ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για το shutdown

Ποιοι είναι αυτοί που τάχθηκαν στο πλευρό των Ρεπουμπλικάνων και τι είπαν για να δικαιολογήσουν την αλλαγή στάσης τους;

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για το shutdown

Οι οκτώ γερουσιαστές που αντιμετωπίζουν κριτική από το Δημοκρατικό Κόμμα για τη συμφωνία τους να τερματίσουν το shutdown της κυβέρνησης.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επτά Δημοκρατικοί και ένας Ανεξάρτητος γερουσιαστής ψήφισαν την Κυριακή υπέρ της συμφωνίας των Ρεπουμπλικάνων για την λήξη του shutdown της Αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο είχε ξεπεράσει πλέον τις 40 ημέρες.

Οι γερουσιαστές αυτοί κατάφεραν να «σπάσουν» το αδιέξοδο που είχε βρεθεί το Κονγκρέσο τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί αντιστάθηκαν σθεναρά στις πιέσεις των Ρεπουμπλικανών για να τερματιστεί το μακροβιότερο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κύριος λόγος που έδωσαν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές για την άρνησή τους να υποστηρίξουν τη συμφωνία χρηματοδότησης ήταν η λήξη των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης, η οποία, όπως είπαν, θα έπληττε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που τάχθηκαν στο πλευρό των Ρεπουμπλικάνων και τι είπαν για να δικαιολογήσουν την αλλαγή στάσης τους;

Τιμ Κέιν

Γνωστός σε πολλούς ως ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Χίλαρι Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 2016, ο Τιμ Κέιν δήλωσε ότι υποστηρίζει τη συμφωνία των Ρεπουμπλικάνων επειδή θα προστατεύσει τους εργαζόμενους και θα βάλει τις ΗΠΑ σε τροχιά «διόρθωσης του χάους που έχουν προκαλέσει οι Ρεπουμπλικανοί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Στην πολιτεία του, Βιρτζίνια, ζουν περίπου 300.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, πολλοί από τους οποίους δεν εργάζονται χωρίς αμοιβή λόγω του shutdown.

«Αυτή η νομοθεσία θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από αβάσιμες απολύσεις, θα επαναφέρει στη θέση τους όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εξασφαλίσει ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά μισθούς, όπως απαιτεί ένας νόμος που ψήφισα το 2019», τόνισε ο Τιμ Κέιν.

Tim Kaine

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

AP

Τζιν Σαχίν

Η Τζιν Σαχίν ήταν μία από τους «αρχιτέκτονες» της συμφωνίας που προχώρησε την Κυριακή. Η γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ εξήρε την συμφωνία ως «μια συμφωνία που αποκαθιστά τη διακομματική διαδικασία δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για επισιτιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη για τους βετεράνους του στρατού».

«Οι εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τους Ρεπουμπλικάνους κατέστησαν σαφές ότι δεν θα ασχοληθούν με την υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο των συνομιλιών για το κλείσιμο της κυβέρνησης – και ότι η περαιτέρω αναμονή θα παρατείνει μόνο τον πόνο που νιώθουν οι Αμερικανοί λόγω του shutdown», είπε.

Jeanne Shaheen

Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Τζιν Σαχίν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, στο προεδρικό μέγαρο στη Μπαμπντά, ανατολικά της Βηρυτού, Λίβανος, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

AP

Μάγκι Χάσαν

Η άλλη γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ, Μάγκι Χάσαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ψηφοφόροι της έχουν πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο της κυβέρνησης και τώρα προετοιμάζονται για μια επικείμενη αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

«Η ψήφος μου (σ.σ. υπέρ της συμφωνίας) σήμερα είχε δύο στόχους: και οι δύο εξίσου σημαντικοί από ηθική άποψη και επιτακτικοί», είπε.

Η Χάσαν μίλησε για τη σημασία μιας λειτουργικής κυβέρνησης, «ώστε τα παιδιά μας να τρώνε, ώστε οι ηλικιωμένοι πολίτες μας να τρώνε, ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να κοιμηθούν και να κερδίσουν χρήματα, να πληρώνονται ενώ εργάζονται, ώστε οι βετεράνοι μας να προστατεύονται».

Maggie Hassan

Η γερουσιαστής Maggie Hassan μιλά σε συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον.

AP

Κάθριν Κορτέζ Μάστο

Η Κάθριν Κορτέζ Μάστο από τη Νεβάδα είχε ήδη ψηφίσει περισσότερες από δώδεκα φορές υπέρ της λήξης του shutdown.

«Έχουμε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ελεγκτές αεροδρομίωνπου υποφέρουν», είπε μετά την ψηφοφορία της Κυριακής. «Βλέπουμε ουρές στις τράπεζες τροφίμων μας στη βόρεια Νεβάδα. Ήταν ουρές που είχα να δω από την πανδημία».

Catherine Cortez Masto

Η γερουσιαστής Κάθριν Κορτέζ Μάστο στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025.

AP

Τζον Φέτερμαν

Όπως και η Μάστο, ο Τζον Φέτερμαν ψηφίζει υπέρ της λήξης του shutdown από τον περασμένο μήνα.

Ο κεντρώος Δημοκρατικός που εκπροσωπεί την Πενσυλβάνια είπε: «Μετά από 40 ημέρες ως σταθερή φωνή ενάντια στο shutdown της κυβέρνησής μας, ψήφισα ΝΑΙ για 15η φορά για να ανοίξει ξανά».

Και συνέχισε: «Λυπάμαι για τους στρατιωτικούς μας, τους δικαιούχους του επιδόματος SNAP, τους κυβερνητικούς υπαλλήλους και την Αστυνομία του Καπιτωλίου που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και εβδομάδες. Δεν έπρεπε να φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Αυτό ήταν μια αποτυχία».

John Fetterman

Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν στο Ινστιτούτο Έντουαρντ Μ. Κένεντι, στις 2 Ιουνίου 2025, στη Βοστώνη

AP

Τζάκι Ρόζεν

Η Τζάκι Ρόζεν δεν ήταν προηγουμένως μεταξύ των Δημοκρατικών που ψήφιζαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους για τη λήξη του shutdown.

Συγκρούστηκε με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Νεβάδα, Τζο Λομπάρντο, αφού αυτός της έγραψε μια επιστολή προτρέποντάς την να βοηθήσει να τερματιστεί το shutdown της κυβέρνησης.

Η Ρόζεν δήλωσε: «Η παραχώρηση που καταφέραμε να αποσπάσουμε για να πλησιάσουμε στην παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act είναι μια ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο που συντάχθηκε και διαπραγματεύτηκε από τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας».

Αναφερόταν στο γεγονός ότι η συμφωνία που εγκρίθηκε την Κυριακή περιλαμβάνει μια συμφωνία για ψηφοφορία τον Δεκέμβριο σχετικά με την παράταση των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης που λήγουν φέτος - ένα βασικό ζήτημα για τους Δημοκρατικούς.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας, Τζον Θουν, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε προσφέρει στους Δημοκρατικούς ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις.

Jacky Rosen

Η γερουσιαστής Τζάκι Ρόζεν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, στις 14 Ιανουαρίου 2025.

AP

Ντικ Ντάρμπιν

«Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τέλειο, αλλά λαμβάνει σημαντικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του shutdown», εξήγησε ο Ντικ Ντάρμπιν, Δημοκρατικός Γερουσιαστής από το Ιλινόις σε δήλωσή του.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν αυτές τις νίκες, ήρθε η ώρα ο Θουν να τηρήσει την υπόσχεσή του να προγραμματίσει ψηφοφορία για τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ACA [Affordable Care Act] τον Δεκέμβριο», κατέληξε.

Ο Ντάρμπιν θα αποσυρθεί το επόμενο έτος μετά από τρεις δεκαετίες στην πολιτική.

Dick Durbin

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο River Point Park, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στο Σικάγο.

AP

Άνγκους Κινγκ

Ο Άνγκους Κινγκ, ένας Ανεξάρτητος γερουσιαστής που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για το Affordable Care Act, γνωστό και ως Obamacare, μόλις επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.

Ο Κινγκ δήλωσε: «Το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πιο κοντά στην πιθανότητα να εργαστούμε για τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ACA για τους πολίτες αυτής της χώρας από ό,τι ήμασταν χθες και από ό,τι ήμασταν πριν από μια εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες ή πριν από ένα μήνα. Επομένως, η συμφωνία που επιτεύχθηκε απόψε είναι μια νίκη για τον αμερικανικό λαό».

Angus King

Ο γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

20:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Μηνάς: Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων

20:41WHAT THE FACT

Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο του κόσμου, πιο κοντά στο διάστημα παρά στη Γη

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ανάρτηση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τη λήξη του shutdown της κυβέρνησης και γιατί

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Πελοπόννησο- Πού έβρεξε περισσότερο

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι ατάκες Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αποκλεισμό και Κωστούλα, Τεττέη

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κακοκαιρίας συνέχεια και την Τρίτη – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ