Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή την φάση»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική σε αυτή τη φάση της ζωής του, βάζοντας «τέλος» στις φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό.

Ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, είπε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους, αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω».

Μιλώντας για τον γιο του Βασίλη, ο οποίος πρόσφατα έγινε ενός έτους, είπε: «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό με την πατρότητα. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Για αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, αυτός αποφασίζει αν θα μεγαλώσει η οικογένεια μας».