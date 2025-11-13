ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown

Με μια οριακή ψηφοφορία, η Βουλή των Αντιπροσώπων άνοιξε τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομοσχεδίου που μπορεί να τερματίσει το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, θέτοντας σε αναμονή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και εκατομμύρια εργαζόμενους.

Newsbomb

ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Tο απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ουσιαστικό βήμα προς τον τερματισμό του μακροβιότερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Με 213 ψήφους υπέρ και 209 κατά, το Σώμα ενέκρινε τη διαδικαστική κίνηση που επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας και την προώθηση του νομοσχεδίου έκτακτης χρηματοδότησης.

Η ψήφος αυτή δεν αποτελούσε τελική έγκριση, αλλά έδωσε το πράσινο φως για τη συζήτηση και τη διεξαγωγή της καθοριστικής ψηφοφορίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την επανεκκίνηση βασικών ομοσπονδιακών λειτουργιών — από τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας μέχρι την αεροναυτιλία, η οποία είχε επηρεαστεί σοβαρά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παρά τις ενστάσεις των Δημοκρατικών, που εξέφρασαν δυσαρέσκεια επειδή το πακέτο δεν περιλαμβάνει πρόσθετες επιδοτήσεις υγείας, η διαδικασία προχώρησε με τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών. Η στάση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρήθηκε κρίσιμη για τη διατήρηση της κομματικής ενότητας.

Η τελική ψήφος για τη λήξη του shutdown

Λίγο αργότερα αργότερα, η Βουλή προχώρησε στην τελική ψηφοφορία, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά. Με αυτή την απόφαση ολοκληρώθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία και το κείμενο διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

voteus-1211.jpg

Η έγκριση έγινε δεκτή με ανακούφιση στους διαδρόμους του Καπιτωλίου, όπου για εβδομάδες επικρατούσε κλίμα κόπωσης και αβεβαιότητας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ντέιβιντ Σβαϊκερτ, ο οποίος παρομοίασε τις σαράντα ημέρες αντιπαραθέσεων με «επεισόδιο του Seinfeld χωρίς ξεκάθαρη πλοκή».

Η υπογραφή Τραμπ και το τέλος της παράλυσης

Το νομοσχέδιο έχει πλέον σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να το υπογράψει εντός της ημέρας. Με την υπογραφή του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει μετά από 43 ημέρες παράλυσης, επιτρέποντας την άμεση επανέναρξη κρίσιμων υπηρεσιών και την καταβολή δεδουλευμένων σε ομοσπονδιακούς εργαζομένους.

Παρότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις πρόσθετες επιδοτήσεις υγείας που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί — θέμα που αναμένεται να επανέλθει στο τραπέζι — η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται καίριο βήμα για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του κράτους.

Δείτε live εικόνα από τον Λευκό Οίκο

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσινγκτον

Στην αμερικανική πρωτεύουσα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι που εξασφαλίστηκε η τελική έγκριση, ενώ οι Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν ότι, παρά τις διαφωνίες, η ανάγκη για επαναλειτουργία της κυβέρνησης ήταν επιτακτική.

Με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, θα ολοκληρωθεί και τυπικά το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και το Μέτρο 23

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Σε ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

03:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση το 23% τον Οκτώβριο

02:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown – Απομένει η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τους Ουκρανούς

01:48ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ G7: Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

00:00ΠΟΛΤΟΣ

Σπασμένη φλέβα

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

23:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα εργοστάσιο παραγωγής αστεριών ανακαλύφθηκε στο πρώιμο Σύμπαν

23:36LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

02:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown – Απομένει η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τη λήξη του shutdown της κυβέρνησης και γιατί

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο δωρητής των 130 εκατ. δολαρίων για την πληρωμή Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

10:58WHAT THE FACT

14 ημέρες με σπόρους Chia: Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί πώς και γιατί να τους τρώτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ