ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για το shutdown

Οι οκτώ γερουσιαστές που αντιμετωπίζουν κριτική από το Δημοκρατικό Κόμμα για τη συμφωνία τους να τερματίσουν το shutdown της κυβέρνησης.

Επτά Δημοκρατικοί και ένας Ανεξάρτητος γερουσιαστής ψήφισαν την Κυριακή υπέρ της συμφωνίας των Ρεπουμπλικάνων για την λήξη του shutdown της Αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο είχε ξεπεράσει πλέον τις 40 ημέρες.

Οι γερουσιαστές αυτοί κατάφεραν να «σπάσουν» το αδιέξοδο που είχε βρεθεί το Κονγκρέσο τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί αντιστάθηκαν σθεναρά στις πιέσεις των Ρεπουμπλικανών για να τερματιστεί το μακροβιότερο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κύριος λόγος που έδωσαν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές για την άρνησή τους να υποστηρίξουν τη συμφωνία χρηματοδότησης ήταν η λήξη των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης, η οποία, όπως είπαν, θα έπληττε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που τάχθηκαν στο πλευρό των Ρεπουμπλικάνων και τι είπαν για να δικαιολογήσουν την αλλαγή στάσης τους;

Τιμ Κέιν

Γνωστός σε πολλούς ως ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Χίλαρι Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 2016, ο Τιμ Κέιν δήλωσε ότι υποστηρίζει τη συμφωνία των Ρεπουμπλικάνων επειδή θα προστατεύσει τους εργαζόμενους και θα βάλει τις ΗΠΑ σε τροχιά «διόρθωσης του χάους που έχουν προκαλέσει οι Ρεπουμπλικανοί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Στην πολιτεία του, Βιρτζίνια, ζουν περίπου 300.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, πολλοί από τους οποίους δεν εργάζονται χωρίς αμοιβή λόγω του shutdown.

«Αυτή η νομοθεσία θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από αβάσιμες απολύσεις, θα επαναφέρει στη θέση τους όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εξασφαλίσει ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά μισθούς, όπως απαιτεί ένας νόμος που ψήφισα το 2019», τόνισε ο Τιμ Κέιν.

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. AP

Τζιν Σαχίν

Η Τζιν Σαχίν ήταν μία από τους «αρχιτέκτονες» της συμφωνίας που προχώρησε την Κυριακή. Η γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ εξήρε την συμφωνία ως «μια συμφωνία που αποκαθιστά τη διακομματική διαδικασία δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για επισιτιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη για τους βετεράνους του στρατού».

«Οι εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τους Ρεπουμπλικάνους κατέστησαν σαφές ότι δεν θα ασχοληθούν με την υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο των συνομιλιών για το κλείσιμο της κυβέρνησης – και ότι η περαιτέρω αναμονή θα παρατείνει μόνο τον πόνο που νιώθουν οι Αμερικανοί λόγω του shutdown», είπε.

Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Τζιν Σαχίν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, στο προεδρικό μέγαρο στη Μπαμπντά, ανατολικά της Βηρυτού, Λίβανος, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. AP

Μάγκι Χάσαν

Η άλλη γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ, Μάγκι Χάσαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ψηφοφόροι της έχουν πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο της κυβέρνησης και τώρα προετοιμάζονται για μια επικείμενη αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

«Η ψήφος μου (σ.σ. υπέρ της συμφωνίας) σήμερα είχε δύο στόχους: και οι δύο εξίσου σημαντικοί από ηθική άποψη και επιτακτικοί», είπε.

Η Χάσαν μίλησε για τη σημασία μιας λειτουργικής κυβέρνησης, «ώστε τα παιδιά μας να τρώνε, ώστε οι ηλικιωμένοι πολίτες μας να τρώνε, ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να κοιμηθούν και να κερδίσουν χρήματα, να πληρώνονται ενώ εργάζονται, ώστε οι βετεράνοι μας να προστατεύονται».

Η γερουσιαστής Maggie Hassan μιλά σε συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον. AP

Κάθριν Κορτέζ Μάστο

Η Κάθριν Κορτέζ Μάστο από τη Νεβάδα είχε ήδη ψηφίσει περισσότερες από δώδεκα φορές υπέρ της λήξης του shutdown.

«Έχουμε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ελεγκτές αεροδρομίωνπου υποφέρουν», είπε μετά την ψηφοφορία της Κυριακής. «Βλέπουμε ουρές στις τράπεζες τροφίμων μας στη βόρεια Νεβάδα. Ήταν ουρές που είχα να δω από την πανδημία».

Η γερουσιαστής Κάθριν Κορτέζ Μάστο στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025. AP

Τζον Φέτερμαν

Όπως και η Μάστο, ο Τζον Φέτερμαν ψηφίζει υπέρ της λήξης του shutdown από τον περασμένο μήνα.

Ο κεντρώος Δημοκρατικός που εκπροσωπεί την Πενσυλβάνια είπε: «Μετά από 40 ημέρες ως σταθερή φωνή ενάντια στο shutdown της κυβέρνησής μας, ψήφισα ΝΑΙ για 15η φορά για να ανοίξει ξανά».

Και συνέχισε: «Λυπάμαι για τους στρατιωτικούς μας, τους δικαιούχους του επιδόματος SNAP, τους κυβερνητικούς υπαλλήλους και την Αστυνομία του Καπιτωλίου που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και εβδομάδες. Δεν έπρεπε να φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Αυτό ήταν μια αποτυχία».

Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν στο Ινστιτούτο Έντουαρντ Μ. Κένεντι, στις 2 Ιουνίου 2025, στη Βοστώνη AP

Τζάκι Ρόζεν

Η Τζάκι Ρόζεν δεν ήταν προηγουμένως μεταξύ των Δημοκρατικών που ψήφιζαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους για τη λήξη του shutdown.

Συγκρούστηκε με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Νεβάδα, Τζο Λομπάρντο, αφού αυτός της έγραψε μια επιστολή προτρέποντάς την να βοηθήσει να τερματιστεί το shutdown της κυβέρνησης.

Η Ρόζεν δήλωσε: «Η παραχώρηση που καταφέραμε να αποσπάσουμε για να πλησιάσουμε στην παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act είναι μια ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο που συντάχθηκε και διαπραγματεύτηκε από τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας».

Αναφερόταν στο γεγονός ότι η συμφωνία που εγκρίθηκε την Κυριακή περιλαμβάνει μια συμφωνία για ψηφοφορία τον Δεκέμβριο σχετικά με την παράταση των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης που λήγουν φέτος - ένα βασικό ζήτημα για τους Δημοκρατικούς.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας, Τζον Θουν, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε προσφέρει στους Δημοκρατικούς ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις.

Η γερουσιαστής Τζάκι Ρόζεν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, στις 14 Ιανουαρίου 2025. AP

Ντικ Ντάρμπιν

«Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τέλειο, αλλά λαμβάνει σημαντικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του shutdown», εξήγησε ο Ντικ Ντάρμπιν, Δημοκρατικός Γερουσιαστής από το Ιλινόις σε δήλωσή του.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν αυτές τις νίκες, ήρθε η ώρα ο Θουν να τηρήσει την υπόσχεσή του να προγραμματίσει ψηφοφορία για τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ACA [Affordable Care Act] τον Δεκέμβριο», κατέληξε.

Ο Ντάρμπιν θα αποσυρθεί το επόμενο έτος μετά από τρεις δεκαετίες στην πολιτική.

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο River Point Park, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στο Σικάγο. AP

Άνγκους Κινγκ

Ο Άνγκους Κινγκ, ένας Ανεξάρτητος γερουσιαστής που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για το Affordable Care Act, γνωστό και ως Obamacare, μόλις επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.

Ο Κινγκ δήλωσε: «Το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πιο κοντά στην πιθανότητα να εργαστούμε για τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ACA για τους πολίτες αυτής της χώρας από ό,τι ήμασταν χθες και από ό,τι ήμασταν πριν από μια εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες ή πριν από ένα μήνα. Επομένως, η συμφωνία που επιτεύχθηκε απόψε είναι μια νίκη για τον αμερικανικό λαό».

Ο γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

