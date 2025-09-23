ΗΠΑ: Εξαρθρώθηκε απειλή για τις τηλεπικοινωνίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας μιλάει κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένα εκτενές δίκτυο με περισσότερους από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM, ικανό να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες στη Νέα Υόρκη, διαλύθηκε πριν από την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν την Τρίτη (23/09) οι αμερικανικές αρχές.

Διακομιστές πάνω σε γραφεία στο χώρο που κατασχέθηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (U.S. Secret Service), στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. U.S. Secret Service

«Εκτός από την ενεργοποίηση ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων που περιέχουν απειλές, αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή μιας σειράς επιθέσεων κατά των τηλεπικοινωνιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Secret Service, αρμόδια για την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ.

Ράφια γεμάτα με κάρτες SIM στο σημείο που κατασχέθηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (U.S. Secret Service), τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. U.S. Secret Service

«Αυτό περιλαμβάνει την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας, την ενεργοποίηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας και τη διευκόλυνση ανώνυμων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ δυνητικά κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης