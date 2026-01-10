Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Παπαδάκη: «Χάσαμε την καλημέρα μας, ξεκόλλησε ένα κομμάτι της εφηβείας»

Το δικός της αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη έστειλε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δεν Γίνεται».

«Η απώλεια του μας γέμισε θλίψη και ουσιαστικά μας ξεκόλλησε ένα κομμάτι εφηβείας, καθημερινότητας. Το άκουσα από πάρα πολλούς να το λένε, χάσαμε την καλημέρα μας. Ήταν αυτό ακριβώς, χάσαμε την καλημέρα μας», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Ακόμα κι εγώ που δεν είχα ποτέ την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί του, όσες φορές τον συνάντησα, όσες φορές του μίλησα, κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος με απέραντη γλύκα, τιμιότητα, καλοσύνη… Και βέβαια, όπως είπε ο Νίκος Μάνεσης σήμερα το πρωί, έφυγε ο καλύτερος απ’ όλους μας. Είναι το "καλό ταξίδι" από όλους εμάς εδώ στο "Καλύτερα δε γίνεται" στον σπουδαίο Γιώργο Παπαδάκη», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης