Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο, η «πτώση» και η επόμενη ημέρα για τις κόρες του

Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει οριστικά τους τίτλους και τα προνόμιά του και θα αποκαλείται πλέον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, μένοντας χωρίς καμία βασιλική ιδιότητα.

Σε μια απόφαση-ορόσημο για τη βρετανική μοναρχία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄αφαίρεσε από τον αδελφό του όλους τους τίτλους και τα προνόμια που απολάμβανε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, μετά τα νέα στοιχεία που συνδέουν το όνομά του με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι συνέπειες αυτής της απόφασης επηρεάζουν όχι μόνο τον δούκα του Γιορκ, αλλά και τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, με σημαντικό αντίκτυπο και σε επόμενες γενιές της οικογένειας, ανέφερε ο βιογράφος του Άντριου, Andrew Lownie

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι νεαρές πριγκίπισσες ίσως σκεφτούν να αποποιηθούν τους δικούς τους τίτλους: «Ο Άντριου πάντα έλεγε στον Κάρολο: "Θα πέσω εγώ για να σωθούν τα κορίτσια μου"» αναφέρει ο Andrew Lownie, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». «Ήταν τα “όπλα” διαπραγμάτευσης όλη την ώρα, αλλά τώρα μπορεί να θελήσουν να απομακρυνθούν από όλα και να ζήσουν ήσυχα.»

Η ανακοίνωση ότι ο Άντριου δεν θα είναι, πλέον, πρίγκιπας, ήρθε μετά από ημέρες νομικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε αξιωματούχους του παλατιού και δικηγόρους.

Ο 65χρονος τέως δούκας του Γιορκ αντιμετωπίζει και την «εξορία» από την κατοικία του, Royal Lodge, με προορισμό το προσωπικό κτήμα του βασιλιά Κάρολου στο Sandringham.

Η επόμενη ημέρα για τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία

Ο Lownie εκτιμά ότι οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία έχουν μάθει να «διαβάζουν τα πράγματα καλύτερα από τον Άντριου» και ίσως στραφούν σε μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από τίτλους και τιμές, παρ'όλο που δεν απειλούνταν να χάσουν ποτέ τα προνόμιά τους.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

Οι δύο κόρες του δούκα του Γιορκ έχουν να διαχειριστούν την αρνητική φήμη τόσο - λόγω της εμπλοκής του πατέρα τους στο «σκάνδαλο Έπσταϊν» - όσο και της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν με τις οικονομικές και προσωπικές «ατασθαλίες» της.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Πηγή από το Παλάτι σχολιάζει: «Οι πριγκίπισσες ανησυχούν περισσότερο για τη Σάρα παρά για τον Άντριου. Η Σάρα βρίσκεται στο τέλος των αντοχών της». Η Φέργκιουσον τώρα αναμένεται να βρει νέο σπίτι, ενώ ο Άντριου, που κάποτε απολάμβανε την παρουσία του στα μέσα, πιθανόν να υιοθετήσει πιο ήσυχους ρυθμούς ζωής.

Παρά το γεγονός ότι ο Άντριου καλείται να καταθέσει για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν και η αστυνομία του Λονδίνου εξετάζει τις κατηγορίες εναντίον του, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Καθώς η βασιλική οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα της, το σκάνδαλο του Άντριου παραμένει μία ηχηρή υπενθύμιση των δυσκολιών που συνοδεύουν τον τίτλο, ακόμα και για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε επίσης