Αρχεία Έπσταϊν: Δεν θα δημοσιευθούν όλα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο του θα δημοσιεύσει «εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» από τους φακέλους της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν την Παρασκευή (19/12), αλλά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα που θα ακολουθήσουν.

«Αναμένω ότι σήμερα θα δημοσιεύσουμε εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, τα οποία θα έχουν διάφορες μορφές, όπως φωτογραφίες και άλλο υλικό που σχετίζεται με όλες τις έρευνες για τον κ. Έπσταϊν», δήλωσε ο Μπλανς στο Fox News.

«Περιμένω ότι θα δημοσιεύσουμε περισσότερα έγγραφα τις επόμενες δύο εβδομάδες», είπε. «Έτσι, σήμερα, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, και στη συνέχεια, τις επόμενες δύο εβδομάδες, περιμένω αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη».

Σφοδρή αντίδραση των Δημοκρατικών

Ο ηγέτης της Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η καθυστέρηση παραβιάζει τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν — τον νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα και είναι ο λόγος για τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάζεται να δημοσιεύσει τα έγγραφα.

Ο νόμος δίνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης διορία 30 ημέρών για να «δημοσιεύσει σε μορφή που επιτρέπει την αναζήτηση και τη λήψη όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που βρίσκονται στην κατοχή του» και αφορούν τον Έπσταϊν, «συμπεριλαμβανομένων όλων των ερευνών, διώξεων ή θεμάτων επιτήρησης».

Ο Μπλανς υποστήριξε ότι η καθυστέρηση οφείλεται εν μέρει στην ανάγκη συμμόρφωσης με το τμήμα του νόμου που απαιτεί την απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τα θύματα. Ο νόμος επιτρέπει περιορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων η προστασία της ταυτότητας των θυμάτων ή η αποφυγή της διακινδύνευσης οποιασδήποτε ενεργής έρευνας.

«Αυτό που κάνουμε είναι να εξετάζουμε κάθε έγγραφο που πρόκειται να εκδώσουμε, διασφαλίζοντας ότι κάθε θύμα — το όνομά του, η ταυτότητά του, η ιστορία του — στο βαθμό που χρειάζεται να προστατευτεί, προστατεύεται πλήρως», είπε ο Μπλανς.

