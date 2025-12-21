Νότια Αφρική: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων

Δέκα άτομα σκοτώθηκαν και ακόμη δέκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 σε ταβέρνα στην περιοχή Μπέκερσνταλ, στην επαρχία Gauteng της Νότιας Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη 01:00, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Τάμπο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θαμώνες. Χωρίς καμία προειδοποίηση ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας σκηνές χάους και πανικού, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν έντρομοι να απομακρυνθούν.

Another tavern. Another killing ground.



Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.

10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire.



When public spaces in South Africa turn into execution zones,

it’s no longer crime.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν. Άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά του πλήθους και συνέχισαν να πυροβολούν ακόμη και κατά την αποχώρησή τους, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και βαριά τραυματισμένους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της Gauteng έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση ιδιαίτερα σοβαρή εγκληματική ενέργεια και τονίζουν ότι διερευνώνται όλα τα πιθανά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κάποιο σενάριο.