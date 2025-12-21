Leapmotor C10 REEV: Plug-in SUV με ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ

Η μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 145 χιλιόμετρα, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για plug-in μοντέλο αυτής της κατηγορίας.

Leapmotor C10 REEV: Plug-in SUV με ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Leapmotor C10 REEV ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με τιμή από 33.900 ευρώ, τοποθετούμενο στην κατηγορία των plug-in SUV με σαφή προσανατολισμό στην ηλεκτρική μετακίνηση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο μοντέλο της Leapmotor, υιοθετώντας φιλοσοφία εκτεταμένης αυτονομίας (Range Extended Electric Vehicle).

Η κίνηση του οχήματος γίνεται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται με τους τροχούς και λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

