Απάντηση Τραμπ στα τελευταία emails του Έπσταϊν: «Μην χάνετε τον χρόνο σας με εμένα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της πρόσφατης δημοσίευσης των emails του Τζέφρι Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς την «απάτη» και αποδίδοντας την ευθύνη στους Δημοκρατικούς.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε: «Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι περνάει από το «αδύναμο» χέρι τους για να προωθήσουν ξανά την απάτη Έπσταϊν, παρά τη δημοσίευση 50.000 σελίδων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να εκτρέψουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά την ΝΤΡΟΠΗ του SHUTDOWN, όπου το κόμμα τους είναι σε πλήρη αταξία και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

Ο πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πρόβλημα των Δημοκρατικών, και όχι των Ρεπουμπλικανών: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν "λυγίσει" επειδή είναι μαλθακοί και ανόητοι. Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν, αυτοί γνωρίζουν τα πάντα για εκείνον, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

Σχέσεις με τον Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν. Ωστόσο, οι δύο επιχειρηματίες διατηρούσαν στενή σχέση, πετούσαν τακτικά μεταξύ Νέας Υόρκης και Παλμ Μπιτς, διασκέδαζαν στο Mar-a-Lago Club του Τραμπ και γευμάτιζαν στην έπαυλη του Έπσταϊν στο Μανχάταν.

Σε αρχειακό υλικό του 1992, οι Τραμπ και Έπσταϊν εμφανίζονται να στέκονται στην άκρη μιας πίστας χορού στο Mar-a-Lago, δείχνοντας γυναίκες που χόρευαν. Επιπλέον, το ίδιο έτος, ο επιχειρηματίας Τζορτζ Χουρανέι διοργάνωσε έναν διαγωνισμό «calendar girl» κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, αλλά όταν 28 κοπέλες έφτασαν αεροπορικώς, διαπίστωσε ότι οι μόνοι παρευρισκόμενοι ήταν ο Τραμπ και ο Έπσταϊν.

Τραμπ-Έπσταϊν

Σε δήλωσή του στο New York Magazine το 2002, ο Τραμπ είχε πει: «Γνωρίζω τον Τζεφ 15 χρόνια, είναι καταπληκτικός τύπος. Είναι πολύ διασκεδαστικός».

Αντιδράσεις στις νέες αποκαλύψεις

Η σχέση των δύο ανδρών επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση των emails αυτή την εβδομάδα. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν 23.000 έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την περιουσία του Έπσταϊν.

Τρία emails που έχουν δημοσιοποιηθεί ισχυρίζονται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να «πέρασε ώρες» στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου με θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το οποίο ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε ως τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Σε απάντηση, η Γραμματέας Τύπου του Τραμπ, Καρολίν Λέιβιτ, δήλωσε ότι τα emails «διέρρευσαν επιλεκτικά στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο αφήγημα με σκοπό να σπιλώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

*Με πληροφορίες από metro.co.uk

