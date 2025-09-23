Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Του έκλεισαν το μικρόφωνο την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη

Η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κόπηκε, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των τουρκικών ΜΜΕ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεπέρασε κατά ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα τον χρόνο που προβλέπεται και έτσι το μικρόφωνό του έκλεισε τη στιγμή που αναφερόταν στο Παλαιστινιακό και στη σφαγή στη Γάζα.

Η μεταφράστρια έλεγε: «Σας ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο. Η φωνή του χάθηκε».

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα και μιλούσαν για σαμποτάζ και λογοκρισία.

Ο ΟΗΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα και εξηγούσε ότι στους ομιλητές δόθηκε χρονικό όριο πέντε λεπτών, γι’ αυτό και έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν γιατί το ξεπέρασε και ότι δεν υπήρχε άλλος λόγος.