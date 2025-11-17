Έσπασε τη σιωπή της η Πάρις Χίλτον: Μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Έπσταϊν

Η Πάρις Χίλτον σπάει τη σιωπή της για τους ισχυρισμούς ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ προσπάθησε να την στρατολογήσει για τον Τζέφρι Έπσταϊν σε ηλικία 19 ετών

Έσπασε τη σιωπή της η Πάρις Χίλτον: Μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Έπσταϊν

H Πάρισ Χίλτον

AP
Η Πάρις Χίλτον απάντησε στα δημοσιεύματα που θέλουν την Γκισλέιν Μάξγουελ να έχει προσπαθήσει να την στρατολογήσει για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς σύμφωνα με τις φήμες πίστευε ότι η «χρυσή» κληρονόμος θα ήταν «τέλεια για εκείνον» Η 44χρονη σήμερα Χίλτον ήταν μόλις 19 ετών όταν την εντόπισε η Μάξγουελ σε ένα πάρτι, η οποία φέρεται να είπε από την πρώτη στιγμή σε φίλους της ότι είχε βάλει στο μάτι την έφηβη για τον εκλιπόντα χρηματιστή που φερεται να αυτοκτόνησε στο κελί του εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η Μάξγουελ, η οποία έβγαινε με τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν για αρκετά χρόνια τη δεκαετία του '90, λέγεται ότι σύχναζε σε πάρτι, αναζητώντας κορίτσια που θα έβγαιναν ραντεβού με τον Έπσταϊν. Αργότερα καταδικάστηκε για τον ρόλο της ως «κύρια στρατολόγος» του Έπσταϊν και συνεργάτης του στην επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ωστόσο, παρά τις φερόμενες προθέσεις της Μάξγουελ για την Χίλτον, η μητέρα δύο παιδιών επέμεινε ότιδεν τη θυμάται καν. Κατά τη διάρκεια μιας νέας συνέντευξης στο περιοδικό της εφημερίδας Sunday Times , η Πάρις ισχυρίστηκε: «Δεν θυμάμαι καν να τη γνώρισα ποτέ».

Στη συνέχεια, η Χίλτον επεσήμανε ότι μπορεί να είχε παρασυρθεί από την καταιγίδα των μέσων ενημέρωσης εκείνη την εποχή λόγω του βάρους που φέρει το όνομά της, προσθέτοντας: «Είμαι ένα τόσο καλό όνομα για clickbait». Οι ισχυρισμοί σχετικά με τα σχέδια της Μάξγουελ για τη Χίλτον έγιναν από έναν πρώην φίλο της Βρετανίδας κοσμικής το 2020.

Ο Κρίστοφερ Μέισον είπε ότι η Μάξγουελ σταμάτησε απότομα και είπε «Θεέ μου» όταν είδε τη νεαρή Χίλτον σε ένα πάρτι. Η Μάξγουελ είπε ότι θα ήταν «τέλεια για τον Τζέφρι» και είπε σε έναν φίλο: «Μπορείς να μας συστήσεις;» Ο Μέισον, Βρετανός δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος γνωρίζει τη Μάξγουελ από τη δεκαετία του 1980, δεν έδωσε ημερομηνία για τη συνάντηση.

paris.jpg

Αλλά φαίνεται ότι ήταν γύρω στο 2000 όταν η Χίλτον υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων του Ντόναλντ Τραμπ, το T management, και ξεκίνησε την άνοδό της προς τη διασημότητα. Εκείνη την εποχή ήταν περίπου 19 ετών και στα πρόθυρα να γίνει σταρ. Η Μέισον αφηγήθηκε το επεισόδιο για μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Surviving Jeffrey Epstein».

Στο ντοκιμαντέρ, προβάλλεται στην οθόνη μια φωτογραφία από την επίδειξη μόδας Anand Jon στη Νέα Υόρκη στις 18 Σεπτεμβρίου του 2000. Στα αριστερά φαίνεται ο Τραμπ, η Χίλτον είναι στη μέση και στα αριστερά της η Μάξγουελ με γυαλιά ηλίου να χαμογελάει πλατιά.

Γνώρισε τον Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατο του πατέρα της, του ατιμασμένου βαρόνου των εφημερίδων Ρόμπερτ Μάξγουελ. Ο Μέισον λέει στο ντοκιμαντέρ ότι ο κόσμος είχε μείνει εμβρόντητος από τη σχέση μεταξύ της Μάξγουελ και του Έπσταϊν, οι οποίοι έβγαιναν για ένα διάστημα τη δεκαετία του 1990. Ο Μέισον είπε: «Οι φήμες έλεγαν ότι η Γκισλέιν έψαχνε στη Νέα Υόρκη βρίσκοντας νεότερες κοπέλες για να βγει ραντεβού με τον Τζέφρι. Εκείνη την εποχή φαινόταν λίγο άτακτο».

