Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

U.S. President Donald J. Trump was asked just now if he thinks NATO countries should shoot down Russian aircraft that violate their airspace, to which he responds, “Yes I do.” Trump was then asked if he still “trusts” Russian President Vladimir Putin, answering, “I’ll let you… pic.twitter.com/sr5ONsqpXP — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Μετά την προειδοποίηση για βαριά αντίποινα στη Ρωσία, που απηύθυνε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στέλοντας νέο σκληρό μήνυμα.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, δεν θέλησε να αναφέρει αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια. «Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

Η αναφορά αυτή του προέδρου Τραμπ έρχεται μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Εσθονία, τη Φινλανδία και την Πολωνία.

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι είναι γενναίος, αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη».

«Είναι ένας γενναίος άνθρωπος και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη. Θα δούμε πώς θα καταλήξει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μια συνάντηση σήμερα και έχουμε προγραμματίσει περίπου 30, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ», πρόσθεσε. «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

«Ζούμε τη χρυσή εποχή της Αμερικής» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απαριθμώντας τις επιτυχίες που έχει σημειώσει η κυβέρνησή του από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ξεκινώντας από τη μετανάστευση.

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Παρουσίασε τη μετανάστευση ως κύριο αίτιο παρακμής της Ευρώπης και προέτρεψε τα ευρωπαϊκά κράτη να ακολουθήσουν τη δική του σκληρή μεταναστευτική πολιτική και τις απελάσεις.

Καυτηριάζοντας την πολιτική των ανοικτών συνόρων, έστρεψε τα βέλη του στην ΕΕ, λέγοντας ότι οι χώρες σας «πάνε κατά διαόλου». Ανέφερε ότι έχουν δεχθεί εισβολή από παράνομους αλλοδαπούς.

«Αγαπώ την Ευρώπη, αλλά μισώ να βλέπω την Ευρώπη να καταστρέφεται από την ενέργεια και τη μετανάστευση» σημείωσε.

«Ώρα να τερματίσουμε τα ανοιχτά σύνορα»

«Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε τα ανοιχτά σύνορα» είπε Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε: «Οι παράνομοι μετανάστες δεν έρχονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, είπε: «Πρέπει να το τερματίσετε κι εσείς τώρα. Σας λέω, είμαι πολύ καλός σε αυτό. Οι χώρες σας θα καταλήξουν σε ερείπια».

Απευθυνόμενος στους ηγέτες της ΕΕ, ανέφερε ​​ότι «οι χώρες σας καταστρέφονται από τη μετανάστευση» και προσέθεσε:

«Το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας είναι η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» και ασκώντας κριτική στον ΟΗΕ, είπε ότι ενθαρρύνει την «εισβολή» σε ορισμένες χώρες μέσω της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε αυτό, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη κατακλύζεται από «παράνομους» και επιτιθέμενος στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο μέτωπο της μετανάστευσης, αποκαλώντας τον «απαίσιο».

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

Προς επίρρωση της θέσης του, ότι η Ευρώπη καταστρέφεται από τους μετανάστες, ο Τραμπ επικαλέστηκε στατιστικά παραδείγματα και έκανε αναφορά στην Ελλάδα και ότι το ποσοστό των ξένων στις φυλακές είναι 54%.

«Στην Ελλάδα οι αλλοδαποί στις φυλακές φτάνουν στο 54%», στη Γερμανία 50% και στην Ελβετία 72%, επισήμανε, ταυτίζοντας, επί της ουσίας τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα.

«Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των κρατών όχι να δημιουργούμε κι άλλα και να έρχονται χιλιάδες παράνομα στη χώρα μας» είπε.

Προέταξε την ανάγκη φύλαξης των συνόρων και του εθνικού χαρακτήρα των κρατών.

«Αυτό που κάνει τον κόσμο όμορφο είναι η μοναδικότητα κάθε χώρας και κάθε χώρα πρέπει να ελέγχει τα σύνορα» υποστήριξε και προσέθεσε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες από όπου έρχονται οι μετανάστεες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους οι ίδες.

Υπερασπιζόμενος την πολιτική των ΗΠΑ για το μεταναστευτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι στην Αμερική φυλακίζονται αμέσως όσοι διασχίζουν τα σύνορα παράνομα.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον δήμαρχο του Λονδίνου: «Θέλουν να στραφούν στον νόμο της Σαρία»

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά σκληρά τον «απαίσιο δήμαρχο» του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ισχυριζόμενος ότι η βρετανική πρωτεύουσα έχει «αλλάξει πολύ» λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Και πρέπει να πω, όταν κοιτάζω το Λονδίνο, όπου υπάρχει ένας απαίσιος, απαίσιος, απαίσιος δήμαρχος, η πόλη έχει αλλάξει τόσο πολύ», είπε ο Τραμπ, σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του που επέκρινε τον χειρισμό της μετανάστευσης από την Ευρώπη. «Τώρα θέλουν να πάνε στον νόμο της Σαρία, αλλά εσύ είσαι σε άλλη χώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», πρόσθεσε. Την περασμένη εβδομάδα, ενώ επέστρεφε στις ΗΠΑ από μια κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον Καν, αποκαλώντας τον «έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο» και σημειώνοντας ότι είχε φροντίσει να μην προσκληθεί στο συμπόσιο στο οποίο παρευρέθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη»

Ειδικότερα, επέκρινε τις πράσινες πολιτικές, αποκαλώντας τες «τον δρόμο προς την χρεοκοπία». Έφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία: «Πρέπει να πω ότι ήταν καλές επειδή οδηγούνταν σε ένα πολύ κακό μονοπάτι, τόσο όσον αφορά τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων, όσο και την ενέργεια. Επικεντρώνονταν στο πράσινο και χρεοκοπούσαν».

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη» και σημείωσε: «Το κύριο αποτέλεσμα των πράσινων πολιτικών ήταν η ανακατανομή της παραγωγής από τις ανεπτυγμένες χώρες στις ρυπογόνες χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες». Ανέφερε ότι χάρη σε αυτόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες «έφυγαν από την ψεύτικη Συμφωνία του Παρισιού».

«Ας χτίσουμε έναν φωτεινό και όμορφο πλανήτη»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την σχεδόν ωριαία ομιλία του καλώντας τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να «συνεργαστεί για να χτίσει έναν φωτεινό και όμορφο πλανήτη». Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τη συνέλευση.

«Οι δασμοί είναι ένας αμυντικός μηχανισμός»

«Οι δασμοί αποτελούν αμυντικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και εναντίον εθνών που εκμεταλλεύτηκαν την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον «υπνηλάτη Τζο Μπάιντεν»», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Έχει αποτύχει ο ΟΗΕ

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στα Ηνωμένα Έθνη. «Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τόσο τεράστιες δυνατότητες», «αλλά δεν πλησιάζουν καν στην εκπλήρωση αυτών των δυνατοτήτων». Είπε ότι ο ΟΗΕ έχει αποτύχει, ιδιαίτερα ως ειρηνοποιός.

Αρχικά επέκρινε τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες. «Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Ο Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα» Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε. Στη συνέχεια πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια από την αίθουσα, «Είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα».

«Έχω τερματίσει επτά πολέμους, κανείς δεν το έχει κάνει αυτό πριν από εμένα»

Στη συνέχεια καυχήθηκε για την διεθνή του πολιτική. «Έχω τερματίσει επτά πολέμους. Κανείς δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Είπαν ότι ήταν αδύνατο, αλλά το έκανα σε επτά μήνες. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούσαν να το κάνουν, αλλά εγώ το έκανα», δήλωσε.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι "ανταμοιβή" για τις "φρικαλεότητες" που διέπραξε η Χαμάς»

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη χθες για να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή που αντιμετωπίζει σφοδρή αντίσταση από το Ισραήλ και τον στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από διάφορα κράτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι ΗΠΑ θα επιβάλουν βαριές κυρώσεις»

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τη Ρωσία είχε μια ανατροπή. Είπε ότι θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Ρωσίας πολλές φορές, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα μέτρα. Πρόσφατα, έχει απαιτήσει από την Ευρώπη να σταματήσει όλες τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προτού αναλάβει δράση. «Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», είπε.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «... καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ

Πριν από έξι χρόνια είχα μιλήσει σε ένα ευημερούντα κόσμο. Ακολούθησαν πόλεμοι.

Η Αμερική είναι ευλογημένη με τον ισχυρότερο στρατό, την ισχυρότερη οικονομία. Είναι η Χρυσή Εποχή της Αμερικής.

Αναστρέφονται οι οικονομικές δυσκολίες της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Οι μισθοί των εργατών ανεβαίνουν.

17 τρισεκατομμύρια επενδύονται στις ΗΠΑ.

Έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές. Οι ΗΠΑ ξαναγίνονται η καλύτερη χώρα για επενδύσεις στον κόσμο.

Οι αριθμοί ξεπερνούν τα ρεκόρ της πρώτης μας θητείας.

Αποκρούσαμε την εισβολή από τα νότια συνορά μας.

Ο αριθμός των παρανόμων μεταναστών έχει γίνει μηδέν.

Ερχόντουσαν από φυλακές και ψυχιατρεία και πλημμύριζαν την χώρα μας.

Ευχαριστώ το Ελ Σαλβαδόρ που δέχεται και φυλακίζει εγκληματίες.

Και άλλες χώρες είναι στην ίδια κατάσταση.

Η παράνομη μετανάστευση καταστρέφει και άλλες χώρες.

Πριν από μερικά χρόνια γελούσαν μαζί μας. Τώρα όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ αυξάνουν σε 5% τις αμυντικές δαπάνες.

Διαπραγματευόμαστε την μια ιστορική εμπορική συμφωνία μετά την άλλη, όπως με την Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σταμάτησα επτά πολέμους, κάποιοι εκ των οποίων είχαν κρατήσει πάνω από 30 χρόνια.

Συμπεριλαμβάνονται Κονγκό και Ρουάντα, Πακιστάν και Ινδία, Ιράν και Ισραήλ, Αρμενία και Αζερμπαίτζάν.

Καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει τόσα στο παρελθόν και είμαι υπερήφανος που τα έχω καταφέρει.

Είναι κρίμα που τα έκανα εγώ, αντί να τα κάνει ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν προσπάθησε καν να το πετύχει.

O OHE δεν ήταν εκεί για εμάς, όταν κάναμε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ΟΗΕ έχει τρομερές προοπτικές αλλά δεν τις εκπληρώνει.

Δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να γράφουν γράμματα, άδειες λέξεις, που δεν τελειώνουν τους πολέμους.

Η δράση τελειώνει τους πολέμους.

Διαπραγματευόμαστε τις Συμφωνίες του Αβραάμ και κανείς δεν μας το αναγνωρίζει.

Για μένα η αναγνώριση είναι οι μητέρες και οι πατεράδες που ζουνε με τα παιδιά τους.

Σώσαμε εκατομμύρια ζωές σε επτά πολέμους και θα σώσουμε και άλλες.

Πριν απο μερικά χρόνια σαν κατασκευαστής είχε κάνει προσφορά για να ανακαινίσουμε αυτό το κτήριο. Για 500 εκατομμύρια θα το έκανα υπέροχο. Αποφάσισαν κάτι άλλο και πήραν μια πολύ πιο ακριβή προσφορά. Έδωσαν δισεκατομμύρια και δεν πήραν ούτε πατώματα από μάρμαρα.

Κοιτάζω το κτήριο, παγιδεύτηκα στο ασανσέρ, ακόμη δεν έχουν τελειώσει.

Ήταν τέτοια σπατάλη χρημάτων, που με κάλεσαν να καταθέσω στο Κογκρέσο. Αντί για 500 εκατομμύρια είχε κοστίσει κάπου ανάμεσα με 2-4 δισεκατομμύρια.

Πολλά πράγματα συμβαίνουν κατ' αυτό τον τρόπο στον ΟΗΕ.

Προσφέρω χείρα φιλίας σε κάθε έθνος που θέλει να μας βοηθήσει σε έναν πιο ασφαλή και ευμαρή κόσμο.

Για να φτάσουμε εκεί όμως πρέπει να απορρίψουμε τις αποτυχημένες προσεγγίσεις του παρελθόντος.

Τα πυρηνικά όπλα είναι απειλή για τον κόσμο. Έχουμε πολλά αλλά θέλουμε να τα περιορίσουμε.

Βοηθήσαμε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν μπορεί να επιτραπεί ο νούμερο ένα υποστηρικτής τρομοκρατών να έχει τέτοια όπλα.

Πρότεινα πλήρη συνεργασία στο Ιράν σε αντάλλαγμα για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά το απέρριψαν.

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν, είναι νεκροί

Η επιχειρησή μας κατέστρεψε ολοκληρωτικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μετά από αυτό Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν να πολεμούν

Δυστυχώς η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει προτάσεις για ειρήνη. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την 7η Οκτωβρίου.

Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα ήταν ανταμοιβή για τη Χαμάς, και την 7η Οκτωβρίου.

Απελευθερώστε τους ομήρους.

Κάντε το και θα σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θέλουμε πίσω όλους τους ομήρους, δεν θέλουμε έναν ή δύο.

Πρέπει να τους πάρουμε όλους πίσω. Όχι έναν ή δύο, αλλά και τους ζωντανούς και τα 38 νεκρά σώματα.

Δουλεύω ασταμάτητα για να σταματήσω τη σφαγή στην Ουκρανία.

Νόμιζα ότι η συνεννοήση με τον Πούτιν θα ήταν εύκολη. Αλλά στον πόλεμο δεν ξέρεις τι γίνεται.

Η Ρωσία νόμιζε ότι θα κέρδιζε τον πόλεμο σε τρεις ημέρες, αλλά δεν έγινε έτσι. Και αυτό δεν αντανακλά καλά στη Ρωσία. Πολεμάνε τρία χρόνια και σκοτώνουν χιλιάδες 5000-7000 νεαρούς στρατιώτες κάθε εβδομάδα

Αυτό δεν θα συνέβαινε αν ήμουν πρόεδρος. Κοιτάξτε τι κάνει η κακή ηγεσία.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι χρηματοδότες του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά το κάνουν και κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουν τον πόλεμο εναντίον τους.

Εάν η Ρωσία δεν κάνει συμφωνία θα επιβάλλουμε δασμούς, που θα τελειώσουν τον πόλεμο. Αλλά θα πρέπει ίδια μέτρα να λάβουν και οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα το συζητήσουμε εδώ αυτές τις ημέρες.

Πειραματά με βιολογικά όπλα μας έδωσαν μια παγκόσμια πανδημία.

Θα ηγηθούμε παγκόσμιας εκστρατείας εναντίον των βιολογικών όπλων. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ όχι μόνον δεν βοηθά αλλά μας δημιουργεί προβλήματα

Ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί επίθεση στις δυτικές χώρες όπως με την μετανάστευση.

Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ανθρώπους που μπαίνουν παράνομα στην χώρα μας και μετά πρέπει να τους διώξουμε.

Ο ΟΗΕ τους βοηθά να περάσουν από τα νότια συνορά μας.

Ο ΟΗΕ πρέπει να σταματά εισβολές όχι να τις χρηματοδοτεί.

Δημιουργούν ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και εξαντλούν το κοινωνικό κράτος.

Όλες οι χώρες πρέπει να πάρουν μέτρα για να υπερασπισθούν τις χώρες τους. Τις παρακολουθώ. Η Ευρώπη έχει υποστεί εισβολή.

Επειδή επιλέγουν την πολιτική ορθότητα δεν κάνουν τίποτε.

Παρακολουθώ πως έχει αλλάξει το Λονδίνο, που έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Θέλουν να επιβάλλουν Σαρία.

Αυτό που κάνει τον κόσμο υπέροχο είναι ότι κάθε χώρα έιναι ξεχωριστή.

Έχει κάθε χώρα το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συνορά της.

Τα κράτη έχουν δικαίωμα να κρατήσουν την ιδιαιτεροτητά τους.

Οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να επιστρέφονται στην πατρίδα τους.

Πρεπει να λύσουμε το πρόβλημα στις χώρες τους, όχι να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα.

Είμαστε ευγνώμονες σε χώρες που σταμάτησαν να στέλνουν τους πολίτες τους.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχεδόν οι μισοί φυλακισμένοι στην Γερμανία ήταν αλλοδαποί.

Στην Ελλάδα το 54% των φυλακισμένων ήταν αλλοδαποί.

Ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα.

Σώσαμε τόσες ζωές ανθρώπων που θα έκαναν ένα ταξίδι, γεμάτο με θάνατο. Πέρναγαν ζούγκλες, ερήμους, πέθαναν από ζέστη, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Σώσαμε τις ζωές τους.

Οι πολιτικές του Μπάιντεν ενθάρρυναν εγκληματίες, καρτέλ. Έχασαν 300.000 παιδιά που διακινήθηκαν παράνομα στις ΗΠΑ. Πολλά πωλήθηκαν, βιάσθηκαν έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποιητικής μεταναστευτικής ατζέντας. Στις ΗΠΑ αυτή η εποχή τελείωσε.

Ψάχνουμε και θα βρούμε τους υπευθύνους για αυτά τα εγκλήματα. Θα βρούμε πολλά από αυτά τα παιδιά. Είναι χαμένα ή νεκρά, λόγω των ζώων που το έκαναν αυτό.

Χαρακτήρισα τα καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Πλέον δεν αρέσει σε ανθρώπους να βάζουν ναρκωτικά σε σκάφη.

Χαρακτήρισα δύο συμμορίες επίσης τρομοκρατικές οργανώσεις. Σκοτώνουν, βασανίζουν, είναι εχθροί της ανθρωπότητας.

Έδωσα εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν τους ναρκέμπορους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Καταστρέφουν.

Ξεφορτωνόμαστε τις ΑΠΕ. Είναι πανάκριβες και πρέπει να ξαναχτίζονται συνέχεια. Η πιο ακριβή ενέργεια όλων των εποχών. Οι κυβερνήσεις χάνουν λεφτά.

Οι κινέζοι έχτιζαν τα μηχανήματα ΑΠΕ αλλά δεν τα χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν πετρέλαιο, και αέρια.

Οι χώρες της Ευρώπης είναι στα όρια της καταστροφής λόγω της πράσινης ατζέντας.

Τώρα επιστρέφουν στα ορυκτά. Και καλά κάνουν. Η Γερμανία καλά κάνει και επιστρέφει. «Πράσινη μετάβαση» σημαίνει χρεωκοπία.

Είμαι στην Νέα Υόρκη και νοιώθω ασφαλής. Ρίξαμε την εγκληματικότητα.

Η Ουάσιγκτον ήταν η πρωτεύουσα του εγκλήματος και το φτιάξαμε σε 12 ημέρες. Σας προσκαλώ να φάμε, μπορούμε να πάμε περπατώντας όχι με τεθωρακισμένα οχήματα.

Κατέστρεψαν την παραγωγή στη Βόρεια Θάλασσα. Το φορολόγησαν τόσο πολύ που κανένας δεν θέλει να πάει εκεί. έχουν πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη βρεθεί. Ελπίζω να ακούει ο πρωθυπουργός τους. Τρεις ημέρες τους το έλεγα. Ελπίζω να ακούσει. Θέλω να σταματήσουν να καταστρέφουν την υπαιθρό τους με τις ανεμογεννήτριες.

Έλεγαν ότι το 2000 θα είχε καταστραφεί ο κόσμος από κλιματική κρίση, σαν πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και τι έγινε; Τίποτε δεν έγινε, είμαστε μια χαρά.

Δεν υπάρχει παγκόσμια υπερθέρμανση, πιο πριν έλεγαν για παγκόσμια ψύχρανση.

Είναι μια παγκόσμια απάτη. Η κλιματική αλλαγή έιναι μια παγκόσμια απάτη.

Αν δεν αποφύγετε την «πράσινη απάτη» η χώρα σας θα καταστραφεί.

Ανησυχώ για την Ευρώπη, αγαπώ την Ευρώπη. Στενοχωριέμαι που βλέπω να καταστρέφεται από την μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια.

Καταστρέφετε την κληρονομιά σας. Πρέπει να σταματήσετε την καταστροφή της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και της πράσινης απάτης.

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι μια απάτη, από ανθρώπους με κακές προθέσεις.

Ο Ομπάμα έλεγε για ανθρακικό αποτύπωμα και μετά έμπαινε σε ένα Boeing και πήγαινε από την Ουάσιγκτον στη Χαβάη για να παίξει γκόλφ. Το έπαιρνε πήγαινε πίσω και ξαναμίλαγε για το ανθρακικό αποτύπωμα.

Χαίρονται γιατί η Ευρώπη μείωσε το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 37%. Έκλεισαν εργοστάσια, άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Και η συνολική εκπομπή αερίων ανέβηκε 54%, από την Κίνα. Συγχαρητήρια Ευρώπη.

Έχουμε και στις ΗΠΑ ριζοσπαστικοποιημένους περιβαλλοντιστές. Θέλουν να σκοτώσουν τις αγελάδες.

Εμείς στις ΗΠΑ έχουμε καθαρό αέρα. Όμως ο αέρας που έρχεται από την Κίνα έιναι μολυσμένος.

Το ίδιο με τα σκουπίδια. Στην Ασία πετάνε τα σκουπίδια στους Ωκεανούς. Και έρχεται μετά από ταξίδι μιας εβδομάδας στο Λος Άτζελες και στο Σαν Φρανσισκο, αλλά εμείς τιμωρούμε κάποιον επειδή πέταξε ένα τσιγάρο στην παραλία.

Έχουν επιβάλλει «παλαβούς» κανόνες.

Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ΗΠΑ, αλλά όχι πια.

Η πρόκληση με το εμπόριο είναι ίδια με το κλίμα.

Όσοι ακολουθούν τους κανόνες γίνονται θύματα αυτών που δεν τους ακολουθούν. Γι' αυτό βάλαμε δασμούς.

Εκατοντάδες δισ. δολάρια μπαίνουν στην χώρα μας ως επενδύσεις.

Χρησιμοποιούμε τους δασμούς και για την ασφαλειά μας.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει δασμούς για την προσπαθειά της να ελέγξει αμερικανούς πολίτες, την λογοκρισία που επιβάλλει.

Είδα τον πρόεδρο της Βραζιλίας, αγκαλιαστήκαμε και του είπα«το πιστεύεις ότι θα λέω αυτό σε λίγα λεπτά».

Κανονίσαμε να συναντηθούμε την άλλη εβδομάδα.

Κάνω συμφωνίες μόνον με αυτούς που συμπαθώ. Για κάποια δευτερόλεπτα έιχαμε καλή χημεία.

Ως πρόεδρος πάντα υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των αμερικανών πολιτών και η Βραζιλία δεν τα πάει καλά. Θα πάνε καλά όταν συνεργασθούν μαζί μας.

Πρέπει να διαφυλάξουμε ότι κάνει τα έθνη μας ξεχωριστά.

Η μετανάστευση και η πράσινη ενέργεια καταστρέφουν τον ελεύθερο κόσμο.

Χρειαζόμαστε σκληρά σύνορα και παραδοσιακές πρώτες ύλες.

Από το Λονδίνο στη Λίμα, από τη Ρώμη στην Αθήνα, από το Κάιρο στο Τόκιο, στεκόμαστε στους ώμους ηρώων και στρατηγών που έχτισαν τα έθνη μας.

Το οραμά τους δημιούργησε έναν υπέροχο προορισμό. Κληρονομήσαμε την δημιουργία τους. Αυτό που έχτισαν με αίμα και ιδρώτα. Τώρα πρέπει να προστατεύσουμε τα έθνη που έχτισαν. Ας κρατήσουμε ην υποσχεσή μας στους πολίτες μας, να προστατεύσουμε τα σύνορα και την κληρονομιά που μας αφήσαν. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε έναν υπέροχο κόσμο με ειρήνη και ευμάρεια. Μπορεί να γίνει, μπορούμε να κάνουμε αναστροφή και να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας.

Ο Θεός να ευλογεί τα έθνη

