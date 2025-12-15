Τέλος καλό, όλα καλά για την Έλενα Παπαρίζου, καθώς την Παρασκευή (15/12) έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν ύστερα από αδιαθεσία στα γυρίσματα του The Voice.

Μάλιστα, προετοιμάζεται ήδη για τις εμφανίσεις τον εφετινό χειμώνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο στη σκηνή του NOX Athens.

