Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

Την ανάγκη φύλαξης των συνόρων και του εθνικού χαρακτήρα των κρατών, προέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Αυτό που κάνει τον κόσμο όμορφο είναι η μοναδικότητα κάθε χώρας και κάθε χώρα πρέπει να ελέγχει τα σύνορα» υποστήριξε και προσέθεσε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες από όπου έρχονται οι μετανάστεες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους οι ίδες.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, παρατήρησε ότι 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί, στη Γερμανία 50% και στην Ελβετία 72%.

Αντίθετα, υπερασπιζόμενος την πολιτική των ΗΠΑ για το μεταναστευτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι στην Αμερική φυλακίζονται αμέσως όσοι διασχίζουν τα σύνορα παράνομα.

