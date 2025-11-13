ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown

Tο απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ουσιαστικό βήμα προς τον τερματισμό του μακροβιότερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Με 213 ψήφους υπέρ και 209 κατά, το Σώμα ενέκρινε τη διαδικαστική κίνηση που επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας και την προώθηση του νομοσχεδίου έκτακτης χρηματοδότησης.

Η ψήφος αυτή δεν αποτελούσε τελική έγκριση, αλλά έδωσε το πράσινο φως για τη συζήτηση και τη διεξαγωγή της καθοριστικής ψηφοφορίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την επανεκκίνηση βασικών ομοσπονδιακών λειτουργιών — από τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας μέχρι την αεροναυτιλία, η οποία είχε επηρεαστεί σοβαρά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παρά τις ενστάσεις των Δημοκρατικών, που εξέφρασαν δυσαρέσκεια επειδή το πακέτο δεν περιλαμβάνει πρόσθετες επιδοτήσεις υγείας, η διαδικασία προχώρησε με τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών. Η στάση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρήθηκε κρίσιμη για τη διατήρηση της κομματικής ενότητας.

Η τελική ψήφος για τη λήξη του shutdown

Λίγο αργότερα αργότερα, η Βουλή προχώρησε στην τελική ψηφοφορία, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά. Με αυτή την απόφαση ολοκληρώθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία και το κείμενο διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η έγκριση έγινε δεκτή με ανακούφιση στους διαδρόμους του Καπιτωλίου, όπου για εβδομάδες επικρατούσε κλίμα κόπωσης και αβεβαιότητας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ντέιβιντ Σβαϊκερτ, ο οποίος παρομοίασε τις σαράντα ημέρες αντιπαραθέσεων με «επεισόδιο του Seinfeld χωρίς ξεκάθαρη πλοκή».

Η υπογραφή Τραμπ και το τέλος της παράλυσης

Το νομοσχέδιο έχει πλέον σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να το υπογράψει εντός της ημέρας. Με την υπογραφή του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει μετά από 43 ημέρες παράλυσης, επιτρέποντας την άμεση επανέναρξη κρίσιμων υπηρεσιών και την καταβολή δεδουλευμένων σε ομοσπονδιακούς εργαζομένους.

Παρότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις πρόσθετες επιδοτήσεις υγείας που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί — θέμα που αναμένεται να επανέλθει στο τραπέζι — η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται καίριο βήμα για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του κράτους.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσινγκτον

Στην αμερικανική πρωτεύουσα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι που εξασφαλίστηκε η τελική έγκριση, ενώ οι Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν ότι, παρά τις διαφωνίες, η ανάγκη για επαναλειτουργία της κυβέρνησης ήταν επιτακτική.

Με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, θα ολοκληρωθεί και τυπικά το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

