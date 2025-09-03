Τζέφρεϊ Επστάιν: Αποκαλύφθηκε το «χαμένο» λεπτό από τη νύχτα της αυτοκτονίας στη φυλακή - Δείτε το

Μυστήριο ωστόσο παραμένει γιατί εξαφανίστηκε το βίντεο και το επίμαχο λεπτό

Τζέφρεϊ Επστάιν: Αποκαλύφθηκε το «χαμένο» λεπτό από τη νύχτα της αυτοκτονίας στη φυλακή - Δείτε το
Στην πολύκροτη υπόθεση Επστάιν, ένα σημείο ήταν θολό και έθετε σοβαρές αμφιβολίες για την αυτοκτονία του διαβόητου χρηματοδότη, Tζέφρεϊ Επστάιν.

Από τα πλάνα του κλειστού κυκλώματος της φυλακής έλειπε ένα λεπτό.

Τώρα ένα βίντεο του Κογκρέσου που κυκλοφόρησε πρόσφατα καλύπτει αυτό το κενό τη νύχτα της αυτοκτονίας του το 2019, όπως αποκαλύπτει το FoxNews.

Δύο βασικά κλιπ, μέρος των σχεδόν 34.000 φακέλων από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη το βράδυ, αποκάλυψαν το εξαιρετικά αμφισβητούμενο λεπτό που έλειπε από το υλικό παρακολούθησης που γυρίστηκε έξω από το κελί του Έπσταϊν στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο.

Το επίμαχο λεπτό διήρκεσε από τις 11:58:59 στις 9 Αυγούστου 2019 έως τα μεσάνυχτα στις 10 Αυγούστου 2019.

Οι ειδικοί της ψηφιακής εγκληματολογίας διαπίστωσαν προηγουμένως ότι το κλιπ που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν συρραφή δύο τμημάτων του βίντεο και για το μοντάζ χρησιμοποιήθηκε το Adobe Premiere Pro, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας ότι η διοίκηση συγκάλυπτε τον θάνατο του Επστάιν.

Η νέα αποκάλυψη από την επιτροπή της Βουλής δείχνει ότι τα δεδομένα της κάμερας άλλαξαν περίπου τα μεσάνυχτα, οδηγώντας σε μια απαραίτητη σύνδεση των δύο κλιπ για ένα διαδοχικό βίντεο.

Το Fox News Digital συνδύασε τα δύο κλιπ μετά την τελευταία κυκλοφορία την Τρίτη, δείχνοντας ότι πράγματι δεν υπήρξε κενό στα πλάνα - σε αντίθεση με την προηγούμενη εξήγηση της Γενικής Εισαγγελέα Pam Bondi ότι το τελευταίο λεπτό του βίντεο διαγράφεται κάθε βράδυ.

Δεν είναι σαφές γιατί εξαφανίστηκε το βίντεο, αν και το λεπτό που έλειπε από την αρχική πτώση δεν αποκάλυψε καμία ενέργεια μέσα στο κελί της φυλακής.

O Έπσταϊν αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε περαιτέρω κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση.

Δείτε το επίμαχο λεπτό



