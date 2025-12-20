Τζέφρι Έπσταϊν: Στο «φως» νέες φωτογραφίες με Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία -έγγραφα και φωτογραφίες- που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ανακριτικό υλικό, αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο που υποχρέωνε τη δημοσιοποίησή τους στο σύνολό τους έως την Παρασκευή. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) παραδέχθηκε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα εντός της προθεσμίας.

Στο πρώτο πακέτο αρχείων περιλαμβάνονται αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς και οι μουσικοί Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται ή εμφανίζεται σε φωτογραφίες των αρχείων δεν αποτελεί ένδειξη παρανομίας. Πολλοί από όσους κατονομάζονται στα έγγραφα ή σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί

Μεταξύ των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιλαμβάνονται πολλά με εκτεταμένες διαγραφές, όπως καταθέσεις στην αστυνομία, ανακριτικές αναφορές και φωτογραφίες.

Περισσότερες από 100 σελίδες σε έναν φάκελο που αφορά έρευνα ενόρκων είναι πλήρως καλυμμένες με μαύρο.

Οι αξιωματούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, είχαν το δικαίωμα να αποκρύψουν υλικό για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων ή οτιδήποτε σχετίζεται με ενεργή ποινική έρευνα. Ωστόσο, ο νόμος απαιτεί να αιτιολογούνται αυτές οι διαγραφές — κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι χιλιάδες σελίδες που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή αποτελούν μόνο ένα μέρος όσων θα ακολουθήσουν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο δημοσιοποιεί «εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες» και ότι αναμένει να ακολουθήσουν «εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη» τις επόμενες εβδομάδες.

Μιλώντας στο Fox & Friends, είπε ότι κάθε σελίδα ελέγχεται εξονυχιστικά ώστε «κάθε θύμα — το όνομά του, η ταυτότητά του, η ιστορία του, στον βαθμό που πρέπει να προστατευτεί — να προστατεύεται πλήρως». Όπως τόνισε, πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία.

Το πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον υλικό παραμένει ασαφές, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε νομοθέτες και από τα δύο κόμματα.

Δημοκρατικοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Ρο Κάνα, απείλησαν με ενέργειες κατά στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ακόμη και με καθαίρεση ή ποινικές διώξεις λόγω της καθυστέρησης.

Ο Κάνα συνεργάστηκε με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι για να εξαναγκάσουν σε ψηφοφορία τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, αψηφώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε καλέσει το κόμμα του να καταψηφίσει το μέτρο.

«Η μαζική δημοσιοποίηση εγγράφων από το DOJ δεν συμμορφώθηκε με τον νόμο», δήλωσε ο Κάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας σε βίντεο ότι όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται.

Φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον σε πισίνα και τζακούζι

Αρκετές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Σε μία φωτογραφία εμφανίζεται να κολυμπά σε πισίνα και σε άλλη να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, σε αυτό που φαίνεται να είναι τζακούζι.

Ο Κλίντον είχε φωτογραφηθεί πολλές φορές με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν από την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για παρανομία από επιζήσασες των κακοποιήσεων του Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τις εγκληματικές του πράξεις.

Εκπρόσωπος του Κλίντον σχολίασε τις νέες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι ηλικίας δεκαετιών.

«Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Δεν αφορούσε ποτέ και δεν θα αφορά ποτέ», έγραψε ο Άνχελ Ουρένια.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνοι που δεν γνώριζαν τίποτα και διέκοψαν τις σχέσεις με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του, και εκείνοι που συνέχισαν να έχουν επαφές μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία», πρόσθεσε.

Φωτογραφία με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Μία φωτογραφία φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ξαπλωμένο πάνω σε πέντε άτομα, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Στο φόντο φαίνεται η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε εμπλοκή και έχει δηλώσει ότι δεν είδε ούτε υποψιάστηκε συμπεριφορές που οδήγησαν αργότερα στη σύλληψη και καταδίκη του Έπσταϊν.

Μάικλ Τζάκσον, Νταϊάνα Ρος, Κρις Τάκερ και Μικ Τζάγκερ

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συλλογή διασήμων σε αρχεία Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν είχε σχέσεις με τον χώρο της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Ορισμένες φωτογραφίες τον δείχνουν με τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μικ Τζάγκερ και τη Νταϊάνα Ρος.

Δεν είναι σαφές πού ή πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ούτε υπό ποιες συνθήκες.

Καταγγελία για απειλή εμπρησμού

Στα αρχεία περιλαμβάνεται και η κατάθεση της καλλιτέχνιδας Μαρία Φάρμερ, η οποία είχε καταγγείλει τον Έπσταϊν ήδη από το 1996 στο FBI.

Υποστήριξε ότι είχε κλέψει προσωπικές φωτογραφίες των 12χρονης και 16χρονης αδελφών της και την απείλησε ότι θα κάψει το σπίτι της αν μιλούσε.

Η Φάρμερ δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

«Νιώθω δικαιωμένη», είπε.

Γιατί τα αρχεία δημοσιεύτηκαν με λογοκριμένες πληροφορίες

Τα πιο πρόσφατα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) περιέχουν πολλές λογοκριμένες πληροφορίες. Τι ακριβώς έχει αφαιρεθεί και γιατί;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ήταν εξαιρετικά προσεκτικό ώστε να μη γίνει ταυτοποίηση θυμάτων. Για τον λόγο αυτό, τα πρόσωπα γυναικών στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν καλυφθεί με μαύρο.

«Τα συμφέροντα προστασίας της ιδιωτικότητας των θυμάτων συνηγορούν υπέρ της απόκρυψης των προσώπων των γυναικών σε φωτογραφίες με τον Έπσταϊν, ακόμη και όταν δεν είναι γνωστό ότι όλες οι γυναίκες είναι θύματα, επειδή δεν είναι πρακτικά δυνατό για το υπουργείο να ταυτοποιήσει κάθε άτομο σε μια φωτογραφία», έγραψε σε επιστολή του προς τους δικαστές που εποπτεύουν τις υποθέσεις Έπσταϊν και Μάξγουελ ο Τζέι Κλέιτον, ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Προσθέτει ότι «αυτή η προσέγγιση όσον αφορά τις φωτογραφίες θα μπορούσε από ορισμένους να θεωρηθεί υπερβολική λογοκρισία», ωστόσο συνεχίζει λέγοντας πως «το υπουργείο πιστεύει ότι, δεδομένου του περιορισμένου χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να προτιμήσει τη λογοκρισία προκειμένου να προστατεύσει τα θύματα».

Άλλες λογοκρισίες εκτιμάται ότι έγιναν επειδή η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ενεργές ποινικές έρευνες ή επειδή τα αρχεία περιέχουν εικόνες κακοποίησης.

