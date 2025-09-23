Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια συγκυρία έντονων αντιθέσεων με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές χώρες, οι εμπορικές συγκρούσεις και η διαχείριση των κρίσεων σε Γάζα και Ουκρανία συνθέτουν ένα δύσκολο διπλωματικό σκηνικό, όπου ο Τραμπ επιδιώκει να προβάλλει την «ανανεωμένη αμερικανική ισχύ».

Πριν από έξι χρόνια είχα μιλήσει σε ένα ευημερούντα κόσμο. Ακολούθησαν πόλεμοι.

Η Αμερική είναι ευλογημένη με τον ισχυρότερο στρατό, την ισχυρότερη οικονομία. Είναι η Χρυσή Εποχή της Αμερικής.

Αναστρέφονται οι οικονομικές δυσκολίες της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Οι μισθοί των εργατών ανεβαίνουν.

17 τρισεκατομμύρια επενδύονται στις ΗΠΑ.

Έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές. Οι ΗΠΑ ξαναγίνονται η καλύτερη χώρα για επενδύσεις στον κόσμο.

Οι αριθμοί ξεπερνούν τα ρεκόρ της πρώτης μας θητείας.

Αποκρούσαμε την εισβολή από τα νότια συνορά μας.

Ο αριθμός των παρανόμων μεταναστών έχει γίνει μηδέν.

Ερχόντουσαν από φυλακές και ψυχιατρεία και πλημμύριζαν την χώρα μας.

Ευχαριστώ το Ελ Σαλβαδόρ που δέχεται και φυλακίζει εγκληματίες.

Και άλλες χώρες είναι στην ίδια κατάσταση.

Η παράνομη μετανάστευση καταστρέφει και άλλες χώρες.

Πριν από μερικά χρόνια γελούσαν μαζί μας. Τώρα όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ αυξάνουν σε 5% τις αμυντικές δαπάνες.

Διαπραγματευόμαστε την μια ιστορική εμπορική συμφωνία μετά την άλλη, όπως με την Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σταμάτησα επτά πολέμους, κάποιοι εκ των οποίων είχαν κρατήσει πάνω από 30 χρόνια.

Συμπεριλαμβάνονται Κονγκό και Ρουάντα, Πακιστάν και Ινδία, Ιράν και Ισραήλ, Αρμενία και Αζερμπαίτζάν.

Καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει τόσα στο παρελθόν και είμαι υπερήφανος που τα έχω καταφέρει.

Είναι κρίμα που τα έκανα εγώ, αντί να τα κάνει ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν προσπάθησε καν να το πετύχει.

O OHE δεν ήταν εκεί για εμάς, όταν κάναμε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ΟΗΕ έχει τρομερές προοπτικές αλλά δεν τις εκπληρώνει.

Δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να γράφουν γράμματα, άδειες λέξεις, που δεν τελειώνουν τους πολέμους.

Η δράση τελειώνει τους πολέμους.

Διαπραγματευόμαστε τις Συμφωνίες του Αβραάμ και κανείς δεν μας το αναγνωρίζει.

Για μένα η αναγνώριση είναι οι μητέρες και οι πατεράδες που ζουνε με τα παιδιά τους.

Σώσαμε εκατομμύρια ζωές σε επτά πολέμους και θα σώσουμε και άλλες.

Πριν απο μερικά χρόνια σαν κατασκευαστής είχε κάνει προσφορά για να ανακαινίσουμε αυτό το κτήριο. Για 500 εκατομμύρια θα το έκανα υπέροχο. Αποφάσισαν κάτι άλλο και πήραν μια πολύ πιο ακριβή προσφορά. Έδωσαν δισεκατομμύρια και δεν πήραν ούτε πατώματα από μάρμαρα.

Κοιτάζω το κτήριο, παγιδεύτηκα στο ασανσέρ, ακόμη δεν έχουν τελειώσει.

Ήταν τέτοια σπατάλη χρημάτων, που με κάλεσαν να καταθέσω στο Κογκρέσο. Αντί για 500 εκατομμύρια είχε κοστίσει κάπου ανάμεσα με 2-4 δισεκατομμύρια.

Πολλά πράγματα συμβαίνουν κατ' αυτό τον τρόπο στον ΟΗΕ.

Προσφέρω χείρα φιλίας σε κάθε έθνος που θέλει να μας βοηθήσει σε έναν πιο ασφαλή και ευμαρή κόσμο.

Για να φτάσουμε εκεί όμως πρέπει να απορρίψουμε τις αποτυχημένες προσεγγίσεις του παρελθόντος.

Τα πυρηνικά όπλα είναι απειλή για τον κόσμο. Έχουμε πολλά αλλά θέλουμε να τα περιορίσουμε.

Βοηθήσαμε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν μπορεί να επιτραπεί ο νούμερο ένα υποστηρικτής τρομοκρατών να έχει τέτοια όπλα.

Πρότεινα πλήρη συνεργασία στο Ιράν σε αντάλλαγμα για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά το απέρριψαν.

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν, είναι νεκροί

Η επιχειρησή μας κατέστρεψε ολοκληρωτικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μετά από αυτό Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν να πολεμούν

Δυστυχώς η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει προτάσεις για ειρήνη. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την 7η Οκτωβρίου.

Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα ήταν ανταμοιβή για τη Χαμάς, και την 7η Οκτωβρίου.

Απελευθερώστε τους ομήρους.

Κάντε το και θα σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θέλουμε πίσω όλους τους ομήρους, δεν θέλουμε έναν ή δύο.

Πρέπει να τους πάρουμε όλους πίσω. Όχι έναν ή δύο, αλλά και τους ζωντανούς και τα 38 νεκρά σώματα.

Δουλεύω ασταμάτητα για να σταματήσω τη σφαγή στην Ουκρανία.

Νόμιζα ότι η συνεννοήση με τον Πούτιν θα ήταν εύκολη. Αλλά στον πόλεμο δεν ξέρεις τι γίνεται.

Η Ρωσία νόμιζε ότι θα κέρδιζε τον πόλεμο σε τρεις ημέρες, αλλά δεν έγινε έτσι. Και αυτό δεν αντανακλά καλά στη Ρωσία. Πολεμάνε τρία χρόνια και σκοτώνουν χιλιάδες 5000-7000 νεαρούς στρατιώτες κάθε εβδομάδα

Αυτό δεν θα συνέβαινε αν ήμουν πρόεδρος. Κοιτάξτε τι κάνει η κακή ηγεσία.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι χρηματοδότες του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά το κάνουν και κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουν τον πόλεμο εναντίον τους.

Εάν η Ρωσία δεν κάνει συμφωνία θα επιβάλλουμε δασμούς, που θα τελειώσουν τον πόλεμο. Αλλά θα πρέπει ίδια μέτρα να λάβουν και οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα το συζητήσουμε εδώ αυτές τις ημέρες.

Πειραματά με βιολογικά όπλα μας έδωσαν μια παγκόσμια πανδημία.

Θα ηγηθούμε παγκόσμιας εκστρατείας εναντίον των βιολογικών όπλων. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ όχι μόνον δεν βοηθά αλλά μας δημιουργεί προβλήματα

Ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί επίθεση στις δυτικές χώρες όπως με την μετανάστευση.

Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ανθρώπους που μπαίνουν παράνομα στην χώρα μας και μετά πρέπει να τους διώξουμε.

Ο ΟΗΕ τους βοηθά να περάσουν από τα νότια συνορά μας.

Ο ΟΗΕ πρέπει να σταματά εισβολές όχι να τις χρηματοδοτεί.

Δημιουργούν ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και εξαντλούν το κοινωνικό κράτος.

Όλες οι χώρες πρέπει να πάρουν μέτρα για να υπερασπισθούν τις χώρες τους. Τις παρακολουθώ. Η Ευρώπη έχει υποστεί εισβολή.

Επειδή επιλέγουν την πολιτική ορθότητα δεν κάνουν τίποτε.

Παρακολουθώ πως έχει αλλάξει το Λονδίνο, που έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Θέλουν να επιβάλλουν Σαρία.

Αυτό που κάνει τον κόσμο υπέροχο είναι ότι κάθε χώρα έιναι ξεχωριστή.

Έχει κάθε χώρα το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συνορά της.

Τα κράτη έχουν δικαίωμα να κρατήσουν την ιδιαιτεροτητά τους.

Οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να επιστρέφονται στην πατρίδα τους.

Πρεπει να λύσουμε το πρόβλημα στις χώρες τους, όχι να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα.

Είμαστε ευγνώμονες σε χώρες που σταμάτησαν να στέλνουν τους πολίτες τους.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχεδόν οι μισοί φυλακισμένοι στην Γερμανία ήταν αλλοδαποί.

Στην Ελλάδα το 54% των φυλακισμένων ήταν αλλοδαποί.

Ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα.

Σώσαμε τόσες ζωές ανθρώπων που θα έκαναν ένα ταξίδι, γεμάτο με θάνατο. Πέρναγαν ζούγκλες, ερήμους, πέθαναν από ζέστη, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Σώσαμε τις ζωές τους.

Οι πολιτικές του Μπάιντεν ενθάρρυναν εγκληματίες, καρτέλ. Έχασαν 300.000 παιδιά που διακινήθηκαν παράνομα στις ΗΠΑ. Πολλά πωλήθηκαν, βιάσθηκαν έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποιητικής μεταναστευτικής ατζέντας. Στις ΗΠΑ αυτή η εποχή τελείωσε.

Ψάχνουμε και θα βρούμε τους υπευθύνους για αυτά τα εγκλήματα. Θα βρούμε πολλά από αυτά τα παιδιά. Είναι χαμένα ή νεκρά, λόγω των ζώων που το έκαναν αυτό.

Χαρακτήρισα τα καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Πλέον δεν αρέσει σε ανθρώπους να βάζουν ναρκωτικά σε σκάφη.

Χαρακτήρισα δύο συμμορίες επίσης τρομοκρατικές οργανώσεις. Σκοτώνουν, βασανίζουν, είναι εχθροί της ανθρωπότητας.

Έδωσα εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν τους ναρκέμπορους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Καταστρέφουν.

Ξεφορτωνόμαστε τις ΑΠΕ. Είναι πανάκριβες και πρέπει να ξαναχτίζονται συνέχεια. Η πιο ακριβή ενέργεια όλων των εποχών. Οι κυβερνήσεις χάνουν λεφτά.

Οι κινέζοι έχτιζαν τα μηχανήματα ΑΠΕ αλλά δεν τα χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν πετρέλαιο, και αέρια.

Οι χώρες της Ευρώπης είναι στα όρια της καταστροφής λόγω της πράσινης ατζέντας.

Τώρα επιστρέφουν στα ορυκτά. Και καλά κάνουν. Η Γερμανία καλά κάνει και επιστρέφει. «Πράσινη μετάβαση» σημαίνει χρεωκοπία.

Είμαι στην Νέα Υόρκη και νοιώθω ασφαλής. Ρίξαμε την εγκληματικότητα.

Η Ουάσιγκτον ήταν η πρωτεύουσα του εγκλήματος και το φτιάξαμε σε 12 ημέρες. Σας προσκαλώ να φάμε, μπορούμε να πάμε περπατώντας όχι με τεθωρακισμένα οχήματα.

Κατέστρεψαν την παραγωγή στη Βόρεια Θάλασσα. Το φορολόγησαν τόσο πολύ που κανένας δεν θέλει να πάει εκεί. έχουν πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη βρεθεί. Ελπίζω να ακούει ο πρωθυπουργός τους. Τρεις ημέρες τους το έλεγα. Ελπίζω να ακούσει. Θέλω να σταματήσουν να καταστρέφουν την υπαιθρό τους με τις ανεμογεννήτριες.

Έλεγαν ότι το 2000 θα είχε καταστραφεί ο κόσμος από κλιματική κρίση, σαν πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και τι έγινε; Τίποτε δεν έγινε, είμαστε μια χαρά.

Δεν υπάρχει παγκόσμια υπερθέρμανση, πιο πριν έλεγαν για παγκόσμια ψύχρανση.

Είναι μια παγκόσμια απάτη. Η κλιματική αλλαγή έιναι μια παγκόσμια απάτη.

Αν δεν αποφύγετε την «πράσινη απάτη» η χώρα σας θα καταστραφεί.

Ανησυχώ για την Ευρώπη, αγαπώ την Ευρώπη. Στενοχωριέμαι που βλέπω να καταστρέφεται από την μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια.

Καταστρέφετε την κληρονομιά σας. Πρέπει να σταματήσετε την καταστροφή της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και της πράσινης απάτης.

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι μια απάτη, από ανθρώπους με κακές προθέσεις.

Ο Ομπάμα έλεγε για ανθρακικό αποτύπωμα και μετά έμπαινε σε ένα Boeing και πήγαινε από την Ουάσιγκτον στη Χαβάη για να παίξει γκόλφ. Το έπαιρνε πήγαινε πίσω και ξαναμίλαγε για το ανθρακικό αποτύπωμα.

Χαίρονται γιατί η Ευρώπη μείωσε το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 37%. Έκλεισαν εργοστάσια, άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Και η συνολική εκπομπή αερίων ανέβηκε 54%, από την Κίνα. Συγχαρητήρια Ευρώπη.

Έχουμε και στις ΗΠΑ ριζοσπαστικοποιημένους περιβαλλοντιστές. Θέλουν να σκοτώσουν τις αγελάδες.

Εμείς στις ΗΠΑ έχουμε καθαρό αέρα. Όμως ο αέρας που έρχεται από την Κίνα έιναι μολυσμένος.

Το ίδιο με τα σκουπίδια. Στην Ασία πετάνε τα σκουπίδια στους Ωκεανούς. Και έρχεται μετά από ταξίδι μιας εβδομάδας στο Λος Άτζελες και στο Σαν Φρανσισκο, αλλά εμείς τιμωρούμε κάποιον επειδή πέταξε ένα τσιγάρο στην παραλία.

Έχουν επιβάλλει «παλαβούς» κανόνες.

Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ΗΠΑ, αλλά όχι πια.

Η πρόκληση με το εμπόριο είναι ίδια με το κλίμα.

Όσοι ακολουθούν τους κανόνες γίνονται θύματα αυτών που δεν τους ακολουθούν. Γι' αυτό βάλαμε δασμούς.

Εκατοντάδες δισ. δολάρια μπαίνουν στην χώρα μας ως επενδύσεις.

Χρησιμοποιούμε τους δασμούς και για την ασφαλειά μας.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει δασμούς για την προσπαθειά της να ελέγξει αμερικανούς πολίτες, την λογοκρισία που επιβάλλει.

Είδα τον πρόεδρο της Βραζιλίας, αγκαλιαστήκαμε και του είπα«το πιστεύεις ότι θα λέω αυτό σε λίγα λεπτά».

Κανονίσαμε να συναντηθούμε την άλλη εβδομάδα.

Κάνω συμφωνίες μόνον με αυτούς που συμπαθώ. Για κάποια δευτερόλεπτα έιχαμε καλή χημεία.

Ως πρόεδρος πάντα υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των αμερικανών πολιτών και η Βραζιλία δεν τα πάει καλά. Θα πάνε καλά όταν συνεργασθούν μαζί μας.

Πρέπει να διαφυλάξουμε ότι κάνει τα έθνη μας ξεχωριστά.

Η μετανάστευση και η πράσινη ενέργεια καταστρέφουν τον ελεύθερο κόσμο.

Χρειαζόμαστε σκληρά σύνορα και παραδοσιακές πρώτες ύλες.

Από το Λονδίνο στη Λίμα, από τη Ρώμη στην Αθήνα, από το Κάιρο στο Τόκιο, στεκόμαστε στους ώμους ηρώων και στρατηγών που έχτισαν τα έθνη μας.

Το οραμά τους δημιούργησε έναν υπέροχο προορισμό. Κληρονομήσαμε την δημιουργία τους. Αυτό που έχτισαν με αίμα και ιδρώτα. Τώρα πρέπει να προστατεύσουμε τα έθνη που έχτισαν. Ας κρατήσουμε ην υποσχεσή μας στους πολίτες μας, να προστατεύσουμε τα σύνορα και την κληρονομιά που μας αφήσαν. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε έναν υπέροχο κόσμο με ειρήνη και ευμάρεια. Μπορεί να γίνει, μπορούμε να κάνουμε αναστροφή και να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας.

Ο Θεός να ευλογεί τα έθνη

