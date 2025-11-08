To αμερικανικό Κογκρέσο καλεί τον Άντριου Oυίνδσορ για τα αρχεία Έπσταϊν - Στο φως η επιστολή

Η επιστολή περιλαμβάνει λεπτομέρειες για «καλά τεκμηριωμένους ισχυρισμούς εναντίον του, ότι γνώριζε για τις δραστηριότητες του φίλου του»

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, μετά το ξήλωμα όλων των βασιλικών τίτλων και προνομίων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρεϊ Έπσταϊν, τώρα έχει εμπλοκές και με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς το αμερικανικό Κογκρέσο τον καλεί για εξηγήσεις έως τις 20 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν ο Βασιλιάς Κάρολος αφαιρέσει τους τίτλους του αδελφού του, δημοσιεύθηκαν τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της κύριας κατήγορού του, Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, ενώ σε μια περίπτωση ισχυριζόταν ότι ήταν 17 ετών στο σπίτι της καταδικασμένης διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Η επιστολή που υπογράφεται 16 μέλη του Κογκρέσου εστάλη την περασμένη Πέμπτη, με τους Αμερικανούς να επισημαίνουν πως η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε εντοπίσει «οικονομικά αρχεία που περιέχουν σημειώσεις όπως «μασάζ για τον Άντριου» που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα».

Η επιστολή

congress.jpg

«Η Επιτροπή επιδιώκει να αποκαλύψει τις ταυτότητες των συνεργών και των υποκινητών του Έπσταϊν και να κατανοήσει την πλήρη έκταση των εγκληματικών του δραστηριοτήτων.»

«Οι καλά τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί εναντίον σας, μαζί με τη μακροχρόνια φιλία σας με τον Έπσταϊν, υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να γνωρίζετε τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με την έρευνά μας.»

«Προς το συμφέρον της δικαιοσύνης για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με την έρευνα της επιτροπής, παρευρισκόμενοι σε μια απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη με την Επιτροπή».

Συνεχίζει: «Έχει αναφερθεί δημόσια ότι η φιλία σας με τον Έπσταϊν ξεκίνησε το 1999 και ότι διατηρήσατε στενή σχέση καθ' όλη τη διάρκεια και μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία. Έχει επίσης αναφερθεί ότι ταξιδέψατε με τον Έπσταϊν στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη, στην κατοικία της Βασίλισσας στο Μπαλμόραλ και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου κατηγορηθήκατε για κακοποίηση ανηλίκων.»

«Αυτή η στενή σχέση με τον Έπσταϊν, σε συνδυασμό με την πρόσφατα αποκαλυφθείσα ανταλλαγή email του 2011, στην οποία του γράψατε «είμαστε μαζί σε αυτό», επιβεβαιώνει περαιτέρω την υποψία μας ότι μπορεί να έχετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξαν ο Έπσταϊν και οι συνεργοί του. Όπως γνωρίζετε καλά, η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε έκανε αρκετές καταγγελίες ότι την κακοποιήσατε όταν ήταν μόλις 17 ετών.» (Ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε το 2022).

epstein-maxwell.jpg
Jeffrey Epstein AssociateCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Η επιστολή συνεχίζει: «Στην αγωγή της του 2021, η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι σας «δανείστηκε» βίαια για σεξουαλικούς σκοπούς σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις. Εκτός από αυτούς τους ισχυρισμούς, τα αρχεία καταγραφής πτήσεων καταγράφουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ήσασταν επιβάτης στο αεροπλάνο του Epstein μεταξύ 1999 και 2006, ενώ οι εγκληματικές του δραστηριότητες ήταν σε εξέλιξη.

«Σε απάντηση σε κλήτευση που εκδόθηκε προς την περιουσία του Έπσταϊν, η Επιτροπή εντόπισε οικονομικά αρχεία που περιέχουν σημειώσεις όπως «μασάζ για τον Άντριου» που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη φύση της σχέσης σας με τον Έπσταϊν και τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές.»

«Στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, η Τζιούφρε εξέφρασε φόβο αντιποίνων σε περίπτωση που έκανε κατηγορίες εναντίον σας και γράφει ότι η συμφωνία διακανονισμού που υπογράψατε μαζί της την περιόρισε σε εντολή φίμωσης ενός έτους, η οποία αποσκοπούσε στην προστασία της φήμης του Στέμματος. Πρόσφατες αναφορές επιβεβαιώνουν αυτούς τους φόβους, καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι ζητήσατε από τον υπεύθυνο προσωπικής προστασίας σας να «ξεθάψει βρωμιά» για μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της Τζιούφρε το 2011.»

«Αυτός ο φόβος των αντιποίνων αποτελεί ένα επίμονο εμπόδιο για πολλούς από εκείνους που έπεσαν θύματα στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Εκτός από τα εγκλήματα του κ. Epstein, διερευνούμε τυχόν τέτοιες προσπάθειες φίμωσης, εκφοβισμού ή απειλής των θυμάτων και ενδιαφερόμαστε για τυχόν τρόπους που μπορούν να ρίξουν περαιτέρω φως σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεδομένων αυτών των πρόσφατων γεγονότων και των αποτρόπαιων ισχυρισμών που έχουν έρθει στο φως από τα απομνημονεύματα της κας Giuffre και άλλες αξιόπιστες πηγές, η Επιτροπή σας παρακαλεί να είστε διαθέσιμοι για μια απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη με την Επιτροπή και να παράσχετε πληροφορίες για τα εγκλήματα των συνεργών του Jeffrey Epstein.»

«Λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητας του ζητήματος, σας ζητούμε να δώσετε απάντηση στο ενδιαφέρον της Επιτροπής έως τις 20 Νοεμβρίου 2025. Η Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης είναι η κύρια επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και έχει ευρεία εξουσία να διερευνά «οποιοδήποτε θέμα» ανά πάσα στιγμή βάσει του Κανόνα Χ της Βουλής. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το αίτημα, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Δημοκρατικής Επιτροπής στο (202) 225-5051. Σας ευχαριστούμε για την άμεση προσοχή σας σε αυτό το αίτημα.»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της επιστολής, τα Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου δήλωσαν: «Δεδομένων αυτών των πρόσφατων γεγονότων και των αποτρόπαιων ισχυρισμών που έχουν έρθει στο φως από τα απομνημονεύματα τηςΤζιούφρε και άλλες αξιόπιστες πηγές, η Επιτροπή σας ζητά να είστε διαθέσιμοι για μια απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη με την Επιτροπή και να παράσχετε πληροφορίες για τα εγκλήματα των συνεργών του Τζέφρι Έπσταϊν».

«Λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητας του θέματος, σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο ενδιαφέρον της Επιτροπής έως τις 20 Νοεμβρίου 2025.»

