ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί - Μήνυμα με «τιμολόγηση» κοριτσιών

Νέες φωτογραφίες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν δημοσίευσαν την Πέμπτη (18/12) οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public.



We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025

Η τελευταία σειρά εικόνων, που δημοσιοποιήθηκε μετά το θάνατό του το 2019, έδειχνε ειδεχθείς εικόνες του Έπσταϊν με πολλές γυναίκες.

Μια σειρά φωτογραφιών έδειχνε τα μέρη του σώματος μιας άγνωστης γυναίκας με αποσπάσματα από το βιβλίο «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, με το μυθιστόρημα να απεικονίζεται στο παρασκήνιο.

Σε ένα στιγμιότυπο οθόνης καταγράφηκε μία συζήτηση, μέσω της εφαρμογής WhatsApp, στην οποία ο αποστολέας κάνει λόγο για αποστολή κοριτσιών με «τιμολόγηση» 1.000 δολάρων για την καθεμία, ενώ δίνονται αναλυτικά βιομετρικά στοιχεία μίας 18χρονης.

Εντός του φακέλου βρίσκονται και φωτογραφίες του Μπιλ Γκέιτς και του Τζέφρι Έπσταϊν με γυναίκες αγνώστων στοιχείων.

Στα ντοκουμέντα που αποκαλύφθηκαν σήμερα περιέχονται φωτογραφίες του Έπσταϊν με διάφορα άτομα, καθώς και διαβατήρια και ταυτότητες από διαφορετικές χώρες, όπως την Τσεχία, την Ουκρανία και τη Νότια Αφρική.

Πλήρης δημοσίευση την Παρασκευή

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα δεν προέρχονται από την πλήρη δημοσίευση του φακέλου που αναμένεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ωστόσο, αργότερα έκανε στροφή 180 μοιρών, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να χαρακτηρίσει τα αρχεία του Έπσταϊν «φάρσα» των Δημοκρατικών, πριν τελικά αλλάξει ξανά στάση.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιεύσει όλους τους φακέλους του Έπσταϊν εντός 30 ημερών.

Η προθεσμία για αυτό το χρονικό διάστημα λήγει αύριο (19/12).

Ακόμα και καθώς η προθεσμία πλησιάζει, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής συνεχίζουν να αποκτούν και να δημοσιεύουν έγγραφα - όπως μόλις έκαναν.

