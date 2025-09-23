Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Το «Σπίτι της Τουρκίας» είναι ένας ουρανοξύστης 36 ορόφων, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, στην «καρδιά» του Μανχάταν 

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Το «Σπίτι της Τουρκίας» είναι στην «καρδιά» του Μανχάταν 

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 21:00 ώρα Ελλάδος (14:00 ώρα Νέας Υόρκης), στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στη συνάντηση θα δώσουν το «παρών» και οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, με τους διπλωματικούς τους συμβούλους, Μίλτο Νικολαΐδη και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση πέρυσι είχε λάβει χώρα σε χώρο που είχε επιλέξει η ελληνική πλευρά εντός του ΟΗΕ. Φέτος, όμως, η Τουρκία επέλεξε το «Σπίτι της Τουρκίας». Πρόκειται για έναν ουρανοξύστη στο Turtle Bay στο Μανχάταν. Το κτήριο συνδέεται στενά με την παρουσία της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη διπλωματική και πολιτιστική της δραστηριότητα.

Το Σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη

Το «Σπίτι της Τουρκίας» με κόστος περίπου 300 εκατ. δολάρια

Το Σπίτι της Τουρκίας (ή Turkevi Center) κόστισε περίπου 291 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ανέγερσή του. Ο ουρανοξύστης 36 ορόφων και ύψους 171 μέτρων, που ολοκληρώθηκε το 2021, φιλοξενεί την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

Η κατασκευή του κτηρίου έγινε με καθυστερήσεις και γι' αυτό το κόστος αυξήθηκε, κυρίως λόγω των αυστηρών απαιτήσεων πυρασφάλειας της Νέας Υόρκης. Αν και αρχικά υπήρξαν ενδείξεις για χαμηλότερο κόστος, οι τελικές δαπάνες ανήλθαν στα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια. Η ανέγερση, πάντως, του κτηρίου επικρίθηκε εντός της Τουρκίας, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, ειδικά τη στιγμή που φοιτητές διαμαρτύρονταν για τις υψηλές τιμές των εστιών και των ενοικίων.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» που εγκαινίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Το «Σπίτι της Τουρκίας» βρίσκεται στην 1η Λεωφόρο στο Μανχάταν και έχει συνολική επιφάνεια 220.000 τ.μ. Κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Perkins Eastman, με τη συνεργασία του Ομίλου Dizayn από την Τουρκία στη θέση δύο παλαιών κτηρίων.

ΤΗ αρχιτεκτονική του κτηρίου φέρει ξεκάθαρη αναφορά στην Τουρκία: η καμπύλη πρόσοψη παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή σε σχήμα τουλίπας παραπέμπει στο πιο σεβαστό λουλούδι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Το κτήριο έχει συνολικά 36 ορόφους. Κάποια διαμερίσματα μάλιστα - από τον 20ό όροφο και επάνω - χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας. Στο εσωτερικό του, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αμφιθέατρο, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προσευχής, γυμναστήριο, κοινόχρηστους χώρους και βεράντες στους 5ο, 11ο και 16ο ορόφους. Υπάρχει επίσης πάρκινγκ για τους κατοίκους και τους διπλωμάτες που εργάζονται εκεί.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

