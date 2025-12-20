The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος»

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο πλατό του «The Voice», μετά την απουσία της λόγω ενός προβλήματος υγείας.

Την γνωστή τραγουδίστρια υποδέχτηκε ξανά στην εκπομπή ο Γιώργος Καπουτζίδης. «Μία λέξη θα πω: Σιδερένια», ανέφερε ο ηθοποιός, με τους παρευρισκόμενους να υποδέχτηκαν την Έλενα Παπαρίζου με θερμό χειροκρότημα.

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια είπε: «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά».

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε γνωστή την επιστροφή της και μέσω ανάρτησής της στο Facebook, στην οποία έγραψε «I'm Back».

Δείτε την ανάρτηση: