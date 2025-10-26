ΗΠΑ: Ο άνθρωπος που δώρισε 130 εκατ. δολάρια για την πληρωμή στρατιωτών εν μέσω shutdown

Η ταυτότητά του αν και επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο ρεπορτάζ αμερικανικού μέσου αποκαλύπτει πως πρόκειται για Αμερικανό μεγιστάνα

ΗΠΑ: Ο άνθρωπος που δώρισε 130 εκατ. δολάρια για την πληρωμή στρατιωτών εν μέσω shutdown

Ο Timothy Mellon, φωτογραφημένος έξω από ένα τρένο επιθεώρησης κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης σε ακίνητα το 1981. Η ακριβής ημερομηνία και τοποθεσία είναι άγνωστη

Τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Τίμοθι Μέλον – απόγονος της διάσημης αμερικανικής τραπεζικής οικογένειας – υποδεικνύουν σε ρεπορτάζ τους, οι Νew York Times, ως τον ανώμυμο δωρητή των 130 εκατομμυρίων δολαρίων στα αμερικανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ο Αμερικανος Πρόεδρος, ούτε ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησαν την ταυτότητα του δωρητή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να περιορίζεται να πει μόνο πως είναι «ένας φίλος» που «αγαπά τον στρατό και αγαπά τη χώρα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δωρεά καθ' οδόν προς την Ασία το βράδυ της Παρασκευής, χαρακτηρίζοντας το αίτημα για ανωνυμία «αρκετά ασυνήθιστο στον κόσμο από τον οποίο προέρχομαι», αποκαλώντας τον δωρητή «σπουδαίο κύριο» και «σπουδαίο πατριώτη».

Ο 83χρονος Μέλλον είναι εγγονός του βιομηχάνου και φιλάνθρωπου Άντριου Μέλλον. Η περιουσία της οικογένειας πιστεύεται ότι ανέρχεται σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes .

Μία ημέρα μετά την καταδίκη του Τραμπ για απάτη το 2024 στη Νέα Υόρκη, ο Μέλον δώρισε το εντυπωσιακό ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην υπέρ-Τραμπ ομάδα PAC «Make America Great Again». Ζει στο Ουαϊόμινγκ, όπου διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Ο Άντριου Μέλλον, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών της χώρας από το 1921 έως το 1932 , συγκέντρωσε μια περιουσία στα χρόνια που προηγήθηκαν της Μεγάλης Ύφεσης και τελικά έκανε σημαντικές φιλανθρωπικές δωρεές στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλλον στο Πίτσμπουργκ.

Το Πεντάγωνο αποδέχτηκε τη δωρεά του εγγονού του, αλλά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια, καθώς βάσει νόμου απογορεύτεται στις υπηρεσίες να δαπανούν χρήματα που δεν έχουν διατεθεί από το Κογκρέσο κατά τη διάρκεια ενός shutdown.

Η Γερουσία καταψήφισε την Πέμπτη την προσπάθεια πληρωμής των εν ενεργεία μελών του στρατού με ψήφους 54 έναντι 45.

Ο Τραμπ προσπάθησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να διασφαλίσει ότι τα στρατεύματα πληρώνονταν κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου ομοσπονδιακού shutdown.

«Χρησιμοποιώ την εξουσία μου, ως Αρχιστράτηγος, για να δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου μας, Πιτ Χέγκσεθ, να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια για να πληρωθούν τα στρατεύματά μας στις 15 Οκτωβρίου», έγραψε ο Τραμπ στην ιστοσελίδα του Truth Social.

Το Πεντάγωνο προσδιόρισε την πηγή ως υπολειμματικά κεφάλαια έρευνας και ανάπτυξης.

Ωστόσο, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν η κίνηση αυτή υπερίσχυσε της εξουσίας του Κογκρέσου βάσει του Συντάγματος να κατευθύνει τις δαπάνες για σαφείς σκοπούς.

