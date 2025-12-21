Mercedes-Benz VLE: Νέα εποχή για τα πολυτελή van
Σε αντίθεση με το πρωτότυπο, το VLE υιοθετεί πιο γειωμένες γραμμές, χωρίς όμως να χάνει τον premium χαρακτήρα του.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Mercedes-Benz ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο ηλεκτρικό VLE στις 10 Μαρτίου, στη Στουτγάρδη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των πολυτελών van.
Το πρώτο teaser αποκαλύπτει το εμπρός μέρος του μοντέλου, με τη μεγάλη μάσκα και τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας σε μοτίβο αστεριού, στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα στο εντυπωσιακό Mercedes Vision V.
