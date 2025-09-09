Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το επίμαχο σκίτσο του Τραμπ

Οι Αμερικανοί νομοθέτες δημοσίευσαν το αντίγραφο ενός «βιβλίου γενεθλίων» που δόθηκε στον εκλιπόντα καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, το οποίο περιλαμβάνει ένα σημείωμα που φέρεται να έχει υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε μαζί με μια σειρά από έγγραφα που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Έπσταϊν και το προσωπικό του βιβλίο διευθύνσεων - με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη βασιλικής οικογένειας, διασημότητες, μοντέλα και πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν έστειλαν έγγραφα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού κλήθηκαν να το κάνουν τον περασμένο μήνα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι η φερόμενη επιστολή του Τραμπ, η οποία περιείχε ένα σχέδιο του σώματος μιας γυναίκας, ήταν αυθεντική και είπε ότι ο πρόεδρος «δεν ζωγράφισε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Η επιτροπή του Κογκρέσου εξέδωσε τον περασμένο μήνα νομική κλήση προς τους εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν να προσκομίσουν μια σειρά από έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου γενεθλίων.

Oι ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν στο επίμαχο «βιβλίο γενεθλίων»

Η δημοσίευση έγινε την ωρα που ο πρόεδρος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, μεταξύ άλλων από τους δικούς του υποστηρικτές και εντός του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το τι αποκάλυψαν οι έρευνες για τον Έπσταϊν.

Το βιβλίο των 238 σελίδων συντάχθηκε για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν από την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη Βρετανίδα συνεργό του και πρώην φίλη του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία μαζί του με στόχο την εμπορία κοριτσιών για σεξ. Δημιουργήθηκε το 2003 - τρία χρόνια πριν βγουν στο φως οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν.

Το λεύκωμα, με τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια», περιέχει ευχές, προφανώς από διάφορα άτομα που συνδέονται με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υψηλού προφίλ και επιχειρηματικών ηγετών. Εκτός από το φερόμενο σημείωμα από τον Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος του εκείνη την εποχή, υπάρχει ένα άλλο προφανώς από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, το οποίο μιλάει για την "παιδική περιέργεια" του Έπσταϊν.

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον παραδέχτηκε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν εκείνη την εποχή, αλλά δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματά του. Περιέχει επίσης ένα μήνυμα γενεθλίων από τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, τον Βρετανό Πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποκαλεί τον Έπσταϊν «τον καλύτερό μου φίλο».

Φωτογραφία του 2000 που απεικονίζει τον Επστάιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: New York Times

Ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρεται σύντομα στο βιβλίο. Ένα σημείωμα από μια άγνωστη γυναίκα αναφέρει ότι γνώρισε τον Πρίγκιπα Άντριου, την Κλίντον και τον Τραμπ μέσω του Έπσταϊν, καθώς και αρκετές διασημότητες. Η γυναίκα συνεχίζει λέγοντας ότι «είδε τα ιδιωτικά καταλύματα του Παλατιού του Μπάκιγχαμ» και «κάθισε στο θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας». Ο πρίγκιπας Άντριου αντιμετώπισε κατηγορίες στο πλαίσιο της ιστορίας του Έπσταϊν, αρνήθηκε ωστόσο οποιαδήποτε παράβαση.

Όταν το φερόμενο σημείωμα του Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal τον Ιούλιο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν «ψεύτικο» και αρνήθηκε ότι το έγραψε. Υπέβαλε αγωγή εναντίον των δημοσιογράφων, του εκδότη και των στελεχών της εφημερίδας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ, ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσίευσαν μια εικόνα του σημειώματος γενεθλίων στο X πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου και άλλων εγγράφων του Έπσταϊν από την επιτροπή. Το υπογεγραμμένο σημείωμα που φέρεται να είναι από τον Τραμπ περιέχει αρκετές γραμμές κειμένου, με την τελευταία γραμμή να αναφέρει: «Χρόνια πολλά - και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει την κυκλοφορία του σημειώματος, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος παρείχε οτιδήποτε για το βιβλίο και είπε ότι η υπογραφή στο σημείωμα δεν ταίριαζε με την υπογραφή του Τραμπ.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο Δημοκρατικός που κατέχει την υψηλότερη θέση στην επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι ο Τραμπ «ισχυρίστηκε ότι το σημείωμα γενεθλίων του δεν υπήρχε». «Τώρα γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ψέματα και κάνει ό,τι μπορεί για να καλύψει την αλήθεια».

Ακτιβιστές στη Βρετανία ανήρτησαν πόστερ με τη φωτογραφία του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν AP

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Τζέιμς Κόμερ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς στην επιτροπή ότι «επιλέγουν έγγραφα και πολιτικοποιούν πληροφορίες» που έλαβαν.

Μαζί με το βιβλίο, οι νομοθέτες δημοσίευσαν επίσης μια συμφωνία μη δίωξης του 2007 μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στο Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, και σχεδόν 30 χρόνια καταχωρίσεων στο προσωπικό του βιβλίο διευθύνσεων.

Αφού οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν το σημείωμα τη Δευτέρα, η γραμματέας του Λευκού Οίκου Kαρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι «η νομική ομάδα του Προέδρου Tραμπ θα συνεχίσει τις δικαστικές διαμάχες» εναντίον της Wall Street Journal.

Τραμπ και Έπσταϊν ήταν φίλοι εδώ και χρόνια, αλλά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι τσακώθηκε μαζί του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού ο χρηματοδότης «έκλεψε» υπαλλήλους από το θέρετρό του Mαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ποινικά το 2006 στη Φλόριντα για το κακούργημα της προτροπής σε πορνεία. Πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη.

