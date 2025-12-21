Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Newsbomb: «Πάνω από όλα η Φαίη Σκορδά είναι άνθρωπος»

Ο επιτυχημένος σεφ μιλά όλα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κατάφερε όχι μόνο να απογειώσει την ελληνική γαστρονομία, αλλά και να στρέψει το ενδιαφέρον ακόμη και των τηλεθεατών στη μαγειρική. Επιτυχημένος, με σημαντικές στιγμές στο βιογραφικό του εντός και εκτός Ελλάδας, ταλαντούχος και με τη δική του φιλοσοφία, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στις κουζίνες… αλλά και στην τηλεόραση.

Πώς κυλά η φετινή χρονιά στο «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά;

Όπως πάντα, εξαιρετικά. Η στήλη της μαγειρικής λειτουργεί για όλους σαν αποσυμπίεση! Χαλαρώνουμε, μαγειρεύουμε, λέμε ιστορίες και γελάμε…

Για να συνεχίζεις σταθερά με τη Φαίη, παρά τις προτάσεις που δέχεσαι, σημαίνει ότι έχετε χημεία. Σωστά;

Εννοείται. Πάνω από όλα η Φαίη είναι άνθρωπος. Την εκτιμώ πολύ. Ξέχωρα από το επαγγελματικό κομμάτι και τι κάνουμε στην εκπομπή, είναι ένας κανονικός, νορμάλ άνθρωπος. Με δύο κουβέντες θα καταλάβει ο ένας τον άλλον, μπορούμε να συγχρονιστούμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό νομίζω πως συνεχίζω και το κάνω.

Την τηλεθέαση την κοιτάς;

Ποτέ δεν την κοίταζα, ακόμα και όταν έκανα δικές μου εκπομπές. Δεν νομίζω πως ξέρω από αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Η τηλεθέαση είναι, για μένα, αυτό που εκλαμβάνω από τον κόσμο.

Και τι σου λέει ο κόσμος; Για τις εύκολες και απλές συνταγές που προτείνεις;

Αυτό το φαγητό αρέσει και σε εμένα, μην το ξεχνάμε! Μπορεί μαγειρικά να έχω μία φιλοσοφία και να ακολουθώ έναν δρόμο, όμως στην καθημερινότητα-στο σπίτι αναζητώ απλές συνταγές. Θέλω συνταγές προσιτές, τις οποίες ο κόσμος να μπορεί να φτιάξει, να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα υλικά. Είναι και το οικονομικό κομμάτι πλέον σημαντικό. Πάντως, ο κόσμος συχνά μου λέει ότι με βλέπει στην εκπομπή και γελάει με αυτά που λέμε με τη Φαίη! (γέλια)

Πόσα χρόνια, πλέον, μετράς στην τηλεόραση;

Νομίζω είμαι από το 2010, από το πρώτο «Master Chef».

Πώς σου φαίνεται πλέον το τοπίο;

Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει τα κανάλια, οι άνθρωποι που είναι στα κανάλια, έχει αλλάξει αρκετά το τηλεοπτικό κοινό. Ζητάνε εντελώς διαφορετικά πράγματα, δεν είναι πλέον ο κύριος τρόπος διασκέδασης η τηλεόραση και πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε.

Τα τελευταία χρόνια, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτή η «φρενίτιδα» για τις εκπομπές μαγειρικής;

Λογικό είναι, υπήρξε μία άνθιση, φτάσαμε στο πικ στον κορονοϊό, όλοι μαγείρευαν. Μετά, τα πράγματα ηρέμησαν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, όσες περισσότερες εκπομπές μαγειρικής υπάρχουν, τόσο το κοινό εκπαιδεύεται. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα δούμε πώς άλλαξε ο κόσμος που έρχεται στα εστιατόρια από το 2010 και μετά. Οι άνθρωποι είναι πιο υποψιασμένοι, που σημαίνει πως και εσύ ως σεφ πρέπει καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος, δεν μπορείς να δώσεις ό,τι θέλεις στον κόσμο γιατί γνωρίζει, μαγειρεύει, ψάχνεται, το αγαπάει. Εμείς οι Έλληνες πάντα αγαπάγαμε το φαγητό. Τώρα ασχολούνται μπαμπάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παιδιά, παππούδες. Η τηλεόραση το πέτυχε αυτό το πράγμα.

Ποιους μάγειρες -που πέρασαν από την τηλεόραση- ξεχωρίζεις;

Ο Λευτέρης Λαζάρου που τον αγαπώ πολύ, ο Άκης Πετρετζίκης που κάνει καταπληκτική δουλειά, ο Βασίλης Καλίδης που επίσης αγαπώ, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε τηλεοπτικές δουλειές. Κεφάλαιο «MasterChef»…

Γιατί δεν σε βλέπουμε ούτε ως γκεστ;

Δεν θα το έκανα ποτέ, νομίζω... Είναι κάτι σαν ερωτική σχέση αυτή που είχα με το «MasterChef», υπήρχε μεγάλος έρωτας, αλλά μετά «έφυγε». Το εν λόγω πρότζεκτ μού χάρισε φοβερές εμπειρίες, αλλά για εμένα τελείωσε! Δεν έχει νόημα να γυρνάς σε κάτι και να το κάνεις, αν δεν το νοιώθεις…

Πώς θα περάσεις τις φετινές γιορτές;

Με δουλειά (γέλια). Για εμάς είναι η χειρότερη περίοδος. Και είναι δύσκολο καθώς είναι μέρες οικογενειακές και δεν μπορείς να είσαι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αν και το κάνω πολλά χρόνια, έχω περάσει 35 Χριστούγεννα μαγειρικά, κάθε φορά νιώθω το ίδιο πράγμα.

Ποιες συμβουλές δίνεις για το μενού των Χριστουγέννων;

Να μείνουμε στα κλασικά. Να μην αυτοσχεδιάζουμε, είναι οικογενειακή γιορτή και ο κόσμος θέλει να τρώει πράγματα που είναι οικεία. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε τις κακοτοπιές και τις γκουρμεδιές, να κάνουμε φαγητό από την καρδιά μας!

