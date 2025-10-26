Μυστηριώδης δωρητής προσφέρει 130 εκατ. δολάρια για την πληρωμή στρατιωτών εν μέσω shutdown

Αμερικανοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσαν τη δωρεά, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι θα καλύψει τα κενά στη μισθοδοσία των 1,32 εκατομμυρίων ενόπλων δυνάμεων της χώρας

Δημήτρης Δρίζος

Μυστηριώδης δωρητής προσφέρει 130 εκατ. δολάρια για την πληρωμή στρατιωτών εν μέσω shutdown
Ένας ανώνυμος δωρητής προσφέρει 130 εκατ. δολάρια (περίπου 100 εκατ. λίρες) στο Πεντάγωνο, προκειμένου να βοηθήσει στην πληρωμή των Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού shutdown, προκαλώντας ανησυχίες για θέματα διαφάνειας και ηθικής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσαν τη δωρεά, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι θα καλύψει τα κενά στη μισθοδοσία των 1,32 εκατομμυρίων ενόπλων δυνάμεων της χώρας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δωρητή.

Ο Τραμπ έδωσε μόνο μερικές ενδείξεις, λέγοντας το Σάββατο πως πρόκειται για «έναν μεγάλο υποστηρικτή μου» και «Αμερικανό πολίτη».

Η δωρεά και το παρασκήνιο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει σε αδιέξοδο εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες, μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση Τραμπ κατόρθωσε να πληρώσει τους στρατιωτικούς μεταφέροντας 8 δισ. δολάρια από κονδύλια στρατιωτικής έρευνας. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο τι θα συμβεί με την επόμενη πληρωμή, στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, «η δωρεά έγινε υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί το κόστος των μισθών και των παροχών των στρατιωτών», προσθέτοντας ότι η αποδοχή της επιτρέπεται βάσει της “γενικής εξουσιοδότησης αποδοχής δωρεών” του υπουργείου.

«Δεν θέλει τη δημοσιότητα»

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη δωρεά την Πέμπτη, αποφεύγοντας ωστόσο νακατονομάσει τον δωρητή. «Δεν θέλει αναγνώριση», είπε χαρακτηριστικά.

Πριν αναχωρήσει για την Ασία, ο πρόεδρος περιέγραψε τον άγνωστο δωρητή ως «υπέροχο άνθρωπο», «πατριώτη» και «μεγάλο κύριο» που «δεν επιζητά δημοσιότητα».

«Προτίμησε να μη γίνει γνωστό το όνομά του, κάτι μάλλον ασυνήθιστο στον κόσμο από όπου προέρχομαι», δήλωσε ο Τραμπ. «Έβαλε 130 εκατομμύρια δολάρια για να διασφαλίσει ότι ο στρατός θα πληρωθεί. Είναι μεγάλος υποστηρικτής μου».

Τα χρήματα αντιστοιχούν σε περίπου 100 δολάρια για κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων.

Νομικές και ηθικές ανησυχίες

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πενταγώνου, κάθε δωρεά άνω των 10.000 δολαρίων πρέπει να ελέγχεται από την υπηρεσία δεοντολογίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δωρητής έχει οικονομικές ή νομικές σχέσεις με το Υπουργείο Άμυνας.

Οι δωρεές από μη Αμερικανούς πολίτες εξετάζονται με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Αν και το Πεντάγωνο δέχεται κατά καιρούς δωρεές, αυτές συνήθως προορίζονται για συγκεκριμένα έργα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία ή στρατιωτικά κοιμητήρια — όχι για πληρωμές μισθών.

«Κίνδυνος εξωτερικής επιρροής»

Η αποδοχή ανώνυμων χρημάτων από το στρατιωτικό επιτελείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Η χρήση ανώνυμων δωρεών για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεών μας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν οι στρατιώτες μας διατρέχουν τον κίνδυνο να “αγοραστούν” στην κυριολεξία από ξένες δυνάμεις», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Ντέλαγουερ, Κρις Κουνς, κορυφαίο μέλος της υποεπιτροπής αμυντικών δαπανών της Γερουσίας.

Η κρίση συνεχίζεται, με το shutdown να έχει ήδη φτάσει την 25η ημέρα του — μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

