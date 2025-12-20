Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια– Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

Αμετακίνητοι στις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, επιμένοντας στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο διαμηνύουν ότι τις ημέρες των γιορτών θα υπάρξει διευκόλυνση για τους πολίτες που θα μετακινηθούν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση για διάλογο. Ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση, τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων έχει ικανοποιηθεί χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

Για σήμερα και αύριο, οι αγρότες προχωρούν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια όπου υπήρχαν μπλόκα, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, ενώ μοιράζουν αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς, όπως μήλα και χαλβά.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι κατά την εορταστική περίοδο δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι στόχος τους δεν είναι να δυσχεράνουν τις εξόδους των πολιτών, αλλά να εντείνουν την πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όπως σημειώνουν, υπάρχει σαφής πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις να γίνουν ομαλά.

Την ίδια στιγμή, στα Ιωάννινα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών για το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, καθώς η ενέργεια πραγματοποιήθηκε χωρίς σχετική άδεια, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί, χαρακτηρίζοντας το άνοιγμα των διοδίων ως συμβολική κίνηση. Όπως τονίζουν, επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτές τις οδικές αρτηρίες για την κοινωνία, αναδεικνύοντας παράλληλα τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις.

Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι όροι που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, ενώ προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τέλος, στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού αποκλειστικά για τα φορτηγά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς να έχουν ανακοινώσει πότε θα αρθεί το μέτρο. Η διέλευση ΙΧ και τουριστικών λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά, με αυξημένη κίνηση, χωρίς προβλήματα.

Θήβα: Στα μπλόκα οι αγρότες

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας.



Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου.

Χαλκίδα: Μπλόκο στην Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας θα κλείσουν 18:00-20:00 τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.



Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχύθηκε το μπλόκο

Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο.



Η απόφαση που έχει ληφθεί από το μπλόκο της Σιάτιστας, είναι να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου.



Για τη Δευτέρα αποφάσισαν 24ωρο αποκλεισμό των φορτηγών και των εμπορικών οχημάτων.





Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έκανε παρέμβαση το μεσημέρι του Σαββάτου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες, επισημαίνοντας πως «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν βοηθούν».

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ δυσκολεύουν την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών», υπογραμμίζει.

Ο κ. Τσιάρας σημειώνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αγρότης και ότι οι δυσκολίες τους δεν υποτιμώνται.

Επιπλέον, αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, δηλώνοντας ότι έχει καλυφθεί το 74% των αιτημάτων.

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά ενόψει των γιορτών» σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως στην «κυβέρνηση αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές δυσλειτουργίες δεκαετιών είναι δυσκολίες που δεν υποτιμώνται».

Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το

74% των αιτημάτων και προσέθεσε: Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ «για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε

διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού».

