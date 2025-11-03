Tραμπ για πρίγκιπα Άντριου: «Νιώθω άσχημα για τη βασιλική οικογένεια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι νιώθει «άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ - καθώς αποκαλύφθηκε ότι θα μπορούσε επίσης να του αφαιρεθεί ο τιμητικός βαθμός του αντιναυάρχου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για τις σκέψεις του σχετικά με την απόφαση του Βασιλιά να αφαιρέσει από τον αδελφό του τα αξίωμά του, μετά από περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη φυλακή.

«Είναι κάτι τρομερό αυτό που συνέβη στην οικογένεια», είπε ο Τραμπ . «Ήταν μια τραγική κατάσταση. Είναι πολύ κρίμα. Λυπάμαι για την οικογένεια». Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε την περασμένη εβδομάδα από τον μικρότερο αδερφό του Άντριου τους τίτλους του πρίγκιπα και του Δούκα της Υόρκης λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν. Έχασε τους τελευταίους βασιλικούς τίτλους και προνόμια που του είχαν απομείνει μετά την μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, που υπήρξε ένα από τα θύματα του Έπσταϊν.

Είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση και τον είχε μηνύσει τον Αύγουστο του 2021. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά για ένα ποσό που πιστεύεται ότι ήταν περίπου 12 εκατομμύρια λίρες. Ο Άντριου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε για σεξουαλική επίθεση και έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα. Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος , ισχυρίστηκε ότι - ως έφηβη - είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου τρεις φορές, αφότου έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο Έπσταϊν και την πρώην κοπέλα του, Γκισλέν Μάξγουελ. Ο Άντριου αρνείται πάντα τις κατηγορίες.

Η οικογένεια της Τζιούφρε χαιρέτισε την απόφαση του Βασιλιά να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, λέγοντας: «Μια συνηθισμένη Αμερικανίδα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, κατέστρεψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος».

Ο Τραμπ έχει επίσης δεχθεί πιέσεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν. Μετά τον θάνατο του χρηματιστή το 2019, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τη σχέση τους και δήλωσε ότι «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι εν τω μεταξύ δώλωσε στην εκπομπή Sunday Morning του Sky Νews ότι ο πρώην πρίγκιπας θα μπορούσε να χάσει και τον τιμητικό του βαθμό του αντιναυάρχου.

Ο Άντριου έγινε αντιναύαρχος στα 55α γενέθλιά του το 2015 και διατήρησε τον βαθμό του ακόμη και μετά την παραίτησή του από τις άλλες στρατιωτικές του θέσεις το 2022. Είχε μια καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερα από 20 χρόνια στο Βασιλικό Ναυτικό και υπηρέτησε στον Πόλεμο των Φώκλαντ. Ο Χίλι δήλωσε στο Sky News: «Έχουμε δει τον Άντριου να παραδίδει τις στρατιωτικές θέσεις που κατείχε και τώρα εξετάζουμε τη μία θέση που του έχει απομείνει, η οποία είναι η θέση του επίτιμου αντιναυάρχου και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για αυτό».

Πλέον αυξάνονται οι πιέσεις στον Άντριου να καταθέσει ενώπιον μιας ισχυρής επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων διερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και αρκετά από τα μέλη της έχουν προσκαλέσει τον Άντριου να προσέλθει και να καταθέσει, παρουσιάζοντάς το ως ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά του.

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Μόρτον θεωρεί ότι «θα γίνουν περισσότερες αποκαλύψεις» για τον Έπσταϊν από την επιτροπή. Δήλωσε στο Sky News: «Δεδομένου του γεγονότος ότι ο Άντριου δεν ήτανολοκληρωμένος στις παραδοχές του και έχουν εμφανιστεί email που πηγαίνουν πέρα ​​από τη συνέντευξή του στο Newsnight, νομίζω ότι αυτός θα είναι ο φόβος μέσα στο παλάτι».