Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στις ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Με την υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πακέτο της προσωρινής χρηματοδότησης γίνεται νόμος και τερματίζεται επισήμως το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από 43 ημέρες παράλυσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία, επιτρέποντας την άμεση επιστροφή χιλιάδων εργαζομένων στις θέσεις τους και την αποκατάσταση υπηρεσιών που είχαν ανασταλεί.

Πριν βάλει την υπογραφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι «είναι τιμή μου που υπογράφω αυτό το απίστευτο νομοσχέδιο» και υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ ξανά να κλείσει – αυτός δεν είναι τρόπος να λειτουργεί μια χώρα».

Ο Τραμπ υπέγραψε στο Οβάλ Γραφείο το νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας δίπλα του Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και πρώην μέλη του Κογκρέσου που σήμερα ηγούνται ισχυρών επιχειρηματικών λόμπι.

Τι σημαίνει το τέλος του shutdown

Η εφαρμογή του νόμου προβλέπει χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, εξασφαλίζοντας:

καταβολή των δεδουλευμένων σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

επανεκκίνηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η αεροναυτιλία και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας

αποκατάσταση της λειτουργίας κρίσιμων φορέων που είχαν υπολειτουργήσει λόγω έλλειψης πόρων

η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) θα προχωρήσει σταδιακά στην αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο είχε δεχθεί ισχυρή πίεση τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Να σημειωθεί πως παρά τον τερματισμό του shutdown, παραμένει αβέβαιο το πότε θα λάβουν τα πλήρη επιδόματά τους οι 42 εκατομμύρια δικαιούχοι του προγράμματος SNAP, του βασικού ομοσπονδιακού συστήματος παροχής επισιτιστικής βοήθειας στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο προβλέπει την επανεκκίνηση του προγράμματος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται πότε θα «φορτωθούν» τα ποσά στις κάρτες των δικαιούχων. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (USDA), τα κονδύλια θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μέσα σε 24 ώρες από την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, τουλάχιστον για τις περισσότερες Πολιτείες.

Πάντως, παρότι το τελικό πακέτο δεν περιλαμβάνει τις πρόσθετες επιδοτήσεις υγείας που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί, η έγκρισή του θεωρείται κομβική για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Η καθοριστική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λίγες ώρες πριν από την προεδρική υπογραφή, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η τελική ψηφοφορία αποτέλεσε το τελευταίο κρίσιμο βήμα μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων.

Είχε προηγηθεί η διαδικαστική ψηφοφορία, η οποία είχε περάσει με 213 υπέρ και 209 κατά, επιτρέποντας την προώθηση και την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια.

Πώς φτάσαμε στο τέλος του αδιεξόδου

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα από τη Γερουσία η έγκριση του πακέτου, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική ψήφο στη Βουλή. Στους διαδρόμους του Καπιτωλίου επικρατούσε έντονη κόπωση αλλά και ανακούφιση, καθώς οι εβδομάδες της παράλυσης είχαν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις σε υπηρεσίες και αβεβαιότητα σε εκατομμύρια πολίτες.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ντέιβιντ Σβαϊκερτ, ο οποίος περιέγραψε την 40ήμερη διαδικασία «σαν επεισόδιο του Seinfeld χωρίς πλοκή», αποτυπώνοντας το κλίμα της παρατεταμένης πολιτικής αντιπαράθεσης.

