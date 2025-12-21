«Παράθυρο ειρήνευσης» για την Ουκρανία: Τι «ψάχνουν» στο Μαϊάμι ΗΠΑ και Ρωσία - Τι ζητά ο Ζελένσκι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff, δεξιά, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Yuri Ushakov, αριστερά, ο διευθύνων σύμβουλος του Russian Direct Investment Fund Kirill Dmitriev, δεύτερος δεξιά, και ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, φτάνουν για συναντήσεις στη Μόσχα, στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

ΗΠΑ και Ρωσία βρίσκονται σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι, με αντικείμενο πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. «Οι συνομιλίες προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άρχισαν νωρίτερα και θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, παρουσιάζοντας μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ρυθμό και περιθώριο συνέχειας. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στη Φλόριντα, με το Μαϊάμι να μετατρέπεται σε κεντρικό σημείο διπλωματικών επαφών για το Ουκρανικό.

Στις συνομιλίες συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ κομβικό ρόλο διατηρεί και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του αμερικανού προέδρου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουάσιγκτον πρότεινε συγκεκριμένη μορφή επαφών με συμμετοχή Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Θεωρείται επίσης πιθανή η παρουσία ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, κάτι που δείχνει ότι η διαδικασία δεν παραμένει διμερής αλλά τείνει να αποκτήσει ευρύτερη διάσταση.

Το κλίμα των συζητήσεων

Σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τη διαδικασία, οι επαφές στο Μαϊάμι εστιάζουν σε πιθανό πλαίσιο πολιτικής λύσης, με την αμερικανική πλευρά να στέλνει μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία χωρίς τη συναίνεση του Κιέβου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιχειρεί να εμφανίσει τις συνομιλίες ως μια προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μιλώντας για «εποικοδομητικές» ζυμώσεις.

Προσδοκίες και αμφιβολίες

Το Ουκρανικό παραμένει στο κέντρο της διεθνούς διπλωματίας και το Μαϊάμι λειτουργεί αυτές τις ημέρες ως τόπος όπου δοκιμάζονται ισορροπίες, θέσεις και προθέσεις. Η Ουκρανία ζητά σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι η τελική απόφαση ανήκει στο Κίεβο και η Ρωσία επιδιώκει να δείξει ότι συζητά λύσεις χωρίς να εγκαταλείπει την πίεση στο πεδίο. Το αν αυτές οι συζητήσεις θα αποτελέσουν καθοριστική καμπή για το Ουκρανικό ή ακόμη έναν γύρο διερευνητικών επαφών θα φανεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Το μύνημα Πούτιν στον Μακρόν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο κ. Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

