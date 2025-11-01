Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο, η «πτώση» και η επόμενη ημέρα για τις κόρες του

«Θα πέσω εγώ για να σωθούν τα κορίτσια μου», φέρεται να έλεγε πάντα ο τέως πρίγκιπας στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ πριν αποποιηθεί τους τίτλους του

Ανθή Κουρεντζή

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο, η «πτώση» και η επόμενη ημέρα για τις κόρες του

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ με τις κόρες του, πριγκίπισσες Μπιάνκα και Ευγενία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει οριστικά τους τίτλους και τα προνόμιά του και θα αποκαλείται πλέον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, μένοντας χωρίς καμία βασιλική ιδιότητα.

Σε μια απόφαση-ορόσημο για τη βρετανική μοναρχία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄αφαίρεσε από τον αδελφό του όλους τους τίτλους και τα προνόμια που απολάμβανε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, μετά τα νέα στοιχεία που συνδέουν το όνομά του με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι συνέπειες αυτής της απόφασης επηρεάζουν όχι μόνο τον δούκα του Γιορκ, αλλά και τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, με σημαντικό αντίκτυπο και σε επόμενες γενιές της οικογένειας, ανέφερε ο βιογράφος του Άντριου, Andrew Lownie

Britain Royals Funeral

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι νεαρές πριγκίπισσες ίσως σκεφτούν να αποποιηθούν τους δικούς τους τίτλους: «Ο Άντριου πάντα έλεγε στον Κάρολο: "Θα πέσω εγώ για να σωθούν τα κορίτσια μου"» αναφέρει ο Andrew Lownie, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». «Ήταν τα “όπλα” διαπραγμάτευσης όλη την ώρα, αλλά τώρα μπορεί να θελήσουν να απομακρυνθούν από όλα και να ζήσουν ήσυχα.»

Η ανακοίνωση ότι ο Άντριου δεν θα είναι, πλέον, πρίγκιπας, ήρθε μετά από ημέρες νομικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε αξιωματούχους του παλατιού και δικηγόρους.

Ο 65χρονος τέως δούκας του Γιορκ αντιμετωπίζει και την «εξορία» από την κατοικία του, Royal Lodge, με προορισμό το προσωπικό κτήμα του βασιλιά Κάρολου στο Sandringham.

Η επόμενη ημέρα για τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία

Ο Lownie εκτιμά ότι οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία έχουν μάθει να «διαβάζουν τα πράγματα καλύτερα από τον Άντριου» και ίσως στραφούν σε μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από τίτλους και τιμές, παρ'όλο που δεν απειλούνταν να χάσουν ποτέ τα προνόμιά τους.

prince-andrew-2.jpg

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

Οι δύο κόρες του δούκα του Γιορκ έχουν να διαχειριστούν την αρνητική φήμη τόσο - λόγω της εμπλοκής του πατέρα τους στο «σκάνδαλο Έπσταϊν» - όσο και της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν με τις οικονομικές και προσωπικές «ατασθαλίες» της.

Britain Sarah Ferguson

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Πηγή από το Παλάτι σχολιάζει: «Οι πριγκίπισσες ανησυχούν περισσότερο για τη Σάρα παρά για τον Άντριου. Η Σάρα βρίσκεται στο τέλος των αντοχών της». Η Φέργκιουσον τώρα αναμένεται να βρει νέο σπίτι, ενώ ο Άντριου, που κάποτε απολάμβανε την παρουσία του στα μέσα, πιθανόν να υιοθετήσει πιο ήσυχους ρυθμούς ζωής.

Παρά το γεγονός ότι ο Άντριου καλείται να καταθέσει για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν και η αστυνομία του Λονδίνου εξετάζει τις κατηγορίες εναντίον του, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Καθώς η βασιλική οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα της, το σκάνδαλο του Άντριου παραμένει μία ηχηρή υπενθύμιση των δυσκολιών που συνοδεύουν τον τίτλο, ακόμα και για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι η 75χρονη - Τι εξετάζει ο ιατροδικαστής - «Φώναζε βοήθεια, "την σκότωσαν"», λέει γειτόνισσα της ηλικιωμένης

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Με Παύλο Τσιτσιπά η πρώτη μέρα – Αυλαία με νίκη του Μόλτσαν

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φούντωσε παλιά βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης – Βόμβες και πυροβολισμοί με τουλάχιστον δύο νεκρούς

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Αυτή η ξαφνική απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Συγκρούστηκαν 3 οχήματα, 7 οι τραυματίες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που θα χορέψει στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

12:03ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ για τους αστυνομικούς που έσπασαν καταστήματα και πέταξαν χημικά σε θαμώνες στα Εξάρχεια

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

11:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Telekom Center Athens (βίντεο)

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 50χρονος που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους και μέτρα ανάσχεσης της κρίσης

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

54χρονος «ξάφριζε» ρολόγια και κοσμήματα αξίας 120.000 ευρώ από εταιρεία όπου συνεργαζόταν

11:31LIFESTYLE

Γιώργος Κακοσαίος: Δεν αποκλείω τη συμμετοχή μου στη Eurovision

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο, η «πτώση» και η επόμενη ημέρα για τις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 44χρονος κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του και πέθανε

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μια παρέα νεαρών έδωσε… «γεύση» σε μια από τις δημοφιλέστερες γραμμές λεωφορείων της Αττικής!

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που δολοφόνησε 52χρονο

11:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγός φορτηγού «κόπηκε» σε τεστ αγγλικών επειδή δεν αναγνώρισε τις πινακίδες

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Greek AI Startup Accelerator στηρίζει νέες επιχειρήσεις – Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φούντωσε παλιά βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης – Βόμβες και πυροβολισμοί με τουλάχιστον δύο νεκρούς

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μια παρέα νεαρών έδωσε… «γεύση» σε μια από τις δημοφιλέστερες γραμμές λεωφορείων της Αττικής!

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον 76χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: «Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις» - Ερωτήματα για τον θάνατο 10χρονης σε σχολείο

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Αυτή η ξαφνική απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ για τους αστυνομικούς που έσπασαν καταστήματα και πέταξαν χημικά σε θαμώνες στα Εξάρχεια

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

09:24ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Τι σημαίνει το κλείσιμο των 204 καταστημάτων - Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους

09:12WHAT THE FACT

Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κατακρεούργησαν την 75χρονη με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι - Το βίντεο που «καίει» τους δράστες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Συγκρούστηκαν 3 οχήματα, 7 οι τραυματίες

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι η 75χρονη - Τι εξετάζει ο ιατροδικαστής - «Φώναζε βοήθεια, "την σκότωσαν"», λέει γειτόνισσα της ηλικιωμένης

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που θα χορέψει στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ