Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

Η σειρά νέων φωτογραφιών του Τζέφρεϊ Επστάιν έχει φέρει ξανά αναστάτωση στην παγκόσμια ελίτ, καθώς η υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου και των υψηλών γνωριμιών του, επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Τα σχεδόν 100 στιγμιότυπα - μέρος μιας τεράστιας συλλογής 95.000 εικόνων που κατασχέθηκε από την περιουσία του Επστάιν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής του Κογκρέσου των ΗΠΑ - έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα «λαγωνικά του διαδικτύου» να κάνουν φύλο και φτερό τις φωτογραφίες βρίσκοντας καλά κρυμμένες λεπτομέρειες.

Αν και στις φωτογραφίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η παρουσία τους ωστόσο δεν υποδηλώνει κάποια παράνομη ενέργεια, ενώ δεν συνοδεύονται από λεζάντες.

Η φωτογραφία στο γραφείο του Έπσταϊν

Ο Επστάιν συνομιλεί στο γραφείο του στο σπίτι του, με τον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στην επιφάνεια περιλαμβάνονταν δύο φωτογραφίες, η μία φαινόταν να είναι του Επστάιν με μια άλλη φιγούρα και μια κορνιζαρισμένη εικόνα που οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν.

Το μπλε πλαίσιο, τοποθετημένο στα δεξιά του Επστάιν, δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι μια φιγούρα ξαπλωμένη στο πλάι, με τους χρήστες να αναρωτιούνται περί τίνος πρόκειται, και άλλους να μιλούν για ημιλιπόθυμη γυναίκα σε έναν καναπέ. Κάποιοι προχώρησαν παραπέρα ρωτώντας την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν πήραν απάντηση.

Τα αντικείμενα στο γραφείο του Επστάϊν

Η φωτογραφία δεν ήταν το μόνο αντικείμενο στο γραφείο του Έπσταϊν που προκάλεσε σύγχυση, με πολλά άλλα αντικείμενα να είναι παρόμοια μεταμφιεσμένα στις φωτογραφίες. Ο Έπσταϊν ήταν ένας συλλέκτης έργων τέχνης που είχε περίφημα κομμάτια διάσπαρτα στο σπίτι του και στο νησί του σεξ. Τα αντικείμενα σε αυτή την περίπτωση είναι μικρά αγάλματα που μόνο ένας συλλέκτης ή ειδικός θα μπορούσε να αναγνωρίσει σωστά.

Το γάντι

Στην αρχή, η εικόνα ενός γαντοφορεμένου χεριού δεν φαινόταν να ταιριάζει με τις υπόλοιπες, αλλά με πιο προσεκτική ματιά, το φαινομενικά λατέξ κάλυμμα χεριών είναι στην πραγματικότητα ένα ερωτικό βοήθημα.

Άλλα σεξουαλικά παιχνίδια

Το γάντι δεν είναι το μόνο παιχνίδι που περιλαμβάνεται στις φωτογραφίες, με πολλά άλλα αντικείμενα συγκεντρωμένα σε μια άλλη εικόνα, τόσο μέσα όσο και έξω από τα κουτιά τους. Σύμφωνα με τις ετικέτες, περιλαμβάνουν ένα "P***y Pump", ένα σετ σχοινιών δουλείας και "Extreme Restraints", μαζί με αυτό που φαίνεται να είναι ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Το δυνητικά θανατηφόρο φίμωτρο

Ένα άλλο σεξουαλικό παιχνίδι, αναγνωρίζεται μόνο από την ετικέτα του, η οποία είναι το κύριο επίκεντρο μιας άλλης φωτογραφίας. Η ετικέτα για το "Jawbreaker Gag" σημειώνει ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο και πρέπει να χρησιμοποιείται "με εξαιρετική προσοχή".

Η κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται επίσης σε μερικές από τις φωτογραφίες, αλλά ξεχωρίζει το κορνιζαρισμένο στιγμιότυπο στον τοίχο ανάμεσα σε άλλες κορνίζες με λογοκριμένα πρόσωπα.

Η φωτογραφία δείχνει τον Μπιλ Γκέιτς να κάθεται στο ιδιωτικό του τζετ. Ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε επίσης σε μια άλλη φωτογραφία να στέκεται έξω από το αεροσκάφος.

«Φωτιά και οργή»

Μια φωτογραφία με τον Επστάιν και τον Μπάνον να βγάζουν μια selfie μπροστά από έναν καθρέφτη τραβήχτηκε μπροστά από ένα τραπέζι γεμάτο με πέντε βιβλία. Αυτά τα βιβλία φαίνεται να είναι το Fire and Fury: Inside the Trump White House, το οποίο γράφτηκε από τον δημοσιογράφο Michael Wolff και δημοσιεύτηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2018.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από προηγούμενη απόρριψη εγγράφων της επιτροπής έδειξαν ότι ο Γουλφ είχε προηγουμένως ανταλλάξει αλληλογραφία με τον παιδόφιλο, που φαίνεται να του έδινε συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.

Τα «μουσειακά» προφυλακτικά

Μια φωτογραφία από τη συλλογή δείχνει πολλά προφυλακτικά με θέμα τον Τραμπ. Η ερυθρόλευκη συσκευασία, με το σλόγκαν "I'M HUUUUGE" δείχνει ότι τα προφυλακτικά κατασκευάζονται από την εταιρεία καινοτομίας Fishs Eddy με έδρα τη Νέα Υόρκη και ένα περίπτερο πίσω από τα αντικείμενα αναφέρει ότι κοστίζουν 4,95 $. Η φωτογραφία δεν αναφέρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία.

Είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα προφυλακτικά που παρήγαγε η Fishs Eddy – όχι αυτά της φωτογραφίας – καταχωρήθηκε στα αρχεία ενός από τα πιο γνωστά μουσεία των ΗΠΑ. Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας το έχει καταχωρήσει στα αρχεία ιατρικής, ωστόσο δεν εκτίθεται προς το παρόν, οπότε το κοινό δεν μπορεί να το δει από κοντά.