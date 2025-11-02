Πρίγκιπας Άντριου: Νέα ζωή σε πολυτελή βίλα 10 εκατ. λιρών στο Άμπου Ντάμπι

Ο πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών, ενδέχεται να εγκατασταθεί σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο οχυρωμένο κτήμα της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τη Mail on Sunday.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Sea Palace, την αυστηρά φυλασσόμενη κατοικία της ηγετικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την πρόταση για τη χρήση της βίλας έκανε στον Άντριου ο πρόεδρος σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, με τον οποίο υπήρξαν συμμαθητές στο σχολείο Gordonstoun.

Μάλιστα, ο σεΐχης Μοχάμεντ παρήγγειλε την πλήρη ανακαίνιση της ιδιωτικής βίλας μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, με στόχο να συνδυαστεί η κλασική βασιλική μεγαλοπρέπεια με μια «νεανική» και εκσυγχρονισμένη αισθητική. Η κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο, προσφέροντας στον πρώην πρίγκιπα τη δυνατότητα να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Sea Palace έχει φιλοξενήσει τον Άντριου και τις κόρες του και στο παρελθόν, ενώ το Μπάκιγχαμ είχε διευκρινίσει ότι η χρήση του ακινήτου αποτελεί απλώς προσωρινή παραχώρηση και όχι δωρεά.

