Αγροτικά μπλόκα: Αγωνία για ταξιδιώτες και ξενοδόχους - «Κερδίζουν» οι προσβάσιμοι προορισμοί

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε πλήρη εξέλιξη, επαγγελματίες του τουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς δεν κρύβουν την αγωνία τους για τη ροή των κρατήσεων

Από την Αθήνα μέχρι τα Ζαγοροχώρια, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να περάσουν από επτά αγροτικά μπλόκα, κάτι που αναμένεται να αυξήσει τα χιλιόμετρα και τον χρόνο. Έχουμε και μειώσεις στις κρατήσεις αλλά και ακυρώσεις, λένε ξενοδόχοι της περιοχής.

Έδαφος φαίνεται να κερδίζουν προορισμοί, όπου είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι, όπως η Αράχωβα. Κλασικός, αγαπημένος προορισμός για όλο τον χειμώνα και ιδιαίτερα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι κρατήσεις φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί καθώς βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Αν χρειαστεί παράκαμψη, είναι μικρή.

«Πληρότητα 85%, καλύτερα από πέρυσι που ήταν 80%. Δεν μας επηρέασαν τα μπλόκα. Οι ταξιδιώτες μπορούν να έρθουν από την Παλαιά Εθνική Οδό, που δεν έχει μπλόκα», λέει ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Αράχωβας.

Το φημισμένο χωριό του Άγιου Βασίλη στην Ονειρούπολη Δράμας εντυπωσιάζει κάθε χρόνο με την χριστουγεννιάτικη μαγεία του και ειδικά φέτος αποτελεί ιδανική επιλογή.

«Δεν έχει επηρεαστεί η επισκεψιμότητα, σε ικανοποιητικά επίπεδα. Λίγες ακυρώσεις στα ξενοδοχεία. Μόνο 1 στην Ασπροβάλτα 20 λεπτά καθυστέρηση, από Αθήνα στη Νίκαια και στη Λαμία».

Πάντως, πρόθεση των αγροτών για την περίοδο των γιορτών είναι να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στις Εθνικές Οδούς της χώρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί 6 ώρες και 20 λεπτά καθώς υπάρχουν μπλόκα στη Θήβα, στη Νίκαια Λάρισας και στα Μάλγαρα.

Η διαδρομή Αθήνα – Ιωάννινα διαρκεί 4 ώρες και 45 λεπτά καθώς υπάρχουν μπλόκα στο Αγρίνιο και στην Άρτα.

Στη διαδρομή Αθήνα – Καλαμάτα δεν υπάρχει κανένα μπλόκο.

