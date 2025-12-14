Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

Τα «λαγωνικά» του διαδικτύου «ξεσκόνισαν» το φωτογραφικό υλικό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σειρά νέων φωτογραφιών του Τζέφρεϊ Επστάιν έχει φέρει ξανά αναστάτωση στην παγκόσμια ελίτ, καθώς η υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου και των υψηλών γνωριμιών του, επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Τα σχεδόν 100 στιγμιότυπα - μέρος μιας τεράστιας συλλογής 95.000 εικόνων που κατασχέθηκε από την περιουσία του Επστάιν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής του Κογκρέσου των ΗΠΑ - έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα «λαγωνικά του διαδικτύου» να κάνουν φύλο και φτερό τις φωτογραφίες βρίσκοντας καλά κρυμμένες λεπτομέρειες.

Αν και στις φωτογραφίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η παρουσία τους ωστόσο δεν υποδηλώνει κάποια παράνομη ενέργεια, ενώ δεν συνοδεύονται από λεζάντες.

Trump Epstein Congress

Η φωτογραφία στο γραφείο του Έπσταϊν

Ο Επστάιν συνομιλεί στο γραφείο του στο σπίτι του, με τον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στην επιφάνεια περιλαμβάνονταν δύο φωτογραφίες, η μία φαινόταν να είναι του Επστάιν με μια άλλη φιγούρα και μια κορνιζαρισμένη εικόνα που οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν.

Το μπλε πλαίσιο, τοποθετημένο στα δεξιά του Επστάιν, δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι μια φιγούρα ξαπλωμένη στο πλάι, με τους χρήστες να αναρωτιούνται περί τίνος πρόκειται, και άλλους να μιλούν για ημιλιπόθυμη γυναίκα σε έναν καναπέ. Κάποιοι προχώρησαν παραπέρα ρωτώντας την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν πήραν απάντηση.

epstein-1.png

Τα αντικείμενα στο γραφείο του Επστάϊν

Η φωτογραφία δεν ήταν το μόνο αντικείμενο στο γραφείο του Έπσταϊν που προκάλεσε σύγχυση, με πολλά άλλα αντικείμενα να είναι παρόμοια μεταμφιεσμένα στις φωτογραφίες. Ο Έπσταϊν ήταν ένας συλλέκτης έργων τέχνης που είχε περίφημα κομμάτια διάσπαρτα στο σπίτι του και στο νησί του σεξ. Τα αντικείμενα σε αυτή την περίπτωση είναι μικρά αγάλματα που μόνο ένας συλλέκτης ή ειδικός θα μπορούσε να αναγνωρίσει σωστά.

Το γάντι

Στην αρχή, η εικόνα ενός γαντοφορεμένου χεριού δεν φαινόταν να ταιριάζει με τις υπόλοιπες, αλλά με πιο προσεκτική ματιά, το φαινομενικά λατέξ κάλυμμα χεριών είναι στην πραγματικότητα ένα ερωτικό βοήθημα.

Trump Epstein Congress

Άλλα σεξουαλικά παιχνίδια

Το γάντι δεν είναι το μόνο παιχνίδι που περιλαμβάνεται στις φωτογραφίες, με πολλά άλλα αντικείμενα συγκεντρωμένα σε μια άλλη εικόνα, τόσο μέσα όσο και έξω από τα κουτιά τους. Σύμφωνα με τις ετικέτες, περιλαμβάνουν ένα "P***y Pump", ένα σετ σχοινιών δουλείας και "Extreme Restraints", μαζί με αυτό που φαίνεται να είναι ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Trump Epstein Congress

Το δυνητικά θανατηφόρο φίμωτρο

Ένα άλλο σεξουαλικό παιχνίδι, αναγνωρίζεται μόνο από την ετικέτα του, η οποία είναι το κύριο επίκεντρο μιας άλλης φωτογραφίας. Η ετικέτα για το "Jawbreaker Gag" σημειώνει ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο και πρέπει να χρησιμοποιείται "με εξαιρετική προσοχή".

Trump Epstein Congress

Η κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται επίσης σε μερικές από τις φωτογραφίες, αλλά ξεχωρίζει το κορνιζαρισμένο στιγμιότυπο στον τοίχο ανάμεσα σε άλλες κορνίζες με λογοκριμένα πρόσωπα.

Η φωτογραφία δείχνει τον Μπιλ Γκέιτς να κάθεται στο ιδιωτικό του τζετ. Ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε επίσης σε μια άλλη φωτογραφία να στέκεται έξω από το αεροσκάφος.

Trump Epstein Congress

«Φωτιά και οργή»

Μια φωτογραφία με τον Επστάιν και τον Μπάνον να βγάζουν μια selfie μπροστά από έναν καθρέφτη τραβήχτηκε μπροστά από ένα τραπέζι γεμάτο με πέντε βιβλία. Αυτά τα βιβλία φαίνεται να είναι το Fire and Fury: Inside the Trump White House, το οποίο γράφτηκε από τον δημοσιογράφο Michael Wolff και δημοσιεύτηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2018.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από προηγούμενη απόρριψη εγγράφων της επιτροπής έδειξαν ότι ο Γουλφ είχε προηγουμένως ανταλλάξει αλληλογραφία με τον παιδόφιλο, που φαίνεται να του έδινε συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.

Τα «μουσειακά» προφυλακτικά

Μια φωτογραφία από τη συλλογή δείχνει πολλά προφυλακτικά με θέμα τον Τραμπ. Η ερυθρόλευκη συσκευασία, με το σλόγκαν "I'M HUUUUGE" δείχνει ότι τα προφυλακτικά κατασκευάζονται από την εταιρεία καινοτομίας Fishs Eddy με έδρα τη Νέα Υόρκη και ένα περίπτερο πίσω από τα αντικείμενα αναφέρει ότι κοστίζουν 4,95 $. Η φωτογραφία δεν αναφέρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία.

Είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα προφυλακτικά που παρήγαγε η Fishs Eddy – όχι αυτά της φωτογραφίας – καταχωρήθηκε στα αρχεία ενός από τα πιο γνωστά μουσεία των ΗΠΑ. Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας το έχει καταχωρήσει στα αρχεία ιατρικής, ωστόσο δεν εκτίθεται προς το παρόν, οπότε το κοινό δεν μπορεί να το δει από κοντά.

Trump Epstein Congress
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος: Με Ντέσερς φορ και Κώτσιρα αριστερά η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον «κλείδωσε» και τον νίκησε στο Περιστέρι

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στην Αυστραλία: Η πολιτική σας έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο παζάρι στο Ρέθυμνο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Εμφάνιση πέντε «αστέρων» με εκπληκτικό Λιούμπισιτς

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (τελικό): Απολαυστική «Ένωση», τρομερός Λιούμπισιτς

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Τραγωδία στο Φάνο: Μοιραίο άλμα για δύο αλεξιπτωτιστές - Μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκό τοπίο» έρημος της Σαουδικής Αραβίας από σφοδρή χαλαζόπτωση

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τις κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Το Viral φαινόμενο: Η μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη που «σπάει» τα ρεκόρ στα Social Media

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουκία Κασαμάκη: Η μαθήτρια που μετατρέπει τις προκλήσεις σε δύναμη - Το μήνυμα του πατέρα της και τα όνειρά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ