο τρόπο. Πρόκειται ξεκάθαρα για γενοκτονία. Και αυτή η γενοκτονία προκαλείται από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, αδίστακτα, έχει δυστυχώς σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες με αυτή τη γενοκτονία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στο Fox News από τη Νέα Υόρκη.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γάζα και ότι η Τουρκία έχει δεχτεί πολλούς από αυτούς για νοσηλεία. «Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με αυτή τη γενοκτονία», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη Χαμάς και τους ομήρους, απέρριψε την άποψη ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην παλαιστινιακή οργάνωση: «Δεν πρόκειται για έγκλημα μονόπλευρο. Θεωρώ λάθος να κατηγορούμε μόνο τη Χαμάς. Την ίδια στιγμή, πώς μπορούμε να αγνοήσουμε όσα έχει κάνει ο Νετανιάχου;» τόνισε.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων: «Όταν μιλάμε για οπλισμό, η Χαμάς δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη χωρίς έλεος, εναντίον παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, από 7 μέχρι 70 ετών. Δεν δείχνουν κανένα έλεος. Και αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται».

Για τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης, ο Ερντογάν εμφανίστηκε απαισιόδοξος, συγκρίνοντάς τες με τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Θυμάστε που ο πρόεδρος Τραμπ είπε “Θα τελειώσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας”; Τελείωσε; Όχι, συνεχίζεται. Το ίδιο είπε και για τη Γάζα. Τελείωσε; Όχι».

Σε ερώτηση αν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, ο Ερντογάν απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αντίθετα, τη βλέπω ως ομάδα αντίστασης… Χρησιμοποιούν ό,τι διαθέτουν για να προσπαθήσουν να αμυνθούν».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

04:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ το κίνημα «Antifa» – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης μετά την αναστολή του λόγω παρουσίας drones

03:22ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλιν Μονρό: Ο επεισοδιακός γάμος με τον Ντι Μάτζιο και η «αντισυμβατική» βέρα με τα 36 διαμάντια που έγινε σύμβολο

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία

23:59LIFESTYLE

Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι»

23:50ΥΓΕΙΑ

Πνίγεσαι από άγχος μετά τις διακοπές; Πέντε τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

23:41ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

04:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ το κίνημα «Antifa» – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Είναι φίδια που πρέπει να τους κοπούν τα κεφάλια

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η θεωρία των «μεθυσμένων πιθήκων» - Οι χιμπατζήδες πίνουν μια μπίρα την ημέρα σε ώριμα φρούτα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ