ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από τη Γερουσία το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

Μετά από σχεδόν έξι εβδομάδες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, φέρνοντας το μεγαλύτερης διάρκειας shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ ένα βήμα πριν από το τέλος του.

Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, έπειτα από έναν εξαντλητικό κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η συμφωνία ήρθε καθώς μια μικρή ομάδα μετριοπαθών Δημοκρατικών προσχώρησε τελικά στη θέση των Ρεπουμπλικανών, παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε στο εσωτερικό του κόμματος.

Το shutdown έχει διαρκέσει 41 ημέρες, παραλύοντας υπηρεσίες, καθυστερώντας ομοσπονδιακές πληρωμές και προκαλώντας προβλήματα στα αεροδρόμια και στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στη συμφωνία, δηλώνοντας πως «η χώρα θα επαναλειτουργήσει πολύ σύντομα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κάλεσε τους βουλευτές να επιστρέψουν άμεσα στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις λόγω του shutdown δυσχεραίνουν τη διαδικασία. «Πρέπει να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κρίση είχε πυροδοτηθεί από τη διαφωνία των Δημοκρατικών, που ζητούσαν παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων στην υγεία, με τους Ρεπουμπλικανούς να αρνούνται κάθε διαπραγμάτευση.