Στο Δερβένι, τα διόδια του Ωραιοκάστρου θα ανοίξουν για τρεις ώρες για διανομή προϊόντων

Καρδίτσα: Άνοιχτα τα διόδια για την διέλευση ΙΧ - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
Παρά τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, οι αγρότες προχωρούν σήμερα σε ανοίγματα διοδίων για να διευκολύνουν τη διέλευση των ταξιδιωτών, ενόψει των εορτών. Στον Ε65, στο μπλόκο της Καρδίτσας, ανοίχτηκαν τα διόδια Σοφάδων, ενώ στις Νίκαια και Μακρυχώρι οι μπάρες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 14:00, με τους αγρότες να μοιράζουν προϊόντα στους οδηγούς, θέλοντας να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Στο μεταξύ, κλειστά παραμένουν τα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους με τρακτέρ, διατηρώντας τον αποκλεισμό προς Θεσσαλονίκη έως την Τρίτη και από την 1η Δεκεμβρίου προς Αθήνα. Στο Δερβένι, τα διόδια του Ωραιοκάστρου θα ανοίξουν για τρεις ώρες για διανομή προϊόντων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε Κατερίνη, Πιερία, Ημαθία και Σέρρες, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία τα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία παραμένουν αμετακίνητα, παρά το άνοιγμα παρακαμπτηρίων οδών. Στην Εύβοια, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή γέφυρα για τρεις ώρες και προγραμματίζουν νέες, εκτενέστερες κινητοποιήσεις με πλήρη αποκλεισμό οδών τις επόμενες ημέρες.

