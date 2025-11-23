Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της έγινε ενός - «Ήρθες στον κόσμο και άλλαξες τα πάντα»

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, έγινε ενός έτους. Η σύζυγος του τραγουδιστή είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, στην οποία εκείνη φαίνεται να το κρατά αγκαλιά. Μέσα από την ανάρτησή της, εξομολογήθηκε πως η έλευσή του στη ζωή τους άλλαξε τα πάντα, ενώ του ευχήθηκε και δημόσια.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».