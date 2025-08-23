Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν υπάρχει λίστα πελατών» λέει η Ghislaine Maxwell - «Αθωώνει» Τραμπ και Κλίντον

Η Ghislaine Maxwell, η καταδικασμένη συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε σε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι η πολυσυζητημένη «λίστα πελατών» δεν υπάρχει, σύμφωνα με το δημοσιευμένο κείμενο της συνέντευξής της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη συνέντευξη που έδωσε τον Ιούλιο στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Todd Blanche, η Maxwell δήλωσε ότι «δεν γνώριζε τίποτα για εκβιασμό» και δεν είχε δει καμία ανάρμοστη συμπεριφορά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Επίσης, μίλησε για τη σχέση της και του Έπσταϊν με τον πρίγκιπα Άντριου και χαρακτήρισε τις κατηγορίες ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με μια ανήλικη κοπέλα στο σπίτι της «εντελώς αδιανόητες».

Η Maxwell ζητά χάρη από τον Τραμπ και έχει κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ βρισκόταν υπό συνεχή πίεση να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έπσταϊν - με τον οποίο ο Τραμπ ήταν φίλος στο παρελθόν, αλλά, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έπαψαν να έχουν σχέσεις το 2004.

Λίγο μετά τη συνέντευξη με τον Blanche - ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε ως δικηγόρος του Τραμπ - η Maxwell μεταφέρθηκε από τη φυλακή της Φλόριντα σε άλλη φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο Τέξας. Δεν είναι σαφές γιατί έγινε αυτή η μεταφορά.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι «δεν υπάρχει καμία επιείκεια» στην υπόθεση της Maxwell.

Η Maxwell εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση και έχει υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την αναίρεση της καταδίκης της. Ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι θα «υποδέχονταν με χαρά» μια χάρη από τον πρόεδρο.

Η πίεση αυξάνεται επίσης από το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια στις έρευνες για τον Έπσταϊν. Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση για να αποσπάσουν την προσοχή από αυτά που θεωρεί νίκες της κυβέρνησής του.

«Κύριος από κάθε άποψη» ο Τραμπ

Στα πρακτικά – τα οποία ανέρχονται σε 300 σελίδες, μερικές από τις οποίες έχουν υποστεί εκτεταμένη διαγραφή – η Μάξγουελ δήλωσε ότι, ενώ πιστεύει ότι ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φιλικοί «σε κοινωνικές περιστάσεις», δεν πιστεύει ότι ήταν στενοί φίλοι.

«Στην πραγματικότητα, δεν είδα ποτέ τον πρόεδρο σε καμία περίσταση που δινόταν μασάζ», είπε, αναφερόμενη στις υπηρεσίες μασάζ που, σύμφωνα με ορισμένα θύματα, χρησιμοποιήθηκαν για να τα στρατολογήσουν στα εγκλήματα του Έπσταϊν. «Ο πρόεδρος δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ανάρμοστα σε κανέναν».

«Όσο ήμουν μαζί του, ήταν ένας κύριος από κάθε άποψη», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι δεν θυμάται ο Τραμπ να έστειλε στον Έπσταϊν κάρτα για τα 50ά του γενέθλια το 2003, κάτι που έγινε πρωτοσέλιδο μετά τη δημοσίευση της κάρτας στο Wall Street Journal.

Στην συνέντευξη, ο Blanche ρώτησε επίσης τη Μάξγουελ για τον φερόμενο «κατάλογο πελατών» με διασημότητες, ο οποίος έχει γίνει αντικείμενο συνωμοσιολογικών θεωριών τα τελευταία χρόνια.

«Δεν υπάρχει λίστα»

Η Maxwell ρωτήθηκε για διάφορες άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, το μοντέλο Ναόμι Κάμπελ και ο πρίγκιπας Άντριου, τον οποίο αρνήθηκε ότι σύστησε στον Έπσταϊν.

Ο κατάλογος των διακεκριμένων συνεργατών του Έπσταϊν είχε βρεθεί στο επίκεντρο συνωμοσιολόγων, οι οποίοι επέμεναν ότι παρέμενε κρυφός από το «βαθύ κράτος» για να προστατεύσει τους εξέχοντες συμμετέχοντες στα εγκλήματα.

Αρκετές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ - μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του FBI Kash Patel και ο αναπληρωτής διευθυντής Dan Bongino - είχαν επαναλάβει αυτούς τους ισχυρισμούς στο παρελθόν, αν και έκτοτε έχουν κάνει πίσω.

«Δεν υπάρχει λίστα», είπε η Maxwell.

«Αδιανόητες» οι κατηγορίες κατά του πρίγκιπα Άντριου

Μίλησε επίσης για τον πρίγκιπα Άντριου, η σχέση του οποίου με τον Έπσταϊν οδήγησε σε μια ρήξη που τον ανάγκασε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Χαρακτήρισε «ξεκάθαρο ψέμα» το ότι ήταν αυτή που σύστησε τον δούκα του Γιορκ στον Έπσταϊν.

«Πρώτα απ' όλα, ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τον σύστησα στον πρίγκιπα Άντριου», είπε.

Μίλησε εκτενώς για τη σχέση του Έπσταϊν τόσο με τον πρίγκιπα Άντριου όσο και με τη δούκισσα του Γιορκ Sarah Ferguson.

Η Μάξγουελ μίλησε επίσης για την υποτιθέμενη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με μια γυναίκα, το όνομα της οποίας έχει διαγραφεί από το πρακτικά.

Λέει ότι θεωρεί τις κατηγορίες εναντίον του πρίγκιπα Άντριου «αδιανόητες», εν μέρει λόγω του μεγέθους του σπιτιού της, όπου υποτίθεται ότι έλαβαν χώρα τα γεγονότα.

Η Maxwell δέχτηκε ερωτήσεις για μια «διάσημη φωτογραφία» του πρίγκιπα Άντριου και μιας ανώνυμης γυναίκας, όπου αυτή βρίσκεται στο παρασκήνιο. Υποστήριξε ότι αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη.

Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε από τη Virginia Giuffre, η οποία δεν κατονομάζεται στα πρακτικά της συνέντευξης, ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά το 2022 κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό μαζί της, ο οποίος δεν περιλάμβανε παραδοχή ευθύνης ή συγγνώμη.

Η Giuffre αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος. Η οικογένειά της καταδίκασε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συνέντευξη που πήρε από τη Maxwell και δήλωσε ότι είναι ένα «τέρας» του οποίου η μαρτυρία δεν είναι αξιόπιστη.

Σύμφωνα με τη Maxwell, έγινε φίλη με τον Έπσταϊν το 1991 και στη συνέχεια ανέπτυξε σεξουαλική σχέση μαζί του.

Ακόμη και μετά το τέλος αυτής της σχέσης, είπε ότι εξακολουθούσε να πληρώνεται από τον Έπσταϊν – έως και 250.000 δολάρια (184.782 λίρες) ετησίως μέχρι το 2009 – και παρέμεινε «φίλη με προνόμια». Πρόσθεσε ότι η σχέση τους ήταν «σχεδόν ανύπαρκτη» μεταξύ του 2010 και του θανάτου του.

